Elche amplía su oferta deportiva de verano con 125 plazas para clases de mantenimiento y baile al aire libre

El Ayuntamiento de Elche reforzará durante el verano su oferta de actividad física con una nueva edición del programa Enforma al Aire Libre, que permitirá mantener la práctica deportiva durante el mes de julio tanto en el casco urbano como en las pedanías. La iniciativa ofrecerá 125 plazas repartidas en cinco cursos y se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de julio en el Parque Deportivo de Elche y en Valverde, Perleta y Matola. La propuesta pretende dar continuidad a las actividades municipales hasta el inicio habitual del programa en septiembre y evitar que la llegada del verano suponga una interrupción prolongada para las personas que participan durante el resto del año. A esta programación se sumará el regreso de las sesiones gratuitas en las playas de Arenales del Sol, El Altet y La Marina, donde durante julio y agosto se impartirán clases de zumba, pilates y aquagym abiertas a toda la ciudadanía.

Cinco grupos de 25 participantes

La Concejalía de Deportes ha organizado cinco cursos con grupos de 25 personas. Las actividades estarán orientadas al mantenimiento físico y combinarán ejercicios funcionales con sesiones de baile adaptadas a participantes de distintos niveles. El propósito es ofrecer una alternativa accesible para continuar realizando ejercicio durante unas semanas en las que buena parte de la programación ordinaria se detiene. Los cursos se impartirán principalmente al aire libre, aunque el Ayuntamiento ha previsto alternativas para los episodios de temperaturas especialmente elevadas. Cuando las condiciones meteorológicas lo aconsejen, las clases podrán trasladarse a centros sociales acondicionados con aire acondicionado.

Cartel con la actividad del Ayuntamiento de Elche para practicar deporte en verano / INFORMACIÓN

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha señalado que “el objetivo es seguir fomentando hábitos de vida saludables también durante el verano y ofrecer alternativas deportivas accesibles para todos los ciudadanos, especialmente en nuestras pedanías”.

La incorporación de Valverde, Perleta y Matola responde precisamente a la demanda existente fuera del casco urbano. El programa busca acercar las actividades municipales a núcleos de población donde este tipo de propuestas permite ampliar las opciones de ocio saludable sin necesidad de desplazarse hasta la ciudad. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a partir del próximo 15 de junio, desde las 10 horas, a través de la página web de la Fundación del Deporte Ilicitano. Cada curso tendrá un precio de 15,40 euros.

Actividad física también en las playas

La oferta deportiva municipal se ampliará durante los meses de julio y agosto con el regreso de las actividades gratuitas en el litoral ilicitano. Las playas de Arenales del Sol, El Altet y La Marina volverán a acoger sesiones matinales dirigidas a vecinos, visitantes y turistas. Las clases se celebrarán de 8.30 a 9.30 horas, una franja escogida para aprovechar las temperaturas más suaves de las primeras horas del día. La participación será libre y no requerirá inscripción previa, por lo que cualquier persona podrá sumarse directamente a las actividades programadas.

La propuesta incluirá clases de zumba, pilates y aquagym, tres modalidades destinadas a perfiles diferentes pero planteadas con un enfoque abierto y participativo. El ejercicio en la playa permitirá combinar la práctica deportiva con el entorno costero durante los meses de mayor afluencia de visitantes. El precedente del pasado verano ha llevado al Ayuntamiento a repetir la iniciativa. Las sesiones registraron una acogida especialmente elevada en Arenales del Sol, donde algunas jornadas llegaron a reunir a cerca de un centenar de participantes. La respuesta confirmó el interés de este tipo de actividades sencillas, gratuitas y accesibles para personas de distintas edades.

Continuidad hasta septiembre

El programa Enforma al Aire Libre busca cubrir el periodo comprendido entre el final de los cursos ordinarios y el inicio de la nueva temporada en septiembre. La Concejalía de Deportes mantiene así una programación adaptada al verano, con ejercicios de intensidad modulable y espacios distribuidos entre la ciudad, las pedanías y las playas.

La iniciativa combina dos modelos. Por un lado, los cinco cursos con plazas limitadas y una inscripción previa permitirán realizar un seguimiento más estable durante el mes de julio. Por otro, las sesiones gratuitas en la costa facilitarán una participación flexible, sin trámites y abierta tanto a residentes como a quienes pasen sus vacaciones en el litoral ilicitano.

Con esta programación, el Ayuntamiento pretende reforzar los hábitos saludables durante una época del año en la que cambian las rutinas cotidianas y aumenta la presencia de población en las pedanías costeras. Elche mantendrá así una oferta deportiva municipal desde finales de junio hasta agosto, antes de recuperar en septiembre el funcionamiento habitual del programa.