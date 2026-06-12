Compromís reclama más escuelas infantiles en Elche tras quedar 280 familias sin plaza

Compromís reclamaba este viernes al gobierno municipal de Elche que amplíe la oferta de escuelas infantiles públicas después de conocerse que más de 280 familias se han quedado sin plaza en los centros municipales. La portavoz de la formación, Esther Díez, sostiene que los datos de admisión provisional evidencian una carencia de recursos para atender la demanda en la franja de 0 a 3 años.

“Recientemente se han hecho públicas las listas provisionales de niños y niñas admitidas en las escuelas infantiles municipales y los datos demuestran que son más de 280 las familias que se han quedado sin plaza, lo que evidencia la necesidad de ampliar las escuelas actuales o crear nuevas en otros barrios y pedanías del municipio para atender la demanda”, señalaba Díez.

Más demanda en la franja de 0 a 2 años

La portavoz municipal diferenciaba entre la caída de matriculaciones vinculada al descenso demográfico en determinadas edades y la situación que afrontan las familias con hijos más pequeños. “Una cosa es que no se cubran todas las plazas de tres años por la bajada demográfica y otra bien distinta es la realidad en la franja de 0 a 2 años donde la oferta es evidentemente escasa, como saben todas las familias con hijos de esta edad y que intentan escolarizarlas”, afirmaba.

Compromís sostiene que esta falta de plazas no se limita a los centros públicos municipales. Según Díez, la demanda afecta también a las escuelas infantiles privadas subvencionadas por la Generalitat, donde algunas familias tratan de reservar una vacante incluso antes del nacimiento del menor. “A este dato se suma la falta de plazas también en las escuelas infantiles privadas subvencionadas por la Generalitat, donde las familias están yendo ecografía en mano a reservar la plaza”, indicaba.

Dispensador de la climatización instalado en una de las escuelas infantiles de Elche este verano / Pilar Cortés

Una moción rechazada en marzo

La formación recuerda que ya llevó esta cuestión al pleno municipal el pasado mes de marzo. Compromís presentó una moción para reclamar la creación de nuevas escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años en Elche, pero la propuesta fue rechazada por PP y Vox. Díez ha señalado que la concejala de Educación, María Bonmatí, justificó entonces su posición asegurando que existían plazas suficientes. La portavoz considera que los datos provisionales de admisión obligan ahora al bipartito a revisar ese criterio. “Exigimos que, ante la evidencia de los datos, las derechas cambien de criterio y entiendan la importancia de ampliar la red educativa pública para los más pequeños”, ha afirmado.

Compromís vincula esta petición con las dificultades de conciliación que afrontan numerosas familias. La formación considera que la red de escuelas infantiles desempeña un papel esencial mientras no se produzcan avances más amplios en otras políticas familiares. Díez ha añadido que esta oferta resulta “fundamental para la conciliación de las familias mientras no haya más avances en las políticas de ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a los que Vox ha votado en contra en el Congreso”.

Climatización pendiente

La portavoz ha aprovechado también para reclamar que el Ayuntamiento agilice la puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización en todas las escuelas infantiles municipales. Compromís denunció la pasada semana que varias instalaciones continuaban sin utilizarse pese a los anuncios realizados por el alcalde, Pablo Ruz. La formación pide ahora que PP y Vox garanticen que todos los centros dispongan de aire acondicionado operativo ante la llegada de las temperaturas elevadas.

“Además, queremos recordar la importancia de que PP y Vox agilicen la puesta en marcha de la climatización de todas las escuelas infantiles municipales, después de que desde Compromís denunciáramos la pasada semana que, a pesar de los anuncios del alcalde, Pablo Ruz, en varios de los centros las máquinas todavía no estaban en marcha”, ha señalado Díez. Compromís reclama así dos actuaciones paralelas: ampliar la oferta pública para reducir el número de familias que se quedan sin plaza y resolver cuanto antes las deficiencias de climatización detectadas en algunos centros municipales.