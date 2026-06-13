Vuelve la "mujolada" a Elche tras ocho años sin celebrarse
El almuerzo de convivencia impulsado por Riegos de Levante en honor al Misteri d'Elx lleva a cabo su segunda edición consecutiva tras su recuperación en 2025
La "mujolada" vuelve para quedarse tras ocho años de parón. Y es que el tradicional almuerzo de convivencia, impulsado por Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura para la familia del Misteri d'Elx, ha celebrado este sábado su segunda edición consecutiva desde su recuperación el pasado año.
Coca, alioli, brevas y mújol
En esta edición, la celebración, habitualmente organizada en la Casa de Vistabella, en el entorno de El Hondo, se ha trasladado al Albergue de Cazadores debido al estado de conservación de las instalaciones habituales. Desde la organización confían en poder regresar a su emplazamiento tradicional una vez concluyan los trabajos de rehabilitación previstos.
Así, la iniciativa ha reunido a alrededor de sesenta personas vinculadas a La Festa ilicitana en un encuentro que ha comenzado a las 11 horas y se ha prolongado hasta cerca de las 14 horas. La jornada ha mantenido su carácter sencillo y tradicional, con productos típicos de la gastronomía ilicitana como coca, alioli, brevas y, por supuesto, mújol, el pescado que da nombre popular a esta reunión.
Una tradición para quedarse
La recuperación de esta tradición responde a la voluntad de reforzar los lazos entre entidades históricamente ligadas a la vida social y cultural de Elche. Así lo explica el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, quien señala que, desde la llegada del actual equipo directivo, "tuvimos muy claro que queríamos volver a instaurar este almuerzo, porque somos una comunidad que siempre ha estado muy ligada a la sociedad ilicitana y eso no se puede perder".
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
- Elche rescata un amonite de 150 millones de años en una losa del suelo junto a la basílica de Santa María
- El Michael Jackson de las rotondas de Elche: el personaje del que todos hablan se ha viralizado en TikTok
- La red de canales permite a la nutria asentarse en El Hondo de Elche tras décadas desaparecida en Alicante
- El Ayuntamiento de Elche cancela el concierto de Beret en las Fiestas de Agosto tras su detención por agresión sexual
- Laura Rodrigo, de la Comisión Sector V Zona Sur, Reina Mayor de las Fiestas de Elche
- Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
- De enfermeras a educadoras y universitarias: así son las 31 candidatas a Reina Mayor de las Fiestas de Elche