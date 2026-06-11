Estrella Morente, Raimundo Amador y Tino Di Geraldo lideran el Elx Jazz

Elx Jazz Festival regresará del 1 al 3 de julio con un cartel encabezado por Estrella Morente, Raimundo Amador y Tino Di Geraldo, tres nombres de referencia que convertirán nuevamente la Rotonda del Parque Municipal en uno de los principales escenarios musicales del verano ilicitano. La XVI edición apostará especialmente por el diálogo entre el flamenco y otros géneros como el jazz, el blues, el rock y los ritmos latinos. La programación presentada por el Ayuntamiento de Elche reunirá durante tres noches a artistas nacionales e internacionales con trayectorias consolidadas y propuestas muy diferentes. El festival comenzará con la fusión de Tino Di Geraldo Quartet, continuará con el encuentro artístico entre Estrella Morente y Rafael Riqueni y se despedirá con un recorrido por la carrera de Raimundo Amador, uno de los músicos que más ha contribuido a acercar el flamenco al blues y al rock en España.

Una apertura marcada por la fusión

La primera jornada, prevista para el miércoles 1 de julio, estará protagonizada por Tino Di Geraldo Quartet. El músico, considerado uno de los percusionistas más versátiles de la escena nacional, planteará un viaje sonoro en el que confluirán el flamenco, el jazz y el latin jazz.

Di Geraldo ha trabajado a lo largo de su trayectoria con numerosos artistas y ha participado como intérprete y productor en proyectos de perfiles muy distintos, desde Luz Casal hasta Peret. Su presencia en Elche permitirá abrir el festival con una propuesta basada en la combinación de lenguajes musicales y en la capacidad de improvisación.

El concierto contará también con Caramelo de Cuba, considerado uno de los pianistas más destacados del jazz latino internacional; Peter Oteo, uno de los bajistas de sesión más sólidos y solicitados del panorama nacional; y Ariel Brínguez, saxofonista cubano que ha obtenido tres premios Grammy como colaborador en trabajos junto a artistas como Chucho Valdés o Alejandro Sanz.

Cartel del Elx Jazz Festival'26 / INFORMACIÓN

La primera noche condensará así buena parte de la filosofía de esta edición: reunir músicos capaces de transitar entre distintos estilos sin perder la identidad propia de cada género. La percusión, el piano, el bajo y el saxofón servirán como punto de partida para un concierto en el que el jazz funcionará como espacio de encuentro con las raíces flamencas y los sonidos latinos.

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, ha señalado que “hemos trabajado para mantener la excelencia musical que viene caracterizando este festival a lo largo de los años”. La edil ha añadido que esta nueva edición “vuelve a reunir a artistas de primer nivel en un entorno único en el corazón de nuestro Palmeral, fusionando diferentes géneros musicales”.

Estrella Morente y Rafael Riqueni

El jueves 2 de julio, la Rotonda del Parque Municipal acogerá una de las actuaciones más esperadas del programa: el espectáculo Estrella & Rafael, protagonizado por Estrella Morente y el guitarrista Rafael Riqueni.

La propuesta reunirá sobre el escenario a dos figuras esenciales del flamenco contemporáneo. Morente ha construido una trayectoria marcada por el respeto a la tradición, pero también por su capacidad para explorar nuevos territorios musicales. Riqueni, por su parte, está considerado uno de los grandes guitarristas de su generación y uno de los intérpretes que han contribuido a ampliar los horizontes expresivos del instrumento.

El concierto se plantea como un encuentro entre dos formas de entender el flamenco desde la experiencia, la sensibilidad y la evolución artística. La voz de Morente y la guitarra de Riqueni servirán para recorrer distintos matices de un género que mantiene sus raíces mientras continúa dialogando con nuevas influencias.

El programador cultural Julián Sáez ha resumido el espíritu del cartel al señalar que “esta edición puede definirse como el festival del virtuosismo, porque todos los artistas que participan son auténticos referentes en sus respectivos ámbitos musicales”.

Sáez ha destacado además la apuesta de este año por el flamenco como eje central del festival y por su capacidad para establecer conexiones con otros estilos. La programación combina así tres noches diferenciadas, pero unidas por una misma idea: presentar artistas con una identidad reconocible y una capacidad contrastada para llevar sus respectivos lenguajes más allá de los límites habituales.

La actuación de Estrella Morente y Rafael Riqueni ocupará el centro de una edición que reserva para cada jornada un formato singular. Frente al carácter colectivo y mestizo de la apertura, la segunda noche se concentrará en el diálogo entre la voz y la guitarra, dos elementos esenciales dentro de la tradición flamenca.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, junto al técnico Julián Sáez, en la presentación del evento / INFORMACIÓN

Raimundo Amador cerrará el festival

El viernes 3 de julio, Raimundo Amador pondrá el broche final con el espectáculo De Pata Negra a Raimundo Amador. El concierto recorrerá una trayectoria estrechamente ligada a la renovación del flamenco y a su encuentro con géneros como el blues y el rock.

Amador se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la fusión musical en España. Su carrera está vinculada tanto a Pata Negra, formación esencial para comprender la evolución del flamenco contemporáneo, como a una etapa posterior en solitario en la que ha mantenido una búsqueda constante de nuevos sonidos.

La actuación permitirá revisar diferentes momentos de su recorrido artístico y recuperar una propuesta que ha convertido la guitarra flamenca en un punto de conexión con otras tradiciones musicales. El cierre del Elx Jazz Festival reforzará así la apuesta de esta edición por un flamenco abierto al intercambio y capaz de convivir con lenguajes nacidos en otros contextos.

La Rotonda del Parque Municipal volverá a funcionar como epicentro de la música en directo durante tres noches consecutivas. El entorno, situado en pleno Palmeral histórico, se ha convertido con el paso de los años en una de las señas de identidad del festival y en un escenario especialmente reconocible dentro de la programación cultural estival de Elche.

El Ayuntamiento mantiene con esta XVI edición una cita consolidada que busca atraer tanto a aficionados al jazz como a seguidores del flamenco y de otros géneros. El cartel combina artistas con carreras de largo recorrido, intérpretes internacionales y proyectos diseñados para ofrecer una experiencia distinta cada noche.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la taquilla del Gran Teatro y a través de lomasticket.com. El concierto inaugural del día 1 tendrá un precio de 12 euros, mientras que las actuaciones de Estrella Morente y Raimundo Amador costarán 32 euros cada una.

Elx Jazz Festival regresará así a comienzos de julio con una edición construida alrededor del virtuosismo y la fusión. Desde el latin jazz y la percusión de Tino Di Geraldo hasta la voz de Estrella Morente y la guitarra de Raimundo Amador, el Parque Municipal reunirá durante tres noches algunas de las principales expresiones de una música que encuentra precisamente en el diálogo entre géneros su mayor capacidad de renovación.