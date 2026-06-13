Vuelve la "mujolada" a Elche tras ocho años sin celebrarse

La "mujolada" vuelve para quedarse tras ocho años de parón. Y es que el tradicional almuerzo de convivencia, impulsado por Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura para la familia del Misteri d'Elx, ha celebrado este sábado su segunda edición consecutiva desde su recuperación el pasado año.

Mújol a la brasa. / INFORMACIÓN

Coca, alioli, brevas y mújol

En esta edición, la celebración, habitualmente organizada en la Casa de Vistabella, en el entorno de El Hondo, se ha trasladado al Albergue de Cazadores debido al estado de conservación de las instalaciones habituales. Desde la organización confían en poder regresar a su emplazamiento tradicional una vez concluyan los trabajos de rehabilitación previstos.

Así, la iniciativa ha reunido a alrededor de sesenta personas vinculadas a La Festa ilicitana en un encuentro que ha comenzado a las 11 horas y se ha prolongado hasta cerca de las 14 horas. La jornada ha mantenido su carácter sencillo y tradicional, con productos típicos de la gastronomía ilicitana como coca, alioli, brevas y, por supuesto, mújol, el pescado que da nombre popular a esta reunión.

Encuentro en el Albergue de Cazadores / INFORMACIÓN

Una tradición para quedarse

La recuperación de esta tradición responde a la voluntad de reforzar los lazos entre entidades históricamente ligadas a la vida social y cultural de Elche. Así lo explica el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, quien señala que, desde la llegada del actual equipo directivo, "tuvimos muy claro que queríamos volver a instaurar este almuerzo, porque somos una comunidad que siempre ha estado muy ligada a la sociedad ilicitana y eso no se puede perder".