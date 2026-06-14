Elche llena sus calles con la carrera solidaria contra el cáncer de páncreas

Una marea de camisetas lilas esperaba ayer en la plaça de Baix de Elche, minutos antes de las 9 horas de la mañana, a que se produjese el pistoletazo de salida para dar comienzo a la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas y que, por primera vez, pisaba suelo ilicitano. El resultado fue "todo un éxito", como trasladó la propia organización desde el escenario, ya que 1.380 personas fueron partícipes de una iniciativa que destinará todo lo recaudado a la investigación de una enfermedad que afecta a más de 10.000 españoles y de la que, según explica el gastroenterólogo del Hospital General Universitario Doctor Balmis y fundador de la iniciativa, Enrique de Madaria, "desgraciadamente, tan solo el 10 % de los afectados alcanza los cinco años de supervivencia".

Las mejores imágenes de la II Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Elche / Áxel Álvarez

Investigación

Esto hace todavía más evidente la necesidad de este tipo de eventos para la recaudación de fondos en investigación médica que, lejos de estancarse, está avanzando. Pues según explicaba de Madaria a este diario, "ya hay un nuevo tratamiento que inhibe una pieza fundamental de la maquinaria de las células de este tipo de cáncer y que permite doblar la supervivencia de un tipo de pacientes que ya han fallado la primera quimio y tienen metástasis". Un avance del que, aunque todavía falta mucho por investigar, los expertos piensan que puede suponer una revolución en el tratamiento de este tipo de cáncer.

Mucha implicación

Tras la carrera, la entrega de premios evidenció la pluralidad de personas de diferentes partes de España que acudieron a la cita, con clasificados de Elche, como fue el caso del primer puesto femenino, Blanca Sánchez; así como de San Vicente, Aspe o Villajoyosa e, incluso, Valladolid, lugar desde el que acudió Pedro Viciosa Villa, quien se llevó el primer premio masculino. Una variedad que unió a todos los participantes en un evento común que recorrió 4,5 kilómetros dentro del marco ilicitano, encontrando tanto salida como meta en la plaça de Baix y pasando por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, cruzando entre los huertos del Palmeral y el cauce del río Vinalopó.

De esta manera, la provincia de Alicante se convierte en la primera en celebrar esta carrera en dos ciudades de la misma, algo que no ocurre en otros lugares donde también se lleva a cabo, tales como Barcelona, Burgos, Madrid, Ourense, La Coruña o Pontevedra.

Cartel de la Carrera de las CIudadaes contra el Cáncer de Páncreas. / INFORMACIÓN

Recaudación

Para la puesta en marcha de la carrera; impulsada por Acanpan (Asociación Cáncer de Páncreas), Aespanc (Asociación Española de Pancreatología) y Aeg (Asociación Española de Gastroentreología); fue crucial la colaboración de las empresas ilicitanas Primichi, Fundación Juan Perán Pikolinos y Mustang, así como "otros muchos empresarios de Elche que han permitido que toda la recaudación pueda ir destinada a los dos mejores proyectos de investigación de toda España", cuenta de Madaria.

Asimismo, aunque desde la organización no se ha dado, por ahora, la cifra exacta del dinero obtenido en este evento, a la recaudación por la venta de dorsales hay que sumarle la venta de camisetas, las compras de materiales y otras donaciones, entre las que se encuentra la aportación de 3.000 euros por parte de una particular.

Apoyo institucional

Desde la organización también agradecieron la colaboración del Ayuntamiento de Elche, "donde hemos encontrado muchísimo apoyo". Así, el concejal de Deportes, José Antonio Román, también dedicó unas palabras en gratitud a los implicados y mostró el apoyo a la causa. Ya que, además de las empresas colaboradoras, al apoyo institucional se suma la UMH y el CEU San Pablo, así como la colaboración del Hospital General de Elche y el grupo Brotons, entre otras entidades, a las que se reconoció su labor.