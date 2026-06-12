Aigües d’Elx impulsa un plan director para el barranco de San Antón que apuesta por las marjales para evitar inundaciones en la carretera de Santa Pola

Un plan estratégico que irá de 2026 a 2030 y con el que la empresa mixta Aigües d’Elx, participada en un 51 % por el Ayuntamiento de Elche y en un 49 % por Veolia -antes Hidraqua- hará una movilización de recursos que rondará los 33 millones de euros, a lo que hay que sumar el IVA, y que irán a obras de saneamiento, abastecimiento, innovación y agua regenerada, entre otras cuestiones, pero también a un plan director para el barranco de San Antón. Un documento que, a expensas de lo que arroje ese documento, parece que apostará por las marjales y que, entre otras cosas, quiere poner fin de una vez por todas a las prehistóricas inundaciones en la carretera de Santa Pola, en particular, a la altura de la Venta Durá. Todo en el marco de una hoja de ruta -la que ha diseñado Aigües d’Elx hasta 2030- de la que el alcalde, Pablo Ruz, dijo que recoge una “cifra inédita”.

Efectos de la lluvia en zonas como el entorno de la carretera de Santa Pola el año pasado. / Matías Segarra

Algunas actuaciones

Entre otros aspectos, ese plan de inversiones contempla 7,8 millones de euros para el proyecto del tanque de tormenta de Altabix-Universidad, que tendrá una capacidad de almacenamiento de siete millones de litros y que tiene el reto de reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la gestión de episodios de lluvias intensas. También se recogen 5,1 millones de euros para el plan de abastecimiento del Camp d’Elx, que hará posible llevar el agua potable a las viviendas que aún no tienen, y que ha comenzado por el Llano de San José, donde ya se han adherido a la propuesta diez viviendas. Por otra parte, se apunta a 7 millones para el plan de renovación de redes, para modernizar conducciones, sustituir materiales obsoletos como el fibrocemento, reducir averías y seguir mejorando la eficiencia del suministro de agua; 2,6 millones para la digitalización del ciclo del agua dentro del proyecto Elx Oasis; o un millón de euros para la medición inteligente en contadores.

Las obras del alcantarillado en Peña de las Águilas, en 2018. / Matías Segarra

Alcantarillado de Peña de las Águilas

Asimismo, se aludió a 2,8 millones para el alcantarillado de Peña de las Águilas y el Llano de San José. La semana anterior era el organismo de cuenca -el del Segura- el que le confirmaba al bipartito de PP y Vox que asumirá íntegramente la financiación de 2,5 millones para la ejecución del colector general, que es la infraestructura clave para completar el sistema de saneamiento, una vez que parte de la red proyectada ya ha sido ejecutada en los últimos años por el Ayuntamiento y la empresa mixta hasta el nivel de las acometidas. Sin embargo, hace unos días, fue Aigües la que avanzaba que en el consejo de administración del martes próximo va a dar luz verde a los pliegos para sacar a licitación la última fase de las obras, que permitirá conectar la red al colector primario de la CHS, con una estructura con forma de “T”.

El concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro; la gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo; y el alcalde, Pablo Ruz. / INFORMACIÓN

Balsa de pluviales en Arenales

Ahora bien, por encima de todo, destacaron dos cuestiones. En primer lugar, la balsa de almacenamiento de pluviales en la depuradora de Arenales, que permitirá optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos frente a fenómenos climáticos extremos. “La estación depuradora de Arenales hasta ahora tenía problemas de vertido de agua, y esta balsa se va a construir en el entorno del Fondet de la Senieta, con lo que se va a rodear Arenales de grandes espacios hídricos, con lo que eso supone de biodiversidad”, destacó el alcalde. Un aspecto muy ligado a otro que subrayó la gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, con la apuesta por el agua regenerada, para lo que se prevén 1,7 millones, y que permitirá llevar estos recursos a otras zonas verdes de la ciudad, como ya se está haciendo en determinados puntos.

Grandes precipitaciones

También es reseñable, no tanto por el importe como por lo que supone, que se hable de un plan director del barranco de San Antón por 120.000 euros, en el que ya se está trabajando y cuyos resultados parece que estarán en cuestión de meses, en septiembre u octubre. De lo que se trata, señaló Toledo, es de ver cuáles serían las acciones e inversiones necesarias para ir mejorando la recogida de las pluviales y evitar inundaciones como las que se producen en la carretera de de Santa Pola cuando hay lluvias intensas, más allá del efecto que pueda tener el tanque de tormentas de Altabix-Universidad, cuyo presupuesto se ha incrementado, precisamente por su cercanía a la rambla. Al absorber todo el agua de la zona norte de Elche, se calcula que se reducirá a la mitad el caudal que se vierte a ese cauce, minimizando riesgo.

Con el Júcar, en el punto de mira

Aún así, con el plan director lo que se busca es reducir más si cabe el peligro, según explicaron el alcalde y la gerente de Aigües d’Elx. Ahora bien, Ruz dejó claro que eso no significa que se renuncie a que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es quien tiene las competencias sobre ese barranco, financie las inversiones que puedan ser necesarias para minimizar riesgos en Elche. Entre las posibles alternativas que se están estudiando, y a la espera de lo que marque el documento definitivo, se apuntó a la creación de zonas inundables controladas, marjales artificiales, espacios de laminación de avenidas y otras medidas destinadas a ralentizar la velocidad del agua y aumentar la capacidad de absorción del territorio antes de que las escorrentías alcancen las zonas urbanizadas, aunque deberá ser el organismo de cuenca el que dé el plácet. Mientras tanto, el alcalde subrayó que se seguirá trabajando con el desbrozado para evitar que las obstrucciones agraven las inundaciones, en particular, en la carretera de Santa Pola.