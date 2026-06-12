El Hospital General de Elche refuerza en verano el centro de salud de Santa Pola y las atenciones de El Altet, Gran Alacant y Tabarca

El Departamento de Salud Elche-Hospital General ha activado su dispositivo especial de verano para responder al incremento de población que registran durante los próximos meses Santa Pola y el litoral. La planificación contempla una inversión cercana a los 3,3 millones de euros, un 4,6 % más que el pasado año, y permitirá reforzar urgencias, centros de salud y consultorios auxiliares en las zonas con una mayor presión asistencial. Santa Pola concentrará buena parte de los recursos adicionales, aunque el plan incluirá también refuerzos en El Altet, Gran Alacant, Tabarca y diferentes puntos del área sanitaria. El objetivo, siempre según informa la Conselleria de Sanidad, es garantizar una atención accesible tanto para los residentes habituales como para los turistas y ciudadanos que se desplazan temporalmente a la costa durante los meses de mayor afluencia.

El Hospital General Universitario de Elche dispondrá además este verano de un 52 % más de capacidad de hospitalización convencional que durante el mismo periodo del pasado año. Mientras que en 2025 se redujeron 54 camas cada mes, durante este ejercicio el ajuste se limitará a 26.

Más médicos y enfermería en Santa Pola

El Punto de Atención Continuada de Santa Pola permanecerá abierto las 24 horas y reforzará su plantilla para atender el aumento previsto de la demanda. El dispositivo incorporará dos facultativos adicionales durante el turno de mañana, lo que permitirá disponer de al menos tres médicos tanto por la mañana como por la tarde. A este refuerzo se sumarán tres profesionales más de enfermería. El objetivo es adaptar la capacidad asistencial a una localidad que multiplica su población durante el verano y que constituye el principal destino turístico dentro del área atendida por el Departamento de Salud Elche-Hospital General.

El consultorio de Casa del Mar abrirá entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Durante todo este periodo contará con un médico de familia y un pediatra en horario de mañana. En julio y agosto ampliará también su actividad al turno de tarde e incorporará dos facultativos adicionales.

Fachada del centro de salud de Santa Pola este pasado verano / Tony Sevilla

La atención se completará con dos profesionales de enfermería en horario matinal y uno más por la tarde. De este modo, el consultorio podrá responder a las necesidades asistenciales de una zona especialmente frecuentada durante las vacaciones estivales. También se reforzará el consultorio de Gran Alacant, que contará con un facultativo adicional y un profesional de enfermería durante los meses con mayor afluencia de población.

Refuerzos en El Altet, Tabarca y Elche

El plan contempla igualmente medidas específicas para Tabarca, donde la asistencia de enfermería se mantiene durante todo el año. Durante julio y agosto se contratará además un médico de apoyo para mejorar la cobertura sanitaria de la isla en plena temporada turística. La Zona Básica de Salud de El Altet y la de El Pla, que disponen de consultorios auxiliares, contarán cada una con un médico y un profesional de enfermería de refuerzo.

En el ámbito de las urgencias, el Punto de Atención Sanitaria de Altabix, en Elche, y el Punto de Atención Continuada de El Altet mantendrán su horario habitual, de 15 a 8 horas. Ambos recursos incorporarán refuerzos específicos durante los domingos y festivos.

La planificación busca distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades detectadas en cada zona. La llegada de turistas y residentes temporales incrementa notablemente la actividad asistencial durante los meses de verano, especialmente en el litoral y en enclaves como Santa Pola, Gran Alacant o Tabarca. El dispositivo pretende evitar que el aumento poblacional afecte a la accesibilidad de la atención sanitaria y garantizar que los centros cuenten con capacidad suficiente durante el periodo estival.

Un plan autonómico con 9.000 contrataciones

El refuerzo del Departamento de Salud Elche-Hospital General forma parte del plan de verano impulsado por la Conselleria de Sanidad para toda la Comunitat Valenciana. La Administración autonómica destinará este año 85,2 millones de euros a mantener la cobertura asistencial durante las vacaciones.

El dispositivo global contempla alrededor de 9.000 contrataciones, además de las sustituciones necesarias para cubrir los descansos del personal sanitario. También prevé la apertura de 25 consultorios auxiliares de playa en diferentes puntos del territorio valenciano.

A esta red se sumará el refuerzo de 74 centros sanitarios que permanecen abiertos durante todo el año. La finalidad es adaptar los medios disponibles al crecimiento de población que experimentan las zonas turísticas y ofrecer una respuesta adecuada a la demanda adicional. En el caso del área sanitaria ilicitana, Santa Pola volverá a concentrar la mayor parte de las incorporaciones debido al volumen de visitantes que recibe durante el verano. Los refuerzos en Casa del Mar, el Punto de Atención Continuada y Gran Alacant se complementarán con las medidas previstas para El Altet, El Pla y Tabarca.

La planificación alcanzará también al propio Hospital General de Elche, que mantendrá este año una mayor capacidad de ingreso. La reducción de camas será sensiblemente inferior a la aplicada el pasado verano, lo que permitirá disponer de un margen asistencial más amplio durante julio, agosto y septiembre.

Con este dispositivo, el Departamento de Salud busca garantizar una atención sanitaria accesible y de calidad durante los meses de mayor movilidad de población. El refuerzo de médicos, profesionales de enfermería y recursos de urgencias permitirá adaptar la red asistencial a una temporada marcada por el incremento de residentes temporales y visitantes en el litoral.