Sucesos
Los Bomberos liberan a dos atrapados en un coche tras chocar contra un árbol en pleno centro de Elche
El accidente pudo producirse al sufrir el conductor -que fue trasladado al hospital- un ataque de epilepsia y los bomberos excarcelaban a los ocupantes del vehículo por la puerta trasera
Dos personas, un hombre y una mujer de mediana edad, tenían que ser rescatados por los Bomberos este jueves en la calle Jorge Juan, en pleno centro de Elche, tras sufrir un accidente de tráfico que, según fuentes municipales, podría haber sido provocado por un ataque de epilepsia que habría sufrido el conductor, después trasladado al hospital. El vehículo en el que viajaban, siempre según fuentes oficiales, se golpeó contra cuatro elementos. El primero fue otro coche que estaba aparcado, después un primer árbol. A continuación golpeó un banco de asiento y, por último, un segundo árbol (ambos eran brachichitos).
Los primeros en intervenir fueron los agentes de la Policía Local de Elche, que aseguraron la zona y valoraron la situación de los heridos. Los diferentes golpes sufridos por el coche accidentado provocaron tales daños en el mismo que su resultado imposibilitara la salida, por sus propios medios, de los dos ocupantes. Así tenían que itnervenir de urgencia también los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante con base en la ciudad ilicitana, que actuaron para excarcelar a estas dos personas por la parte trasera del automóvil. Una de ellas, además, precisó ser trasladada al hospital.
El aviso a Bomberos se producía a las 10.43 horas a la altura del número 19 de la citada vía. Hasta el lugar se desplazaban los efectivos, que comprobaron que los ocupantes no podían abandonar el vehículo por sus propios medios.
Excarcelación por la parte trasera
Los bomberos lograban liberar a ambos ocupantes a través de la zona posterior del coche y el hombre tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y era trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica. El parte oficial del Consorcio Provincial de Bomberos no precisaba el alcance de sus lesiones. Hasta el lugar se desplazaba una dotación sanitaria SVB, quien asistía en primera instancia al conductor del vehículo, para posteriormente ser estabilizado en un SAMU, que además hacía el traslado al Hospital del Vinalopó.
La mujer también quedó atrapada en el interior del vehículo y fue excarcelada durante la actuación, aunque no consta que necesitara ser evacuada a un centro sanitario. En el dispositivo participaron primero varios agentes de la Policía Local de Elche y, por parte de Bomberos, una unidad de mando de jefatura y una bomba urbana pesada. Del personal intervenían un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Elche.
La actuación de Bomberos finalizaba a las 11.33 horas, aproximadamente cincuenta minutos después de recibirse el aviso, siempre según las fuentes oficiales del Consorcio.
Parques y Jardines también tuvo que actuar para talar uno de los brachichitos afectados, ya que tras la colisión podría causar peligro para los viandantes. Además, en la zona se personaba personal de Urbaser, limpiando el área de restos líquidos y sólidos.
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