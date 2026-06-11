Las piscinas en Elche se blindan: cámaras para evitar el vandalismo

El vandalismo y las actitudes irrespetuosas en las piscinas descubiertas de verano de Elche se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la Administración local y, en particular, para el actual bipartito de PP y Vox. La prueba es todos los pasos que ha venido dando en últimos tiempos para tratar de poner coto a las conductas incívicas que lo único que hacen es perjudicar al resto de usuarios y, sobre todo, a unas instalaciones que pagamos todos y todas de nuestro bolsillo. La situación es tal que la junta de gobierno local aprobó este jueves la adjudicación del contrato para el suministro e instalación de diez cámaras de videovigilancia en las piscinas municipales exteriores de Elche, una medida destinada a reforzar la seguridad en estas dependencias y, con ello, prevenir actos vandálicos fuera del horario de apertura.

Un bañista en la piscina de Torrellano, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Conectados con la Policía Local

Los dispositivos estarán conectados directamente con la Policía Local y únicamente funcionarán cuando las piscinas estén cerradas al público. “Llevamos años sufriendo actos incívicos en algunas de estas instalaciones y, tras la implantación de sistemas de alarma, damos un paso más para proteger nuestras piscinas”, indicó la portavoz de la junta de gobierno. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Sabico Seguridad S.A. por un importe de 21.830 euros, y la idea es que puedan estar operativas para el próximo 20 de junio, día en que se ponen en marcha las piscinas. Para ello, las brigadas municipales ya han estado acondicionando los espacios, para que se puedan habilitar los dispositivos una vez lleguen.

Un socorrista en una de las piscinas municipales de Elche. / Matías Segarra

Otras medidas

Esta medida llega después de que la semana pasada se anunciara la puesta en marcha de una tarjeta escolar, que se activará esta campaña desde la apertura de instalaciones el 20 de junio, por la que sólo los menores hasta 14 años matriculados en el término municipal tendrán acceso gratuito a las instalaciones acuáticas. Hasta la fecha cualquier niño o adolescente de esta franja de edad tenía bonificado completamente el acceso. La medida, impulsada por las concejalías de Deportes y Educación, persigue responder a una problemática por la elevada afluencia de usuarios procedentes de otras localidades que acuden los espacios de la ciudad o bien porque en sus municipios no se prestan este tipo de servicios o bien porque las tarifas son más altas.

Vigilancia y sanciones

Además, en 2023, cuando ya se dieron capítulos de vandalismo por parte de algunos usuarios en las piscinas de las pedanías, se instalaron alarmas conectadas a la Policía Local en las instalaciones y cámaras de seguridad para poder cumplir con la normativa vigente, y también se anunció poco después la puesta en marcha de vigilancia privada y de sanciones para quien incumpliera las normas en Elche.