El creador del belén barroco de Elche estrena altar en el Corpus Christi

Eran pasadas las 19.20 horas cuando la procesión del Corpus Christi partió desde la basílica de Santa María de Elche, dejando a su izquierda la alfombra floral confeccionada para la ocasión que el Santísimo Sacramento atravesó a su vuelta, antes de regresar al templo. El paseo, cubierto de flores, dejaba a ambos lados de la calle una multitud de personas que acudían a la tradicional cita, así como niños y niñas que, trajeados y vestidas con sus ropas de la primera comunión, participaban de la estación con la ilusión sellada en sus rostros. Además, la jornada contó este año con una destacada novedad: la incorporación de un nuevo altar instalado en la puerta del museo de la Virgen y realizado por el belenista Miguel Ángel Quiles, autor del Belén Barroco de Elche, que se sumó al recorrido de estaciones que completó la procesión.

Altar del belenista ilicitano Miguel Ángel Quiles. / María González

La procesión

No obstante, la solemidad del Corpus comenzó momentos antes, con una eucaristía celebrada en la basílica de Santa María y en la que participaron la Escolanía y Coro Juvenild el Misteri. Así, finalizada la misa, la custodia salió a las calles de la ciudad erecorriendo los distintos altares preparados para la ocasión por hermandades, cofradías y entidades religiosas.

Entre las novedades de este año destacó también la participación, por primera vez, de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en la procesión, coincidiendo con el 65 aniversario de su presencia en la Diócesis de Orihuela-Alicante. La entidad se incorporó al cortejo en una jornada especialmente significativa para sus integrantes. La procesión contó, además, con la presencia de varios miembros de la corporación municipal, Pablo Ruz y representantes de las entidades y colectivos que tradicionalmente participan en esta celebración, "sin ninguna baja respecto al año pasado", según trasladaron a este diario desde la organización.

Niños y niñas vestidos de comunión durante la procesión del Corpus Christi. / María González

Nueve altares

El recorrido permitió contemplar los altares instalados por las hermandades y colectivos participantes, así como los preparados por la Hermandad del Lavatorio, la Real Orden del Santo Cáliz, la parroquia de San Agantángelo, la Hermandad de la Lanzada y el de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, que este año estuvo presidido por la imagen de la Virgen de la Caridad. Precisamente, esta última talla había sido trasladada al mediodía desde la parroquia de San Juan Bautista hasta el ayuntamiento para formar parte de la celebración.

Altar ganador, de la Hermandad del Gran Poder y la Estrella. / María González

Concurso

Además, a mediodía también tuvo lugar el concurso de altares, cuyo jurado estuvo integrado por representantes de la Asociación de Belenistas de Elche, coincidiendo con la conmemoración del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, patrón de los belenistas. Como reconocimiento a esta efeméride, fueron también los encargados de portar el estandarte de la Mayordomía del Corpus durante la procesión. Así, el certamen premió el altar de la Hermandad de la Estrella y Gran Poder, instalado en la Mutua y presidido por una destacada representación de la Virgen de la Asunción. El segundo fue para la Cofradía de la Virgen de los Dolores, mientras que el tercero recayó en las Hermanas Clarisas, cuyo altar se encontraba junto al convento.