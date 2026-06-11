La Nit de l’Albà llega con cambios: más inversión, más pólvora y nuevos puntos de lanzamiento en Elche

Prácticamente dos meses. Ese es el tiempo que falta para que Elche sea testigo de una de las noches más particulares -y especiales- de su calendario: la Nit de l’Albà. Y, en esta cuenta atrás que se ha iniciado, la junta de gobierno local, fuera del orden del día, dio luz verde este jueves al inicio del expediente de contratación de los servicios pirotécnicos de la Nit de l’Albà 2026, con un presupuesto base de licitación de 193.538 euros. Una cantidad que, según explicó la portavoz de la junta y edil de Festejos, Inma Mora, supone un 12 % más respecto a un año antes, cuando se rondaron los 173.000 euros. El aumento lo justificó en la incorporación de ciertos cambios, pero también por la subida del precio de la pólvora para un espectáculo en el que se lanzarán 2.900 kilos sólo a través de este contrato, frente a los 2.700 del año anterior.

Inicio de la Palmera de la Virgen. / V. L. Deltell

Pirotecnia Ferrández

El procedimiento se tramitará mediante negociado sin publicidad por razones de exclusividad técnica, invitando a participar a la mercantil Pirotecnia Ferrández SL, de Redován, encargada tradicionalmente de uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas de Agosto. Entre las novedades, Mora destacó que habrá una nueva zona de disparo en el Paseo de Jaca, esto es, en la zona del Hort del Xocolater. Además, se incrementará el número de lanzamientos desde distintos puntos de la ciudad, y, en particular, desde el Puente de Altamira, donde, además, se introducirán efectos de color.

Aspecto de la Palmera de la Virgen vista por un dron desde el Pont del Bimil.lenari / Áxel Álvarez

Nuevo año de incremento

Con ello, el bipartito de PP y Vox continúa en la senda de continuar reforzando la tradicional Nit de l’Albà, incrementando el presupuesto y pólvora. De hecho, el pasado año ya se apuntó a que se dispararían 86.000 cohetes, 24.000 más que en 2024, lo que supuso que la carga de pólvora pasara de 2,6 a 2,7 toneladas, dentro de un contrato que se adjudicó también a Pirotecnia Ferrández SL, por 173.780 euros, 10.500 euros más que el ejercicio anterior. En ese momento, la edil de Festejos ya aseguró que en 2025 se iba a lanzar "la mayor cantidad de kilos de pólvora" en la historia de la ciudad un 13 de agosto, algo que, a juzgar por las cifras dadas este jueves, podría superarse de nuevo. En ese volumen de disparos de hace diez meses, y sufragados por el Ayuntamiento, se incluían también las 312 palmeras patrocinadas, que son el tributo de las empresas y particulares de la ciudad a su patrona, la Virgen de la Asunción.

L'Albà, en una imagen del año pasado. / Pilar Cortés

Los puntos

Más pólvora en 2025 que en años anteriores, como también resaltaría el alcalde, Pablo Ruz, en la víspera de la Nit de l’Albà, con 24.000 cohetes más, de manera que se pasó del 62.000 a 86.000 artilugios de pólvora, un tercio más. Todo en el marco de lanzamientos que se suelen hacer desde Candalix, UNED (en dos lugares, edificio principal y aulario), Ayuntamiento, CEU (en calle Reyes Católicos), UMH, instituto Carrús, colegio Víctor Pradera, CEIP Tamarit, Palacio de Altamira y Diagonal, Puente del Ferrocarril, IES Sixto Marco, IES Victoria Kent, La Alcudia, Clara Campoamor, Plaza Primero de Mayo, Jardín de Andalucía, CEIP Mariano Benlliure y CEIP Hispanidad. Ahora se sumará el Paseo de Jaca.

Primera mascletà de las fiestas de Elche 2025. / Matías Segarra

Mascletàs

Este paso se produce después de que el pasado jueves, también en junta de gobierno, se aprobaran las bases del XVI Concurso de Mascletàs para las Fiestas de Elche de 2026, también ahí con un nuevo incremento del presupuesto para este espectáculo pirotécnico. De hecho, el importe destinado a mascletàs se eleva hasta los 8.000 euros más IVA, lo que implica que se llegará a los 9.680 euros en total. Se suma así una nueva subida, ya que el año pasado ya se llegó hasta los 7.000 euros más IVA, esto es, a los 8.470 euros en total, frente a los 6.000 más IVA de ediciones anteriores, algo con lo que Inma Mora dijo que busca que se gane en “colorido” y “ritmo”. La duración mínima de los espectáculos será de 5 minutos y 30 segundos, y el peso autorizado de contenido neto explosivo estará entre un mínimo de 80 kilos y un máximo de 150.

Público expectante desde el Paseo de la Estación en las mascletàs. / Matías Segarra

Los días

El concurso de mascletàs se celebrará los días 8, 9, 11, 12 y 14 de agosto en el mismo lugar que el año pasado: en la intersección de la avenida Alcalde Vicente Quiles y el Paseo de la Estación, a partir de las 14 horas. Un certamen en el que los espectáculos pirotécnicos son los protagonistas, y en el que participan cinco empresas encargadas de los lanzamientos, una por cada día, de manera que dos resultan premiadas a través de un sistema de votación.

Las votaciones

La valoración de los espectáculos que entran a concurso se hace de forma conjunta por un jurado de tres personas y por votación popular, con los mayores de 16 años y empadronados en Elche, que pueden puntuar del 1 al 5 a través de un enlace habilitado para ello en la web del Ayuntamiento de Elche. En total, se conceden dos premios, de forma que la empresa que resulte ganadora lanzará el Castillo de Fuegos Artificiales que cerrará las Fiestas el día 15 de agosto de 2027. Mientras, la pirotecnia que quede en segunda posición asumirá la mascletà de exhibición del día 15 de agosto de 2027, jornada en la que se celebra el día grande de la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción.