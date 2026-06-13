La Fundación Conciénciate toma fuerza en Elche

"Da cierto vértigo mirar atrás y comprobar el extraordinario crecimiento que ha tenido este proyecto durante estos nueve años". Con estas palabras, el presidente de la Fundación Conciénciate, Gorka Chazarra, resumió este sábado en el Centro de Congresos de Elche la evolución de una entidad que ha reforzado durante el último curso su actividad social, su red de voluntariado y su capacidad de colaboración con empresas e instituciones. Una fundación que este año ha alcanzado los 400 voluntarios, a quienes el propio Chazarra agradeció durante su intervención "de todo corazón vuestra ayuda, vuestra implicación y vuestro compromiso", y un evento en el que se aprovechó la ocasión para poner en valor la colaboración de las 68 entidades que, este año, se han implicado con estos proyectos.

Posado en el "photocall" con el reconocimiento de "Empresa solidaria" en mano. / Áxel Álvarez

El balance

Además, el balance se puso sobre la mesa durante el acto de clausura del curso, que precedió la II Gala del Voluntariado, celebrada la misma noche en L’Hort del Xocolater. En especial, la tesorera de Conciénciate, Marisol Gonzálvez, destacó algunos de los principales logros de la entidad durante el ejercicio, entre ellos el paso de ocho familias por el nuevo centro de emergencia para familias, abierto en febrero y que se ha consolidado como una de las principales respuestas en la ciudad ante situaciones de pérdida de vivienda con menores a cargo. Este recurso, con capacidad para 24 personas, se suma a las seis viviendas sociales de la entidad y al centro de acogida de personas sin hogar que la fundación gestiona en Elche.

Este último dispositivo registró en 2025 la reinserción habitacional de 64 personas, de las cuales 28 lograron también acceder a un empleo, según indicó la propia Gonzálvez durante el evento. Un recurso que, junto al resto de programas, articula la intervención social de la entidad en la ciudad, centrada en la atención a personas sin hogar, familias en situación de emergencia y procesos de acompañamiento social.

Gorka Chazarra, presidente de Conciénciate, junto a Pablo Ruz. / Áxel Álvarez

El acto

El acto contó con la intervención de Pablo Ruz y el director general de Inclusión y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Pedro Carceller. También se produjo la presencia de miembros de la corporación municipal, representantes de entidades sociales, centros educativos y empresas colaboradoras. Además, la jornada contó con la ponencia de la atleta ilicitana Lucía González Alvarado, campeona de España de 100 kilómetros en ruta y que representa la vinculación de Conciénciate con la nueva etapa en la que, desde este año, se embarca la entidad, con la gestión de la organización de la 10K Conciénciate-Rotary, la popular carrera ilicitana que en febrero ya celebró su XI edición adquiriendo el cambio de nombre, ya que anteriormente no contaba con la vinculación de la fundación.

Así, según explicó Chazarra a este diario, la elección de esta ponente responde a la intención de conectar el acto con valores como el esfuerzo, la constancia y la superación, presentes tanto en el deporte como en el voluntariado: "Queríamos un perfil que representara esos valores y, al mismo tiempo, una figura local que se implicará también en este nuevo proyecto deportivo y solidario", señaló.

Intervención de Pedro Carceller, director general de Inclsuión y Coorpración de la Generaltitat Valenciana. / Áxel Álvarez

Voluntarios

El propio presidente también recalcó la labor de la voluntaria Rafaela González, a quien se refirió como "la mejor voluntaria"; así como de Jesús Valero, "quien ha jugado un papel imprescindible en la cesión a Conciénciate de la 10K organizada por Rotary", según explicó.

Además, durante el evento se hicieron entrega de diplomas a alrededor de 150 voluntarios y voluntarias que han participado en las distintas áreas de intervención social de la fundación a lo largo del curso, así como de reconocimientos a empresas colaboradoras y centros educativos vinculados a los programas de la entidad.

Récord de asistencia

Pero eso no fue todo, porque tras el acto, la jornada continuó con la celebración de la II Gala del Voluntariado, que reunió a 850 personas, cifra que supone casi el 60% de más que la alcanzada en la edición pasada. Así, el evento también contó con la implicación de 170 empresas colaboradoras, entre las que se encontraron cuarenta puestos gastronómicos dispuestos en la cena de de gala, consolidando así el crecimiento del evento tanto en participación como en capacidad organizativa, ya que la preparación del encuentro salió a coste cero para la fundación, de manera que todos los implicados colaboraron en el progreso de Conciénciate.

Ambiente del Centro de Congresos durante el evento. / Áxel Álvarez

Así, la gala, celebrada en l’Hort del Xocolater, se transformó en un gran espacio de convivencia en el que todos los asistentes pudieron disfrutar de una velada en la que no faltó de nada. Así, el ambiente estuvo marcado por la convivencia entre voluntarios, empresas, entidades sociales y representantes instiucionales, en una cita que combina reconocimiento y celebración solidaria.

Noche de recaudación

Además, el centro contó con el acompañamiento de música en directo, lo que contribuyó a reforzar el carácter festivo del evento, concebido no solo como una gala de agradecimiento, sino también como una jornada de convivencia en torno al voluntariado y la acción social en la ciudad.

Durante la celebración, se llevó a cabo también una rifa solidaria con productos y experiencias donadas por empresas, cuya recaudación se sumó a los 42.000 euros obtenidos por la venta de entradas y que irán destinadas a los proyectos sociales propios de Conciénciate.

La colaboración

Y es que, momentos antes, Gorka Chazarra subrayaba precisamente la importancia de este modelo de colaboración, porque "lo que hacemos aquí es posible porque hay una implicación real de empresas, voluntarios e instituciones y, sin esa red, nada de esto tendría sentido".