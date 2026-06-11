La Policía Nacional frena en Elche una oleada de robos que provocó inundaciones en un colegio de Palmerales

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres de 43 y 50 años como presuntos autores de una sucesión de robos con fuerza cometidos en un periodo breve de tiempo en obras en construcción, establecimientos y colegios situados en el entorno del barrio de Palmerales. Los sospechosos accedían a los inmuebles mediante el escalo de vallas o la fractura de puertas y ventanas y sustraían objetos que pudieran vender con rapidez, desde herramientas y material de obra hasta ordenadores portátiles y equipamiento escolar.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran distintos asaltos en localizaciones próximas entre sí y con unas características similares. El análisis de las denuncias permitió identificar un mismo patrón de actuación: los autores buscaban entrar con rapidez en los recintos, hacerse con materiales de fácil salida y abandonar el lugar sin una planificación especialmente elaborada. Según la Policía Nacional, la reiteración de los robos en un espacio reducido y en un intervalo corto de tiempo apuntaba a una necesidad económica constante que los investigadores relacionan con la presunta adicción de los detenidos a sustancias estupefacientes.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio de Los Palmerales de Elche / Axel Álvarez

Escalo de vallas y fractura de accesos

Los asaltos se produjeron en distintos tipos de inmuebles. En algunos casos, los sospechosos accedieron a obras en construcción después de superar o fracturar las vallas perimetrales. En otros, forzaron puertas o ventanas de comercios y centros educativos. El modo de actuar reflejaba, según la investigación, una limitada especialización. Los autores no recurrían a técnicas sofisticadas, sino que aprovechaban la proximidad de los objetivos y la posibilidad de encontrar objetos que pudieran vender inmediatamente.

La Policía Nacional localizó varios hechos de naturaleza similar alrededor del barrio de Palmerales. La cercanía entre los puntos afectados y la repetición del mismo procedimiento llevaron a los agentes a considerar que podían estar relacionados entre sí y responder a una misma autoría. Los investigadores analizaron la información disponible y comprobaron que los robos se concentraban en un periodo reducido. La sucesión de episodios afectaba a enclaves muy distintos, pero compartía una finalidad común: sustraer materiales con rapidez para darles una salida inmediata.

Entre los objetos robados figuran herramientas, materiales utilizados en obras, ordenadores portátiles y productos destinados a la actividad educativa. El tipo de efectos sustraídos variaba en función del lugar asaltado, aunque los sospechosos buscaban principalmente elementos que pudieran transportar y vender con facilidad.

Una inundación tras robar un calentador

Uno de los episodios más perjudiciales se produjo en un colegio. Los autores sustrajeron un calentador, una actuación que terminó provocando una inundación y daños derivados de la salida de agua. El incidente generó además alteraciones en el funcionamiento habitual del centro y afectó al desarrollo de la actividad docente. En este caso, el perjuicio ocasionado superó ampliamente el valor del objeto sustraído, ya que fue necesario afrontar también las consecuencias del agua liberada tras retirar el equipo.

Un helicóptero sobrevuela Los Palmerales en Elche durante una redada en el barrio / Áxel Álvarez

La investigación policial pone de relieve que los asaltos no se limitaron a provocar pérdidas económicas por los objetos robados. La fractura de accesos, el deterioro de las instalaciones y los daños indirectos ocasionados durante la comisión de los hechos aumentaron el impacto sobre los inmuebles afectados.

Los centros educativos se sumaron así a los comercios y las obras en construcción incluidos en la investigación. La diversidad de objetivos no modificaba el patrón general detectado por los agentes: accesos forzados, escasa planificación y sustracción rápida de cualquier material susceptible de ser vendido.

La Policía Nacional considera que la posible adicción a sustancias estupefacientes de los arrestados podría explicar la frecuencia de los robos y la búsqueda inmediata de ingresos. La investigación apunta a que el propósito no era acumular objetos ni preparar actuaciones complejas, sino convertir rápidamente los efectos sustraídos en dinero.

Vigilancias para localizar a los sospechosos

Una vez analizados los distintos episodios, los agentes pusieron en marcha varios dispositivos de vigilancia para tratar de identificar a los presuntos responsables. La fase operativa permitió localizar a los dos sospechosos y proceder a su arresto por su posible participación en los delitos de robo con fuerza. Tras la práctica de las diligencias policiales, ambos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.

La investigación deberá concretar ahora el alcance de su presunta participación en los diferentes asaltos y determinar si pueden atribuírseles todos los hechos analizados durante las pesquisas.