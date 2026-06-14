Detenido en Elche un hombre por robar piezas de colección de juguetes valoradas en 10.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre acusado de sustraer varias piezas de una colección privada de juguetes cuyo valor total asciende a unos 10.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia del propietario de la colección, quien detectó la desaparición de diversos artículos de gran valor para coleccionistas. Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor, que tenía acceso al lugar donde se encontraban almacenadas las piezas.

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Los agentes lograron recuperar parte de los objetos robados antes de que fueran vendidos en el mercado de segunda mano. Finalmente, el sospechoso fue arrestado como presunto responsable de un delito de hurto.