El Ayuntamiento de Elche culmina el proceso de estabilización con la toma de posesión de once funcionarios

Un goteo de tomas de posesiones de empleados municipales que han venido jurando o prometiendo su cargo en los últimos meses dentro del proceso de estabilización de personal interino y laboral, y que este viernes culminó con la toma de posesión de once nuevos funcionarios en el Ayuntamiento de Elche.

Una de las nuevas funcionarias, tomando posesión este viernes. / INFORMACIÓN

Los puestos

Concretamente, había un agente de desarrollo local, un técnico de Administración General, una psicóloga, cuatro informadores, tres técnicos auxiliares y un monitor. Todo en el marco de un acto celebrado en el Salón de Plenos, y presidido por el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro. Entre los funcionarios, incluso había uno que era personal laboral desde 1999 y, por tanto, desde hace 27 años.

Una de las nuevas funcionarias, tomando posesión este viernes. / INFORMACIÓN

Promesas

El propio Juan de Dios Navarro fue el que dijo que, con esta nueva toma de posesión, se acaba el proceso de estabilización, y recordó que, a lo largo de los últimos meses, “se ha hecho un esfuerzo enorme para acabar con el proceso de estabilización, pero también para poner en marcha la jornada de 35 horas y la carrera profesional, que eran nuestros compromisos y que hemos cumplido”. De hecho, en total, la cifra de empleados municipales afectados por los procesos de estabilización en el Ayuntamiento de Elche se acerca al medio millar, contando también a los interinos, tras los actos que se han venido celebrando en los últimos meses.