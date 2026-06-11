Las obras en los accesos al estadio del Elche estarán en marcha en julio y afectarán a seis partidos de liga y a la Cridà a la Festa

Los aficionados y aficionadas del Elche CF han vivido alegrías pero también sinsabores a lo largo de las últimas cuatro décadas. Sin embargo, si hay algo que probablemente no ha cambiado en este tiempo -y si lo ha hecho ha sido para peor- es el tormento que supone acceder al estadio Martínez Valero con coche. De ahí que el actual bipartito de PP y Vox anunciara el año pasado, prácticamente coincidiendo con el regreso del club franjiverde a Primera División, un plan para mejorar las entradas. A priori, la idea, según dijo en abril del año pasado el alcalde, Pablo Ruz, era que las obras pudieran comenzar a finales de 2025 o a principios de 2026 a más tardar. Sin embargo, en el mes de febrero, una vez que ya habían vencido los plazos, desde el equipo de gobierno dieron una nueva fecha de inicio: junio. Lo hacían escudándose en el retraso de más de un año por los trámites ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que tenía que dar el visto bueno al proyecto debido a la proximidad del barranco de San Antón y al impacto potencial sobre el sistema de drenaje. Unos plazos que, ahora sí, parece que se van a cumplir. Entre otras cosas, porque la junta de gobierno local no solo adjudicó este jueves las obras de reurbanización de los viales aledaños al estadio Martínez Valero a la mercantil Pavasal Empresa Constructora por 3,2 millones de euros, frente a los 4,1 millones de euros de los que se partió al principio. También porque la portavoz de la junta, Inma Mora, situó el inicio de los trabajos, con un plazo total de cinco meses, en los últimos días de junio o en los primeros de julio a más tardar, lo que implicaría que serían una realidad a final de año.

El entorno del estadio Martínez Valero de Elche, donde se realizará la urbanización de viales / AXEL ALVAREZ

El escenario que se abre

No obstante, hasta llegar al fin de la ejecución, desde el equipo de gobierno cifraron en seis los partidos de fútbol que se podrían ver afectados por la ejecución del proyecto, a lo que se suma la Cridà a la Festa, que se celebra el 1 de agosto, y que, prácticamente, y a expensas del pregón, da por inauguradas las fiestas patronales de Elche. A ello, se suma el mercadillo del campo de fútbol, que se celebra los jueves y los domingos. Para minimizar molestias en el caso de los encuentros de liga, Mora explicó que se va a trabajar en un plan con la empresa para tratar de ver cómo afectarían las diferentes fases de las obras a los partidos de Primera División. Lo hizo poniendo el foco en que, en cualquier caso, “entendemos que, evidentemente, son unas obras muy necesarias, estamos contentos de que por fin se haya podido llevar a cabo esa adjudicación del contrato y esperamos que a final de año estén concluidas”. De hecho, fio a ese plan de trabajo con la empresa la fórmula que se vaya a adoptar de cara al cierre de los accesos y las interferencias que se puedan plantear en lo relativo al tráfico rodado sobre todo la jornada con partido en casa.

Zona ya desarrollada en los alrededores del estadio Manuel Martínez Valero / Áxel Álvarez

De las fiestas al mercadillo

Un plan de trabajo que, según la portavoz de la junta de gobierno y edil de Festejos, también determinará que ocurre con la Cridà a la Festa. “Estamos trabajando también”, afirmó, para, acto seguido, añadir que “sí que es cierto que la empresa nos ha dicho que intentará, en la medida de lo posible, que afecte lo menos posible, pero estamos trabajando en contacto con la Gestora, con el ingeniero del Ayuntamiento y con la empresa constructora”, garantizando que, sea como fuere, el espectáculo pirotécnico se mantendrá en la zona del estadio. Lo que no pudo concretar es el impacto de las obras en el mercadillo de los jueves y los domingos en el aparcamiento del Martínez Valero, donde, por cierto, más de 200 agentes de la Policía Nacional, junto a Europol, Interpol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, intervinieron el pasado domingo en una operación que se enmarcaba en la campaña contra el pirateo por el Mundial de Fútbol, y que obligó a cerrar el recinto a las diez de la mañana, con medio centenar de registros por falsificaciones y una cifra de detenidos que puede acercarse al centenar.

Uno de los accesos al estadio Martínez Valero. / INFORMACIÓN

Desde mayo

Este paso llega después de que el pasado 21 de mayo el Ejecutivo local ya preadjudicara el proyecto a Pavasal, la misma mercantil que ha ejecutado recientemente la nueva pasarela peatonal de Altabix, y que se impuso al resto de las nueve ofertas presentadas después de que dos firmas fueran excluidas del proceso por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el pliego de condiciones. La actuación afectará a una superficie de 24.490 metros cuadrados y contempla la construcción de dos nuevas rotondas, la ampliación de viales con cuatro carriles, la mejora de aceras, la renovación del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la creación de zonas ajardinadas.

Inversión a varias bandas

Las obras estarán costeadas por todas las partes implicadas, en función de las participaciones de cada cual: el 41,27 % del Ayuntamiento de Elche; la agrupación de interés urbanístico del sector E-24, con el 23,49 %; la empresa que promueve el centro comercial situado junto al estadio, Astonquer, con un 20,20 % de participación; y el Elche CF, con el 15,04 %, aunque ahora será necesario recalcular las cantidades que le toca a cada parte, según el canon de urbanización, tras adjudicarse los trabajos por 3,2 millones de euros.

El proyecto

La actuación contempla una transformación integral de los accesos al estadio del Elche. En total, se actuará en 400 metros lineales de la avenida Manuel Martínez Valero y a lo largo de medio kilómetro en José Esquitino Sempere para pasar a configurarse como grandes avenidas urbanas de 26 metros de sección, con amplias aceras, bulevar central y nuevo arbolado, actuación que implicará que los viales pasen de dos a cuatro carriles con doble sentido de circulación, medianas ajardinadas, nuevas zonas verdes y arbolado de gran porte para generar sombra. Además, se construirán dos glorietas en puntos estratégicos: una en la intersección de ambas avenidas y otra junto al límite entre los sectores AR-78 y E-24. También se habilitarán nuevas plazas de aparcamiento en línea, aunque, como ya se adelantó en su día, se recortará espacio para estacionamiento en el descampado frente al estadio y en las proximidades del nuevo centro de salud en construcción en Travalón.