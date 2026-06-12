Elche refuerza la atención social con medio millón más para 36 convenios con entidades locales

El Ayuntamiento de Elche ha firmado este viernes 36 convenios de colaboración con asociaciones y fundaciones del municipio para respaldar proyectos de atención directa, inclusión, voluntariado, emergencia social y mejora de infraestructuras. Los acuerdos correspondientes al ejercicio 2026 superan en conjunto los 1,4 millones de euros, frente a los aproximadamente 900.000 euros destinados el pasado año.

La firma se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ha reunido a representantes de las entidades beneficiarias. El acto ha estado presidido por el alcalde, Pablo Ruz, acompañado por la concejala de Acción Social, Celia Lastra; la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil; y la responsable municipal de Discapacidad, María Bonmatí.

Un momento de la firma del convenio con una de las entidades sociales de Elche / INFORMACIÓN

Dos nuevas salas terapéuticas para AFAE

Entre las principales novedades figura el aumento de la colaboración con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche (AFAE). Su convenio ordinario crecerá hasta los 30.000 euros y contará además con una aportación específica destinada a ampliar sus instalaciones.

La actuación permitirá construir dos nuevas salas terapéuticas, reforzando así la capacidad de una entidad que trabaja con personas afectadas por alzhéimer y con sus familiares. La ampliación pretende mejorar los espacios disponibles para desarrollar programas especializados y atender una demanda creciente.

Los acuerdos alcanzados abarcan ámbitos muy distintos, aunque comparten un mismo objetivo: respaldar el trabajo cotidiano desarrollado por organizaciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, mayores, familias, menores, ciudadanos con discapacidad o pacientes afectados por distintas enfermedades.

El Ayuntamiento ha pasado de unos 900.000 euros a 1,4 millones en ayudas a entidades sociales de Elche / INFORMACIÓN

El alcalde ha defendido durante el acto que estas ayudas no deben interpretarse únicamente como una muestra de voluntad política, sino como una obligación de las administraciones públicas. “Este es un acto fundamental para nuestra labor de gobierno porque aquí no exhibimos la sensibilidad social, esto va de justicia social, porque el servicio público es de todos”, ha destacado Ruz.

El gobierno municipal sostiene que el incremento de las aportaciones responde a la necesidad de reforzar la cooperación con el tejido asociativo ilicitano, cuya labor complementa los recursos de la Administración y permite prestar una atención más cercana a las personas que necesitan apoyo.

Viviendas de emergencia y voluntariado

Otra de las entidades que incrementará su financiación será la Fundación Conciénciate. La ayuda destinada al fomento del voluntariado alcanzará los 50.000 euros e incluirá también programas relacionados con el centro de pernocta y las viviendas de emergencia.

La fundación desarrolla distintas actuaciones dirigidas a personas sin hogar o en situaciones de especial vulnerabilidad. La aportación municipal permitirá sostener recursos de acogida y reforzar la atención a ciudadanos que necesitan una respuesta inmediata ante problemas habitacionales o sociales graves.

Los convenios incluyen asimismo incrementos para organizaciones como APEX, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación Noray-Proyecto Hombre, entre otras entidades. Cada acuerdo responde a las características concretas de los programas impulsados por las asociaciones y a las necesidades detectadas en sus respectivos ámbitos de intervención.

El Ayuntamiento mantiene también su colaboración con Ayuda al Sáhara Occidental, cuyo convenio aumenta de 18.000 a 20.000 euros respecto al ejercicio anterior. Esta línea permitirá continuar respaldando iniciativas vinculadas a la cooperación y a la atención de la población saharaui.

Una de las entidades que incrementará su financiación será la Fundación Conciénciate / INFORMACIÓN

La firma conjunta pone de relieve la diversidad de actuaciones que desarrollan las organizaciones sociales del municipio. Algunas trabajan directamente con pacientes y familiares; otras atienden situaciones de emergencia; y otras impulsan programas de voluntariado, cooperación, inclusión o acompañamiento.

El incremento global de la dotación económica pretende ofrecer mayor estabilidad a estos proyectos y facilitar que las entidades puedan mantener su actividad durante el año. En numerosos casos, las asociaciones sostienen servicios especializados que requieren personal, instalaciones adecuadas y una planificación continuada.

Una red social más amplia

Los convenios firmados este viernes refuerzan una red de atención que abarca desde la infancia hasta las personas mayores y desde la discapacidad hasta la lucha contra las adicciones. La colaboración municipal se extiende igualmente a proyectos sanitarios, de integración social y de cooperación.

El Ayuntamiento subraya que las asociaciones y fundaciones desarrollan una tarea esencial para llegar a colectivos con necesidades muy específicas. Su conocimiento directo de cada realidad permite ofrecer respuestas adaptadas y acompañar a las personas durante procesos que requieren continuidad.

Las aportaciones económicas no se limitan a financiar actividades puntuales. Parte de las ayudas se dirige también a la mejora de infraestructuras, como ocurrirá con las nuevas salas terapéuticas previstas por AFAE. Otras permiten sostener recursos permanentes, como las viviendas de emergencia o el centro de pernocta gestionados por Conciénciate.

La firma de los 36 acuerdos supone un aumento notable respecto al importe global destinado el pasado año / INFORMACIÓN

La firma de los 36 acuerdos supone un aumento notable respecto al importe global destinado el pasado año. La partida supera ahora los 1,4 millones y consolida la colaboración con organizaciones que mantienen una presencia activa en los barrios y atienden diariamente a numerosos usuarios.

El acto celebrado en el Salón de Plenos ha servido además para reunir a responsables municipales y representantes de las entidades, poniendo en valor una labor que en muchos casos combina profesionales especializados con la participación de voluntarios.

El gobierno local defiende que esta cooperación permite ampliar el alcance de los servicios públicos y reforzar la atención a las personas y familias que atraviesan situaciones especialmente complejas. Los convenios buscan garantizar que las entidades puedan seguir desarrollando sus programas y afrontar nuevas necesidades sin perder capacidad de respuesta.

Con las firmas formalizadas este viernes, el Ayuntamiento incrementa su apoyo a una red asociativa que actúa en ámbitos muy diversos, pero que comparte una misma finalidad: ofrecer acompañamiento, atención especializada y oportunidades de inclusión a quienes más lo necesitan.