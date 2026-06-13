Una novela negra entre el desastre ecológico y la corrupción se presenta en Elche

El mar puede dejar de ser solo mar para convertirse en más cosas: un reflejo, el movimiento de las olas, un sonido a través de una caracola... Tantas... Sin embargo, entre las muchas cosas que puede ser el mar también se encuentra, desgraciadamente, un manto de algas que ahoga a los peces, o un pozo que recoge una lluvia de fertilizantes que no cae del cielo, sino que regresa desde la tierra, arrastrada por ramblas que funcionan como venas abiertas. Es en este segundo mar, el que nadie busca imaginarse nunca, en el que José Antonio Corrales, escritor ilicitano e intendente de la Policía Local, basa su nuevo libro Islas Menores, la tercera entrega de la trilogía de novela negra protagonizada por el detective Ariel Gil y su ayudante, Rómulo Noguerón, y que será presentada el próximo jueves en el Centro de Congresos de Elche a las 19.30 horas.

El Mar Menor

Gil y Noguerón buscan unas vacaciones junto al Mar Menor, sin embargo, después de que varias desapariciones y asesinatos comiencen a proliferar en la zona, los protagonistas comenzarán a embarcarse en una investigación en la que la corrupción, el crimen y el desastre ecológico del Mar Menor comenzarán a evidenciar lo peor del sistema: políticos, empresarios agrícolas y viejos intereses que transportan al lector al desastre en el que se vio sumergido, durante años, este enclave.

"Islas Menores" se presenta en el Centro de Congresos el próximo jueves a las 19.30 horas. / Áxel Álvarez

La elección de esta problemática empezó a rondar en la cabeza del autor hace varios años, pero fue hace dos, "cuando se produjo aquella catástrofe de la anoxia, cando empecé a ponerme con ello", explica el autor, quien, preocupado por la situación, que "ya ha mejorado bastante", incide, decidió convertirla en escenario e hilo conductor de una novela que, repite, "no podemos olvidar que es de tintes criminales". Y es que, su tendencia a escribir este tipo de literatura se debe a que "uno escribe de lo que conoce", asegura, y él, con más de treinta años ejerciendo en la Policía Local, tiene mucho que contar: "Las sensaciones del lugar de los hechos no son solo visuales, hay que saber captar el plano sonoro, el olfativo: el olor de la sangre, los llantos, los gritos... Las vivencias personales siempre ayudan", expresa.

Para la escritora de Los Cinco

Sin embargo, aunque su profesión se desarrolle en la comisaría y al pie de la calle, lo cierto es que Corrales siente que es "escritor desde toda la vida". De pequeño, recuerda con añoranza como los esperados Reyes Magos llegaban, además de con juguetes, acompañados por dos libros, "normalmente de literatura clásica adaptada a jóvenes y los libros de Los Cinco". De estos últimos guarda tan buen recuerdo que, a su escritora, Enid Blyton, ha dedicado Islas Menores, con guiños que van desde la capitulación de las páginas hasta el mismo marco geográfico: "Ella siempre incluía faros, islas, el mar, cuevas o pasadizos, y el Mar Menor tiene mucho de eso, es una zona muy literaria", explica.

Fijarse en los detalles

Algo de esas aventuras también se ha transmitido en su forma de escribir, porque, aunque se documente "todo lo posible", lo cierto es que el autor siempre trata de pisar el terreno e, incluso, dibujarlo. "Tengo un cuaderno de viajes y ahí dibujo los escenarios que quiero plasmar, los paisajes, los edificios, porque cuando uno dibuja capta más detalles que con una fotografía", cuenta. De hecho, para esta novela, Corrales entró en unos polvorines abandonados del ejército del aire con unos túneles que hay en la montaña y que, por supuesto, captó en su cuaderno, para guardarlo entre tantos otros posibles lugares que relatar en historias.

Cartel de la presentación. / INFORMACIÓN

Entonces, ¿a qué se debe esa tardanza en publicar sus primeras novelas? Porque, hasta 2019, no se animó a hacerlo. El autor confiesa que, "aunque uno tenga un talento, si no se dirige ni se cultiva, no se termina de pulir", y es por eso que hasta que no fue a cursos de creación literaria no se animó a escribir novela. "La lectura ya da muchísimo y yo leo mucho, también tengo imaginación para crear historias, pero tenía que aprender a organizar todo eso", explica, matizando que, a pesar de ello, ha escrito desde niño.

La creación

Además, cuando escribe entra en una especie de trance: "No pienso en nada más que en crear, incluso me llego a emocionar", cuenta. Por eso suele escribir en verano, cuando tiene más tiempo libre y puede decarle entre cuatro y cinco horas por la mañana y un tiempo para la edición durante tres horas caída la tarde.

No obstante, Corrales, además de escribir, busca remover, la denuncia social. En Barrios de Sangre, la primera novela de esta trilogía, ya utilizó barrios marginales como escenario de un crimen y, en este caso, "por el amor que le tengo al Mar Menor, tenía una cuenta pendiente y me parecía que es un entorno de ambiciones, de corrupción y en el que ha habido mucha ambición humana", explica.

Llegar a las personas

Porque Corrales con su literatura busca llegar a las personas, "la cara B de la creación", que lo llama. "Es satisfactorio que venga gente a por el libro y te hable de sus experiencias leyéndolo", cuenta. Porque, para él, que cada uno ponga un poco de su propia experiencia y psicología en su novela y después le cuenten como la han sentido "es una de las cosas más bonitas de ser escritor", expresa el autor, quien encuentra en la creación, el proceso "más bonito y genuino" del mar en el que nada la escritura.