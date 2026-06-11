«Queremos una universidad donde la tecnología ayude a las personas»: el plan de la UMH de Elche contra la burocracia

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) pondrá en marcha un plan integral de simplificación administrativa y modernización de su gestión con el objetivo de reducir trámites innecesarios, eliminar duplicidades y liberar tiempo para que profesores, investigadores y personal técnico puedan concentrarse en tareas de mayor valor. El rector, Juan José Ruiz, anunciaba este jueves la iniciativa durante el acto oficial de clausura del curso académico 2025-2026, donde situaba el uso responsable de la inteligencia artificial como una de las herramientas que deberán contribuir a agilizar los procesos internos. “La inteligencia artificial no es un fin en sí mismo. Debe ser solo una herramienta para devolver tiempo a los profesores, a los investigadores y al personal de administración”, defendía Ruiz ante la comunidad universitaria reunida en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. El rector insistía en que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una finalidad desligada de las necesidades reales de la institución.

El rector de la UMH anuncia un plan para reducir las burocracias en las gestiones de la Universidad / Áxel Álvarez

La ceremonia servía también para reconocer el esfuerzo académico y científico desarrollado durante el último curso. La UMH entregaba 98 Premios Extraordinarios de Titulación y 44 reconocimientos a la Investigación de Excelencia Internacional 2025, en una jornada planteada como balance de los avances alcanzados y como punto de partida para los próximos retos de la universidad pública ilicitana.

Algunos de los alumnos reconocidos por sus Premios Extraordinarios en la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Una administración «más inteligente, más eficiente y más útil»

Ruiz reconocía que la creciente complejidad normativa ha incrementado durante los últimos años la carga burocrática soportada por los distintos colectivos universitarios. Esa situación consume, según exponía, recursos y horas de trabajo que deberían destinarse prioritariamente a enseñar, investigar, innovar y prestar un mejor servicio a la comunidad universitaria. El nuevo plan estará coordinado directamente por la Gerencia, con la colaboración de los diferentes vicerrectorados en sus respectivos ámbitos de competencia. Su desarrollo deberá comenzar con la recogida de propuestas y sugerencias del profesorado, el personal investigador y el personal técnico de gestión, administración y servicios.

“No se trata de hacer más rápida, más acelerada la administración, sino de hacerla más inteligente, más eficiente y más útil”, señalaba el rector. La finalidad será revisar procedimientos, circuitos administrativos y procesos de gestión para eliminar repeticiones, reducir requerimientos prescindibles, simplificar autorizaciones y agilizar la toma de decisiones sin renunciar a la legalidad ni a la transparencia.

El acto de clausura oficial del curso de la UMH de Elche se celebró en el salón del edificio Rectorado / Áxel Álvarez

La UMH ya ha introducido durante los últimos años distintas medidas de automatización y simplificación. Ruiz citaba, entre otros ejemplos, las mejoras en las comisiones de servicio, el reconocimiento automático de determinados trámites, la documentación de matrícula y la emisión de más de 80.000 certificados automáticos a través de la sede electrónica.

El nuevo proyecto aspira ahora a extender esa revisión a todos los ámbitos de actuación de la universidad: docencia, investigación, transferencia y gestión. La institución pretende incorporar además indicadores que permitan evaluar progresivamente los resultados y hacer visible la evolución del plan.

El rector destacó el espíritu emprendedor que surge desde la UMH de Elche / INFORMACIÓN

En ese proceso, la inteligencia artificial deberá utilizarse con “rigor, criterio y garantías”. Ruiz defendía su capacidad para automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos, pero advertía contra una aplicación indiscriminada o planteada como un objetivo por sí mismo. “Queremos una universidad donde la tecnología ayude a las personas y donde los procedimientos estén al servicio de la misión universitaria”, resumía. El rector reclamaba la colaboración de toda la comunidad académica en una iniciativa que calificaba como estratégica para los próximos años.

Público durante el acto de clausura del curso y, en primer término, Jesús Rodríguez Marín / Áxel Álvarez

Segunda de España en contribución al desarrollo regional

El anuncio se integraba en un discurso centrado en la capacidad de la UMH para responder a retos como la revolución tecnológica, los desafíos medioambientales, los cambios demográficos y las incertidumbres económicas. Ruiz reivindicaba el papel de las universidades públicas como espacios donde se genera conocimiento, se fomenta el pensamiento crítico y se forman las generaciones que deberán afrontar un mundo cada vez más complejo.

El rector destacaba uno de los principales reconocimientos obtenidos durante el curso. Según el ranking elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), la UMH se ha situado como la segunda universidad española en contribución al desarrollo regional y la primera de la Comunidad Valenciana.

En el evento se entregaron premios a la excelencia investigadora / Áxel Álvarez

Ruiz concedía un valor especial a este indicador porque mide el impacto real de una universidad sobre su entorno: su capacidad para colaborar con empresas e instituciones, generar innovación, impulsar el emprendimiento y transformar el conocimiento científico en soluciones útiles. “La excelencia académica alcanza su máximo valor cuando realmente se pone al servicio de la sociedad”, afirmaba.

En esta labor destacaba el papel del Parque Científico de la UMH en el acompañamiento de la comunidad universitaria y del tejido empresarial. También subrayaba los resultados de inserción laboral de sus titulados: la universidad se mantiene entre las instituciones con mejores registros de España y lidera los indicadores de la Comunitat Valenciana. “La universidad no solo forma profesionales; forma investigadores e investigadoras, futuros emprendedores, líderes sociales y una ciudadanía comprometida”, sostenía.

Ciencia, pensamiento crítico y servicio público

La investigación ocupaba otro de los ejes del discurso. Ruiz destacaba la actividad de una comunidad científica presente en campos como las neurociencias, la biomedicina, la ingeniería, la inteligencia artificial, la psicología y las ciencias sociales. Durante el curso, la UMH ha protagonizado avances relacionados con el alzhéimer, la salud pública, la obesidad infantil, la ingeniería biomédica, la rehabilitación, la agricultura sostenible y la aplicación de la IA.

Por parte del Ayuntamiento de Elche acudieron al acto de la UMH las ediles Bonmatí y Rodil / Áxel Álvarez

Los 44 reconocimientos a la Investigación de Excelencia Internacional entregados durante el acto pusieron en valor la calidad y el impacto de las publicaciones científicas. El rector insistía en que el conocimiento solo adquiere pleno sentido cuando llega a la sociedad mediante la transferencia, la divulgación y su conversión en soluciones útiles.

Ruiz se dirigía también a los estudiantes distinguidos con los Premios Extraordinarios de Titulación y defendía una educación universitaria que no se limite a transmitir competencias profesionales, sino que forme ciudadanos capaces de pensar con libertad y actuar con responsabilidad.

Para cerrar su intervención, recuperaba una reflexión escrita en 1919 por Santiago Ramón y Cajal bajo el pseudónimo de Doctor Bacteria sobre la incapacidad humana para resolver los problemas de la paz social y evitar nuevas guerras. Más de un siglo después, vinculaba aquella advertencia con la necesidad de invertir en ciencia y cultura y citaba a Miguel Hernández: “Para la libertad sangro, lucho, pervivo”.

“El futuro necesitará más ciencia, más conocimiento, más innovación y más capacidad de diálogo”, concluía Ruiz. “Necesitará, en definitiva, más universidad”.