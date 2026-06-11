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El PSOE de Elche exige acelerar el Conservatorio y cuestiona su traslado a Jayton

Héctor Díez reclama diálogo con familias y alumnado, mejoras urgentes en la sede actual y avances reales para construir Candalix

Alumnos y profesores del Conservatorio de Música se concentran por el mal estado de las instalaciones

Alumnos y profesores del Conservatorio de Música se concentran por el mal estado de las instalaciones

J. R. Esquinas

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V. L. Deltell

V. L. Deltell

El PSOE de Elche ha reclamado al alcalde, Pablo Ruz, que reúna a toda la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música antes de avanzar en el posible traslado provisional al futuro centro sociocultural de Jayton. El portavoz socialista, Héctor Díez, sostiene que buena parte de las familias y del alumnado conocieron la propuesta por la prensa y pide priorizar la construcción de la sede definitiva y mejorar mientras tanto las actuales instalaciones. La posición socialista llega después de que Ruz planteara habilitar una parte del complejo en construcción en Carrús para acoger temporalmente al Conservatorio. La alternativa contempla alrededor de 1.300 metros cuadrados, el uso compartido de un auditorio con más de 500 butacas y un espacio adicional como almacén.

Diálogo con toda la comunidad educativa

Díez explicaba que se puso en contacto con el AMPA para conocer su opinión. “Nos trasladan que se han enterado en su mayoría por la prensa ya que el alcalde no les citó para ninguna reunión. Por cierto, llevan tres años esperando un encuentro con el alcalde a pesar de haberlo solicitado por registro y nunca se ha producido”, afirmaba.

Alumnos colocan pancartas contra el mal estado de las instalaciones del Conservatorio, este miércoles

Alumnos colocan pancartas contra el mal estado de las instalaciones del Conservatorio, este miércoles / INFORMACIÓN

El portavoz ha pedido al gobierno municipal que escuche a familias, profesorado y alumnado antes de adoptar decisiones. “Que se reúna con ellas y se desarrollen los acontecimientos con diálogo por parte de todos, sobre todo, los afectados, porque eso no ha ocurrido ni ahora ni en tres años”, señalaba.

El PSOE reclama además que el Ayuntamiento adecue el actual edificio, afectado por problemas de espacio, filtraciones y falta de insonorización, mientras avanza la nueva infraestructura. “Pedimos que la Generalitat ponga arriba del todo el conservatorio de Elche, que el ayuntamiento presente el proyecto para que pueda obtener las competencias y empezar a trabajar en el nuevo Conservatorio, que es lo que todos y todas queremos”, indicaba Díez.

Críticas al cambio de ubicación

El portavoz socialista responsabilizaba al bipartito de PP y Vox del retraso acumulado. En octubre de 2022, el anterior gobierno de PSOE y Compromís aprobó solicitar las competencias para construir el nuevo centro en una parcela próxima al colegio Clara Campoamor, que los socialistas definen como “una parcela libre de cargas y perfecta para el centro”.

Tras el cambio de gobierno, el Ayuntamiento trasladó el proyecto al solar de Candalix, afectado por la Ley del Palmeral y donde existe un refugio subterráneo que debe estudiarse antes de redactar el proyecto.

Según Díez, las familias “quieren que se construya un nuevo Conservatorio y tanto el ayuntamiento como la Generalitat han perdido tres años en los que este nuevo centro podría estar en obras si no hubiera sido por el capricho del alcalde de cambiar de ubicación”.

Los diputados Ramón Abad y José Luis Lorenz con la proposición no de ley sobre el conservatorio

Los diputados Ramón Abad y José Luis Lorenz con la proposición no de ley sobre el conservatorio / INFORMACIÓN

El dirigente socialista cuestionaba también que Jayton se plantee como respuesta provisional cuando el edificio todavía está en construcción y requerirá una adaptación posterior. “Lo que ha hecho Ruz es sacarse un conejo de la chistera para tapar sus errores durante tres años”, afirmaba.

Contradicciones sobre las catas

Díez criticaba además lo que considera una contradicción del alcalde respecto a las catas arqueológicas necesarias en Candalix. Ruz anunció esta semana que el Ayuntamiento está iniciando la contratación de trabajos para estudiar el refugio localizado en el subsuelo antes de licitar la redacción del proyecto definitivo. El PSOE recuerda que en enero de 2025 el alcalde negó que fueran necesarias estas actuaciones y afirmó que “es un solar que hasta hace 15 años eran casas, fábricas y almacenes, por lo que no hay más historias”.

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“Su credibilidad está bajo mínimos en este asunto. Primero dice una cosa y luego dice la contraria sin despeinarse”, señalaba Díez. El portavoz insistía en que la solución provisional debe debatirse con la comunidad educativa y no sustituir la construcción del nuevo centro. El PSOE sitúa así sus exigencias en tres frentes: escuchar a las familias y al alumnado, actuar de inmediato en las instalaciones actuales y acelerar los trámites para que el Conservatorio definitivo deje de acumular retrasos.

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