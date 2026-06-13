Ni agua oxigenada ni yodo: el pionero tratamiento con IA que un enfermero de Elche da a las heridas complejas

Una fotografía tomada con el móvil, un algoritmo capaz de distinguir tejidos y una recomendación clínica que ayuda al profesional a decidir cómo tratar una herida grave o crónica. Ese es el punto de partida de la aplicación que el Departamento de Salud de Elche-Crevillent está a punto de probar en pacientes reales, comenzando por el centro de salud del Toscar, para mejorar el seguimiento y el tratamiento de heridas de difícil cicatrización. Al frente del desarrollo clínico está José Francisco Villalba Salazar, enfermero responsable de la Unidad de Heridas Complejas del Hospital Universitario del Vinalopó.

Villalba, enfermero especializado en heridas de difícil cicatrización, enfermería geriátrica y antropología social y política, acaba de finalizar además un máster de inteligencia artificial aplicada a la salud. De esa combinación entre práctica clínica, tecnología y conocimiento acumulado en consulta nace una herramienta que busca resolver uno de los problemas más frecuentes en el abordaje de las heridas crónicas: la variabilidad de criterios entre profesionales y la dificultad para interpretar correctamente qué hay dentro de una lesión.

Una foto para leer la herida

La aplicación se ha desarrollado con una empresa tecnológica especializada y ya está preparada para iniciar su validación clínica en el departamento. “Hemos desarrollado una aplicación de diagnóstico y diferenciación de tejidos de heridas a través de una imagen de un móvil, de una fotografía”, explica Villalba. Su papel dentro del proyecto es el de líder clínico, encargado de trasladar a la herramienta las necesidades reales de los profesionales que se enfrentan cada día a lesiones complejas.

El creador de la APP explica que su funcionamiento parte de una acción sencilla: hacer una foto de la herida / V. L. Deltell

El funcionamiento parte de una acción sencilla: hacer una foto de la herida. A partir de esa imagen, la APP analiza los tejidos presentes, los clasifica y asigna porcentajes. “Podrá detectar todo lo que tiene una lesión. Hay lesiones en las que hay muchas cosas: tejido muerto, tejido cicatrizaco, tejido macerado. Entonces, todos estos tejidos nos causan mucha confusión, porque son de colores y los colores nos confunden”, señala.

La clave está en que no todas las zonas amarillas, negras, húmedas o brillantes significan lo mismo. Un mismo color puede corresponder a realidades clínicas distintas y exigir tratamientos diferentes. Villalba lo resume con un ejemplo muy gráfico: “Amarillo, ¿qué es? ¿Es tejido muerto? ¿Es biofilm, que es otro tipo de bacterias? ¿Es un exudado normal o es un exudado que indica infección? Hablamos del mismo color, pero fíjate cuántas posibilidades tenemos”.

La aplicación pretende reducir esa incertidumbre. “Con lo que nosotros ponemos en la aplicación, categorizamos cada uno de lo que se encuentra en la lesión, le ponemos un porcentaje y, dependiendo del porcentaje, asimilamos un daño”, explica. Si hay más tejido muerto, la herida estará peor; si hay más tejido sano, la evolución será mejor. A partir de ese mapa de la lesión, el sistema puede ofrecer recomendaciones sobre posibles actuaciones.

Villalba insiste en un punto: la herramienta no sustituye al profesional. “Siempre debe haber una validación clínica del sanitario. La aplicación ofrecerecomendaciones”, aclara. La inteligencia artificial entra en la creación de los algoritmos, en el análisis de las imágenes, en la estimación de porcentajes y en la generación de una imagen tridimensional de medida.

Evitar tratamientos por inercia

La APP nace para ayudar en un ámbito donde el margen de error puede tener consecuencias importantes. Las heridas crónicas, a diferencia de muchas lesiones agudas, no se resuelven en pocos días. Pueden acompañar al paciente durante meses o años, condicionar su movilidad, limitar su vida social, impedirle bañarse, ir a la playa o incluso retrasar tratamientos oncológicos si una herida quirúrgica no cierra a tiempo.

El enfermero encargado de las heridas complejas en el Hospital del Vinalopó y en el departamento Elche-Crevillent / INFORMACIÓN

“Si no sabes qué es lo que ves, ¿cómo lo vas a tratar? Pues esta es la problemática principal”, afirma Villalba. A su juicio, muchos profesionales terminan actuando por costumbre, por lo que han visto hacer a otros compañeros o por el producto que conocen mejor. “Tratas por inercia, por lo que te han enseñado o porque te han dicho que estos productos son buenos”, advierte.

La inteligencia artificial puede ayudar a construir un criterio común. “Lo que hemos conseguido con la inteligencia artificial es tener un criterio único para tomar decisiones. No queremos que cada uno decida lo que quiera y en cada momento ponga una cosa diferente. Queremos unificar criterios”, explica.

