Más apoyo para la carrera solidaria contra el cáncer de páncreas de Elche este domingo

La primera Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas que se celebrará en Elche ya tiene numerosos participantes inscritos y contará también con el respaldo de la Universidad Miguel Hernández (UMH). La institución académica ha anunciado su colaboración con esta cita deportiva y solidaria, que tendrá lugar este domingo, 14 de junio, a partir de las 9 horas, con salida y llegada en la Plaça de Baix. Todavía están abiertas las inscripciones, de forma presencial en la plaça de Baix de Elche, en el Centro de Visitantes, este sábado de 9 a 13.30 horas y el domingo hasta las 8.45 de la mañana, quince minutos antes de iniciarse la prueba.

La prueba recorrerá 4,5 kilómetros por algunos de los paisajes más reconocibles de la ciudad, entre los huertos del Palmeral y el cauce del río Vinalopó. El objetivo es movilizar a la ciudadanía y recaudar fondos para impulsar la investigación sobre una enfermedad especialmente agresiva y todavía marcada por un diagnóstico tardío y una baja supervivencia.

Más de 10.000 personas son diagnosticadas cada año de cáncer de páncreas en España. La totalidad de la recaudación obtenida mediante las inscripciones y las aportaciones del Dorsal 0 se destinará a proyectos científicos destinados a mejorar el diagnóstico precoz y los tratamientos.

Cartel de la carrera contra el cáncer de páncreas que se celebrará en Elche el 14 de junio, domingo / INFORMACIÓN

Una carrera accesible para toda la ciudadanía

La incorporación de la UMH refuerza el compromiso social e institucional alrededor de una iniciativa que llegará por primera vez a Elche bajo el lema «Acercamos la meta». La carrera está promovida por la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG).

La prueba ha sido diseñada para facilitar una participación amplia. El recorrido podrá completarse en tres modalidades: carrera competitiva, marcha nórdica y andarín. Esta última permitirá realizar el trayecto caminando y estará abierta a familias, personas con movilidad diversa, carritos de bebé e incluso mascotas.

La modalidad competitiva contará con cronometraje oficial y trofeos para los cinco primeros clasificados absolutos tanto en categoría masculina como femenina. La marcha nórdica estará orientada específicamente a quienes participen con bastones. El concejal de Deportes, José Antonio Román, ya destacó durante la presentación el carácter accesible del trazado. “Va a recorrer esa parte verde de Elche, que es el Palmeral y el cauce del río”, explicó. El edil recordó además que se trata de “una carrera fácil de 4 kilómetros y medio. Elche es muy plana y muy rápida”.

Investigación ante un tumor de baja supervivencia

La jornada pretende también incrementar la visibilidad del cáncer de páncreas. En España se prevé que alrededor de 10.400 personas sean diagnosticadas durante este año. Se trata de una enfermedad con una supervivencia a cinco años cercana al 10 % y que ya constituye una de las principales causas de mortalidad por cáncer.

El doctor Enrique de Madaria, gastroenterólogo del Hospital General Universitario Doctor Balmis y fundador de la iniciativa, señaló durante la presentación que el principal reto consiste en avanzar en la investigación. “Hay un problema que tenemos la sociedad, que es el cáncer de páncreas, que afecta a 10.400 personas todos los años en España y el índice de supervivencia es el peor de todos los tumores que podamos hablar. Es un 10 % y eso hay que cambiarlo”, afirmó.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con dolencias comunes, como dolor leve en la parte alta del estómago, pérdida de peso o disminución del apetito. Como consecuencia, más del 80 % de los casos se detecta en fases avanzadas, cuando la cirugía ya no resulta viable. Pese a estas cifras, De Madaria defendió que empiezan a apreciarse avances. “Por primera vez, después de décadas y décadas de investigación empieza a haber brotes verdes en investigación contra el cáncer de páncreas”, aseguró.

La Carrera de las Ciudades nació en Alicante en 2015 con unas 850 personas y ha ido extendiéndose a distintos puntos de España. La iniciativa ha recaudado ya más de 1,5 millones de euros y acaba de resolver dos nuevas becas de investigación dotadas con 120.000 euros cada una.

Los organizadores de la carrera solidaria que Elche acogerá este domingo 14 de junio / V. L. Deltell

Elche se convertirá además en la segunda sede de la provincia de Alicante dentro del circuito nacional, junto a la tradicional prueba celebrada en la capital provincial. “Me encantaría que se picaran las dos ciudades a ver quién gana y que todo aumente, porque eso siempre da vida”, señaló De Madaria, quien recordó que el récord de participación corresponde a Orihuela, con 4.300 corredores.

Recogida de dorsales y aportaciones solidarias

La recogida de dorsales y de la camiseta conmemorativa morada se realizará en la sede de la Capital Mediterránea del Deporte, ubicada en la Plaça de Baix, este sábado 13 de junio, de 10 a 13 horas. También podrán recogerse el mismo domingo, antes del inicio de la prueba, entre las 7.30 y las 8.30 horas.

La organización mantiene además habilitado el Dorsal 0, destinado a quienes quieran colaborar económicamente con la investigación aunque no puedan asistir a la carrera. Toda la recaudación se destinará a las becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo.

La celebración será posible gracias al patrocinio de Primichi, Fundación Juan Perán-Pikolinos y Mustang, empresas que cubren los gastos organizativos para que el importe de los dorsales pueda dirigirse íntegramente a la investigación. La iniciativa cuenta también con la implicación del Ayuntamiento de Elche, el Hospital General de Elche, el grupo Brotons y ahora la Universidad Miguel Hernández.

La UMH ha destacado que su participación responde a la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía y respaldar la investigación sobre el diagnóstico temprano y los tratamientos. La carrera convertirá este domingo el Palmeral y el cauce del río en un circuito deportivo con una meta que va más allá de la Plaça de Baix: contribuir a mejorar el pronóstico de uno de los tumores más difíciles de combatir.

Más información y Dorsal 0: www.carreracancerpancreas.es