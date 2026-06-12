Las Fiestas de Elche llaman a donar sangre antes del verano en una maratón solidaria

Elche celebrará el próximo 18 de junio una nueva edición de la Maratón de Donación de Sangre organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares junto al Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. La cita solidaria alcanzará este año su decimosexta convocatoria y se desarrollará de forma ininterrumpida entre las 9.30 y las 21 horas en el Centro de Congresos.

La iniciativa pretende facilitar la participación de la ciudadanía mediante un horario amplio, adaptado a distintas rutinas laborales y personales, y contribuir a reforzar las reservas de sangre antes del verano. Los organizadores han realizado además un llamamiento especial a los jóvenes y a quienes todavía no han acudido nunca a donar para que se incorporen a una acción sencilla, pero esencial para la atención sanitaria.

Casi doce horas para donar

La jornada permitirá acudir al Centro de Congresos durante cerca de doce horas consecutivas. El objetivo es ofrecer distintas posibilidades a quienes quieran participar y evitar que las obligaciones cotidianas dificulten la colaboración con una campaña que se ha consolidado dentro del calendario ilicitano.

La concejala de Sanidad, Inma Mora, animaba a los vecinos a sumarse a la maratón y ponía en valor el compromiso social existente alrededor de las fiestas de Elche. “Desde el ambiente festero sacamos nuestra vena más solidaria para colaborar en una acción imprescindible que ayuda a salvar vidas”, señalaba.

La convocatoria combina así dos elementos estrechamente vinculados a la ciudad: la implicación de los colectivos festeros y la participación ciudadana en una causa sanitaria que requiere continuidad durante todo el año. La donación de sangre permite responder a las necesidades diarias de hospitales y centros sanitarios, donde las reservas resultan fundamentales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos y situaciones de emergencia.

Cartel de la jornada solidaria que se celebra en Elche / INFORMACIÓN

El presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, destacaba el compromiso de quienes forman parte de las celebraciones locales y su voluntad de colaborar en iniciativas que trascienden el calendario festivo. “Más allá de la fiesta hay un corazón y un sentimiento solidario”, afirmaba.

Jaén agradecía también la participación de los festeros en una cita que alcanza ya su XVI edición y que mantiene como principal finalidad facilitar la llegada de nuevos donantes y recordar la importancia de colaborar de forma periódica.

Un llamamiento especial a los jóvenes

El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana incide especialmente en la necesidad de incorporar a personas jóvenes. La renovación progresiva de la base de donantes resulta esencial para garantizar que las reservas puedan mantenerse a medio y largo plazo.

La jefa del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, Maribel Ortiz de Salazar, surayaba el valor de una acción que requiere poco tiempo, pero que puede resultar decisiva para numerosos pacientes. “Donar sangre es ayudar a los demás y salvar vidas. Es un gesto sencillo que tiene un enorme valor para los pacientes que la necesitan cada día”.

La responsable sanitaria dirigía su llamamiento tanto a nuevos donantes como a quienes ya han participado anteriormente en otras campañas. La maratón ofrece una oportunidad para colaborar en un espacio céntrico y con un horario suficientemente amplio para organizar la visita en distintos momentos del día.

Las personas interesadas deberán cumplir varios requisitos básicos. Podrán donar quienes tengan entre 18 y 65 años, pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. También se recuerda que no deben acudir en ayunas, una indicación importante para realizar la extracción en condiciones adecuadas.

Como recuerdo de la jornada, todos los participantes recibirán una mochila nevera. El obsequio pretende agradecer la colaboración de los donantes y reforzar el carácter especial de una convocatoria que busca reunir al mayor número posible de ciudadanos alrededor de una causa común.