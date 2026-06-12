Un western teatral toma La Llotja con una treintena de actores de Elche

La Sala La Llotja de Elche se convertirá durante dos noches en el escenario de un particular western teatral con aventuras, duelos y pasiones desatadas. La Asociación Cultural Siete Glorias-Espai Escénic d’Elx presentará los días 3 y 4 de julio, a las 20 horas, Río Zompo (Arrebato en el Valle), el montaje con el que cerrará su taller anual de interpretación después de más de doce años de actividad formativa en la ciudad.

Una treintena de actores y actrices ultiman los ensayos de una obra que traslada a las tablas un género poco habitual en el teatro, pero construido alrededor de elementos reconocibles para el público: la aventura, los enfrentamientos, las pasiones, el destino de un héroe obligado a medirse consigo mismo y la eterna lucha entre el bien y el mal.

El montaje ha sido escrito y dirigido por el ilicitano Luis Castro, responsable de una asociación cultural que cuenta actualmente con más de 50 alumnos y alumnas de distintas edades y que ha consolidado una programación estable de cursos de interpretación.

Un género poco habitual sobre el escenario

La propuesta convierte La Llotja en un espacio inspirado en el imaginario del oeste, con una historia concebida para mantener la tensión escénica y aprovechar las posibilidades de un reparto numeroso. Río Zompo (Arrebato en el Valle) se aleja así de los géneros más habituales en los talleres teatrales y apuesta por un formato que combina acción, conflictos personales y un tono de aventura.

La obra será el resultado final del trabajo desarrollado durante el curso por buena parte del alumnado de la escuela. Las dos representaciones permitirán mostrar al público el proceso de formación y ensayo realizado durante los últimos meses, al tiempo que ofrecerán a los participantes la experiencia de enfrentarse a un escenario y a una función completa.

Siete Glorias-Espai Escénic mantiene desde hace más de una década sus cursos anuales de teatro y se ha convertido en un espacio de aprendizaje para personas interesadas en iniciarse en la interpretación o profundizar en ella. La asociación destaca que numerosos alumnos y exalumnos han terminado incorporándose a grupos de teatro amateur, escuelas oficiales de Arte Dramático y compañías profesionales.

El grupo joven se sube al Gran Teatro

La actividad de final de curso incluirá además una cita previa en el Gran Teatro de Elche. El grupo joven de la escuela presentará el 19 de junio, a las 20 horas, Pecados de juventud (Capítulo piloto), una comedia que propone una sátira sobre el mundo de las series de televisión.

La función formará parte de la Muestra de Teatro Óscar Marín y permitirá que los integrantes más jóvenes de la asociación muestren su evolución sobre uno de los principales escenarios culturales de la ciudad. Al igual que el montaje previsto en La Llotja, la obra ha sido escrita y dirigida por Luis Castro.

Las dos propuestas responden a formatos diferentes. Mientras Pecados de juventud se acerca con humor al universo audiovisual y a los códigos de las series, Río Zompo recupera el western desde una mirada escénica y coral. Ambas servirán para cerrar una nueva temporada de formación teatral.

Doce años de enseñanza interpretativa

Siete Glorias-Espai Escénic d’Elx desarrolla desde hace doce años una actividad continuada alrededor de la enseñanza de la interpretación. Su alumnado abarca distintas edades y perfiles, desde jóvenes que comienzan a descubrir el escenario hasta personas adultas que buscan una vía de expresión artística o una formación más completa.

La escuela ha ido construyendo durante este tiempo una cantera vinculada al teatro local y provincial. Parte de quienes han pasado por sus talleres han continuado su trayectoria en colectivos amateur, centros especializados y proyectos profesionales, ampliando el alcance de una actividad que comienza en las aulas y culmina cada año frente al público.

El cierre del curso permitirá reunir en pocas semanas dos de las vertientes del trabajo desarrollado por la asociación: el aprendizaje de los más jóvenes y la puesta en escena de una producción de gran formato con una treintena de intérpretes.

La programación arrancará el 19 de junio con Pecados de juventud (Capítulo piloto) en el Gran Teatro y continuará los días 3 y 4 de julio con Río Zompo (Arrebato en el Valle) en La Llotja. Dos historias muy distintas para mostrar el trabajo de una escuela que mantiene su apuesta por la formación teatral y por la presencia de nuevos intérpretes sobre los escenarios de Elche.