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Reabierta la A-7 en San Isidro en sentido Murcia tras un accidente que obligó a cortar la vía

La incidencia se registró en el kilómetro 535

La circulación en la A-7, a la altura de Elche, también ha quedado normalizada después de un siniestro registrado en sentido Murcia

Imagen de las cámaras de la DGT que muestra el tráfico en la A-7 a su paso por San Isidro.

Imagen de las cámaras de la DGT que muestra el tráfico en la A-7 a su paso por San Isidro. / DGT

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

La A-7 permaneció esta mañana cortada a su paso por San Isidro, en la provincia de Alicante, por un accidente registrado en sentido Murcia.

La incidencia se produjo en el punto kilométrico 535 y afectó a la circulación en este tramo de la autovía. Ante el corte, se recomendaron como rutas alternativas la N-340 o la CV-904, según el origen y destino del desplazamiento. La carretera fue reabierta y se restableció la circulación a las 11.25 horas, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Siniestro en Elche

La circulación en la A-7, a la altura de Elche, ha quedado normalizada este viernes a las 10.50 horas después de un siniestro registrado en sentido Murcia.

La incidencia se produjo en el punto kilométrico 517 y llegó a afectar al carril izquierdo, generando hasta dos kilómetros de tráfico lento en la zona.

Tráfico restablecido a las 10.50 horas

Según la información disponible, la situación quedó normalizada a las 10.50 horas, por lo que la circulación recuperó la fluidez en este tramo de la A-7.

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Durante la incidencia, los conductores que circulaban en dirección Murcia tuvieron que extremar la precaución y reducir la velocidad por la ocupación de carril y las retenciones generadas.

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