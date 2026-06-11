El Clot de Galvany de Elche se hace arte con lápiz y papel

“Lo esencial es invisible a los ojos”, dejó escrito Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Puede que, por eso mismo, Aigües d’Elx y el Ayuntamiento de Elche trataran de conjurarse contra esta máxima en el paraje natural municipal del Clot de Galvany, justo en su veinte aniversario, además, con lápiz y papel. Y, a juzgar por el resultado que se presentó este mismo jueves, con el sexto número de Cuadernos Viajeros, el primero que se dedica monográficamente a un enclave fuera de la ciudad, y en el que han participado 41 firmas bajo la coordinación de los artistas Juan Llorens, colaborador de INFORMACIÓN, y Ramón Sempere, parece que lo han conseguido. El título no puede ser más elocuente: Habitar un paisaje con lápiz y papel. Cuadernos viajeros en el Clot de Galvany.

La portada que se ha escogido para el libro editado. / INFORMACIÓN

Hasta 300 ejemplares

El libro, del que se han editado 300 ejemplares que se pueden obtener en Aigües d’Elx y la Concejalía de Medio Ambiente, y que también se distribuirán por bibliotecas y centros educativos, recoge la mirada artística de 41 dibujantes que durante meses han recorrido este espacio natural para reflejar a través de sus creaciones la esencia de uno de los enclaves ambientales más emblemáticos de Elche. Lo han hecho recorriendo senderos y recovecos y reflejándolos a través de diferentes técnicas y distintas perspectivas, y, de esta manera, acercar el Clot a los ilicitanos e ilicitanas. Primero, a través de la exposición que se pudo visitar en la Orden Tercera de San José, y ahora a través del libro editado.

Una de las obras que aparece en el libro, y que trata de reflejar el Clot de Galvany. / INFORMACIÓN

Orgullo

“Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos los ilicitanos es de nuestros espacios naturales”, dijo el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, que puso el foco en que el libro editado tiene mucha “alma”. Juan Llorens, por su parte, rememoró que todo surgió después de que el periodista Antonio Zardoya le pidiera que se “inventara” algo para la conmemoración del veinte aniversario del Clot. Fue así como de la lluvia de ideas planteada para la efemérides cuajó la idea de replicar en el espacio natural el proyecto Cuadernos Viajeros que cada sábado, de diez de la mañana a una de la tarde, desde hace siete años, se mueve por el casco urbano de Elche.

Una de las creaciones que muestra la biodiversidad del Clot de Galvany. / INFORMACIÓN

“Libro inclusivo”

Empezaron así las reuniones con los responsables municipales y de Aigües d’Elx, en particular, con Alfonso Huedo, como recordó Llorens, hasta que, poco a poco, se empezaron a poner los cimientos del proyecto en el que han participado médicos, estudiantes, maestras, incluso un niño de apenas siete u ocho años… Ciudadanos de a pie que sólo quieren crear con la ayuda de lápiz y papel. “Es un libro inclusivo, y estamos hablando de la biodiversidad del Clot de Galvany, pero también de la biodiversidad humana, de la capacidad que tenemos de expresarnos artísticamente”, explicó Juan Llorens. “En definitiva, lo que están mostrando estos dibujos es una manera de cómo vemos nosotros el mundo”, precisó Ramón Sempere. Al respecto, hizo hincapié en que lo que hace Cuadernos Viajeros a través de sus obras es “mostrar y poner en valor el patrimonio que tenemos, tanto arquitectónico como natural y cultural, que es lo que semana a semana estamos trabajando”.

Continuidad

Respecto a continuar a la posibilidad de continuar profundizando en otros espacios, como la ladera del río Vinalopó o incluso diferentes puntos del Camp d’Elx y, de esta forma, seguir ahondando en la observación y la interpretación de la realidad desde una mirada personal y artística, tanto los promotores de Cuadernos Viajeros como el propio concejal vieron con buenos ojos la propuesta. Ahora bien, José Antonio Román abrió la puerta a que, antes de eso, y aprovechando que Elche es este año Capital Mediterránea del Deporte, se pueda hacer algo similar con los diferentes eventos deportivos programados.