La aplicación está pensada para facilitar el trabajo diario de enfermería y mejorar la coordinación entre profesionales. Villalba dirige una unidad unipersonal, pero trabaja conectado con referentes de heridas en todos los centros de salud del departamento y con referentes en los controles de planta. Esa red permite compartir casos, resolver dudas, derivar lesiones complejas y dar continuidad al paciente entre Atención Primaria y hospital.

La herramienta tecnológica encaja en esa forma de trabajar. “Vendrá a mejorar su trabajo diario. Intentamos facilitar la toma de decisiones. Obviamente no va a suplantar un ojo clínico o lo que tú hueles en una herida. Pero sí que te va a ayudar”, explica. Porque las heridas, añade, no se interpretan solo con la vista: también intervienen el olor, el exudado, la consistencia, la evolución y la experiencia acumulada.

La aplicación fue una de las innovaciones presentadas en las I Jornadas de Heridas celebradas el pasado 22 de mayo en el Hospital Universitario del Vinalopó / INFORMACIÓN

Del Toscar al departamento

El ensayo clínico se realizará en breve con pacientes reales del Departamento de Salud del Vinalopó, comenzando por el centro de salud del Toscar. El procedimiento no implica una intervención añadida sobre el paciente, sino la toma de fotografías para validar el funcionamiento de la aplicación y comprobar su utilidad en la práctica clínica.

Villalba explica que la herramienta ya está desarrollada y que queda pendiente la validación clínica prevista para este año. La intención es comprobar si la APP puede ayudar a categorizar mejor las heridas, acelerar la toma de decisiones y reducir la variabilidad en el tratamiento.

El proyecto se enmarca en una apuesta más amplia del Hospital del Vinalopó por las heridas complejas. Villalba recuerda que en 2022 el centro impulsó la creación de la consulta especializada. Desde entonces, sostiene, el impacto ha sido relevante tanto en la evolución de los pacientes como en la optimización económica de los procesos.

La Unidad de Heridas Complejas funciona como nexo entre especialidades. El paciente puede necesitar traumatología, medicina interna, digestivo, cirugía vascular, nutrición u otros servicios. La unidad ordena esa atención. “Yo soy como el tren que viene y cuando el paciente entra al hospital se sube a mi tren y hay diferentes especialistas que pueden ir visitando el tren”, resume Villalba. Su tarea es unificar actuaciones y garantizar continuidad desde que el paciente entra en el circuito hasta que vuelve a Atención Primaria.

La consulta atiende una media de unos diez pacientes diarios con heridas graves o de difícil cicatrización y mantiene un compromiso de respuesta rápida. “Tenemos un promedio de respuesta en menos de 24 horas. Cualquier paciente que consulte en menos de un día es valorado”, explica. No significa que esté curado, matiza, pero sí que entra en el circuito y recibe una valoración especializada.

Tecnología y congreso

La aplicación fue una de las innovaciones presentadas en las I Jornadas de Heridas celebradas el pasado 22 de mayo en el Hospital Universitario del Vinalopó, uno de los mayores encuentros sobre esta materia en la Comunitat Valenciana. La cita reunió a más de 800 profesionales sanitarios, con más de 200 asistentes presenciales y más de 600 en modalidad online.

El encuentro, dirigido por el propio José Francisco Villalba, reunió a especialistas de enfermería, medicina y otras áreas asistenciales para compartir conocimientos, avances y experiencias en el abordaje integral de heridas complejas y crónicas. La jornada incluyó ponencias, mesas redondas y talleres prácticos centrados en innovación en curas, nuevas tecnologías, humanización de los cuidados y trabajo multidisciplinar.

“Quisimos que fuera un encuentro de reunión de profesionales donde aprender y compartir experiencias, pero también ponerlos en la tesitura actual de la inteligencia artificial aplicada en la enfermería y a las heridas”, explica. En ese contexto mostró imágenes generadas con IA para plantear una pregunta de fondo: qué es real, qué no lo es y cómo debe interpretar el profesional la tecnología.

También llevaron pacientes reales al escenario, algo poco habitual en este tipo de jornadas.Su intención era recordar que detrás de cada lesión no hay solo un diagnóstico, sino una persona. Esa idea conectó con uno de los mensajes de la inauguración de las jornadas: “Una herida puede ser un diagnóstico, pero una herida en una persona es una condición que puede lastrar mucho su vida. Ese afán por buscar la mejor evidencia científica en la práctica clínica fue el primer propósito de esta jornada”.

La APP de heridas que empezará a probarse en el Toscar resume esa filosofía: usar inteligencia artificial para interpretar mejor, decidir con más criterio y cuidar con más continuidad.