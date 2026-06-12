“Urgencia, ¡ninguna!”: las trabajadoras de la residencia Altabix en Elche estallan por la licitación paralizada desde 2022

Sus peticiones no son muy distintas a las que ya hacían en 2023, en 2024 o en 2025. Más bien son las mismas. Las protestas regresaban este jueves a la residencia pública de mayores de Altabix, en Elche, para exigir a la Generalitat Valenciana que desbloquee cuanto antes la adjudicación de su gestión. Trabajadoras del centro y delegadas de Comisiones Obreras se concentraban ante las instalaciones para denunciar que el procedimiento sigue sin resolverse pese a que el anterior contrato finalizó el 31 de octubre de 2022 y a que el Consell anunció una tramitación urgente de la nueva concesión. "Urgencia, ¡ninguna!", clamaban las manifetantes.

La residencia es de titularidad pública, aunque funciona mediante un modelo de gestión privada integral. La falta de un nuevo contrato obliga a mantener el servicio bajo las condiciones técnicas de un pliego antiguo que, según denuncia el sindicato, ya no responde a las necesidades actuales. Las profesionales alertan de que esta situación impide actualizar salarios, reforzar la plantilla e introducir mejoras materiales que consideran necesarias para atender a los mayores. “No tenemos hasta la fecha ningún conocimiento de cuándo va a venir una nueva empresa”, señalaba Vivian Rocha, auxiliar de enfermería y una de las portavoces de la movilización. “La licitación es importante porque con ella vienen mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y también repercute obviamente en los residentes, en una mejor atención de calidad”.

Protesta llevada a cabo este viernes por la mañana en la residencia de Altabix en Elche / Áxel Álvarez

Un contrato caducado desde 2022

La protesta retomaba una reivindicación mantenida durante los últimos años por familiares, usuarios y trabajadores. El centro acumula casi cuatro años sin un contrato actualizado, una circunstancia que ha provocado sucesivas quejas por las condiciones asistenciales, la falta de personal y el deterioro de parte de las instalaciones.

“Se suponía que nuestro centro salía con carácter urgente y urgencia ninguna”, lamentaba Rocha. Según explicaba, inicialmente se contempló el mes de marzo y posteriormente se apuntó al 1 de junio o a la firma con una nueva empresa, pero el proceso no ha culminado. “Ha pasado el 1 de junio y no tenemos nada. Conselleria no dice nada en este momento. Todo sigue igual”.

La Generalitat sacó a licitación la gestión a finales de 2025 por 4,6 millones de euros, con una duración prevista de tres años prorrogables. Sin embargo, las trabajadoras sostienen que desconocen en qué punto se encuentra el procedimiento y cuándo podrá resolverse.

Las trabajadoras exigen a la Conselleria que se renueve el contrato cuanto antes ya que llevan esperando desde 2022 / Áxel Álvarez

Rocha describía unas condiciones laborales vinculadas todavía al anterior modelo de gestión. “Ahora mismo estamos con las tablas A, sin ninguna subida ni incremento de personal, nada”, afirmaba. Según relataba, los domingos se abonan como una jornada ordinaria y la nocturnidad se remunera con un euro por noche.

La portavoz incidía además en la pérdida de profesionales. “Hay mucha fuga de personal porque los sueldos aquí no llegan ni al salario mínimo interprofesional en los servicios generales, que son limpieza, cocina y lavandería. La empresa tiene que hacer un recálculo a final de año para cubrir el salario mínimo”. Esta situación dificulta, según indicaba, encontrar trabajadores para estas áreas y afecta también a enfermería y auxiliares.

Sobrecarga laboral y medios envejecidos

Las profesionales vinculan directamente la falta de personal con la atención a los usuarios. “Tenemos mucha sobrecarga de trabajo. Los recursos materiales siempre vienen bien, pero los personales muchísimo mejor”, señalaba Rocha. La auxiliar subrayaba que la plantilla mantiene su compromiso con los residentes pese a las dificultades. “El que trabaja aquí es porque tiene vocación y, dentro de la medida posible, siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Obviamente, con mayor personal, la atención y el tiempo dedicado a cada residente serían mejores”.

El estado del edificio y del mobiliario constituye otro de los problemas denunciados. “La residencia es muy antigua y siempre estamos reclamando aquellas deficiencias que tiene”, explicaba. Las trabajadoras piden renovar camas, carros y equipos necesarios para desarrollar su labor diaria con mayor seguridad. “Las camas llevan más de 20 años sin cambiarse. Siempre se están reparando, pero cambiarlas es competencia de Conselleria”, indicaba Rocha. También reclamaba la sustitución de los carros utilizados en el centro: “Son muy antiguos, no giran bien y las ruedas no ruedan. El material aquí es muy antiguo”.

Las delegadas de prevención han trasladado en distintas ocasiones estas necesidades. Entre sus reivindicaciones figuran también las grúas destinadas a movilizar a residentes con mayores dificultades. “Hace falta que venga la licitación y que haya esas mejoras”, resumía la portavoz.

El contrato de la residencia de Altabix en Elche finalizó en octubre de 2022 / Áxel Álvarez

La movilización llegaba cuatro meses después de que la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, descartara una intervención directa y provisional del centro pese a las advertencias del Síndic de Greuges. El Defensor del Pueblo Valenciano reclamó una actuación más activa de la Administración autonómica al considerar que existían problemas estructurales en la atención y en las condiciones de vida de los mayores.

El Consell defendió entonces que la solución pasaba por esperar a la nueva adjudicación. Albalat explicó que el contrato anterior situaba el coste por plaza y día en 62 euros y que la futura concesión elevaría esta cantidad hasta los 100 euros, con el objetivo de mejorar la atención, ampliar el personal y dignificar los salarios.

Nuevas movilizaciones

La falta de resolución mantiene esas mejoras en espera. La concentración de este jueves pretendía reclamar que los anuncios se traduzcan en una adjudicación efectiva y que el centro abandone unas condiciones que las trabajadoras consideran desfasadas. Rocha avanzaba que la protesta no será la última. Las profesionales prevén sumarse el próximo 17 de junio a una movilización en Valencia relacionada con las licitaciones pendientes de diferentes residencias. “Seguiremos manifestándonos o veremos qué hacemos en función de lo que hable CC OO con Conselleria, pero no vamos a parar porque llevamos desde 2022 y estamos ya en 2026”, afirmaba.

La residencia de Altabix ha sido escenario de varias concentraciones desde la caducidad del contrato. La reivindicación ya no se limita a pedir que se inicie un procedimiento, puesto que la Generalitat anunció su puesta en marcha. Las trabajadoras reclaman ahora que culmine cuanto antes y permita aplicar las mejoras prometidas.