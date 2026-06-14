El polideportivo de La Hoya cambia su nombre: ahora se llama "Juan Carlos Cano"
El homenaje pone en valor a décadas de compromiso vecinal y su contribución al crecimiento del deporte local
El pabellón deportivo de La Hoya lleva, desde este sábado, el nombre de Juan Carlos Cano, una de las figuras más recordadas de la pedanía ilicitana por su implicación en la vida deportiva y asociativa local. Así, el acto de homenaje reunió a familiares, vecinos y representantes de las distintas entidades locales, además de al alcalde de Elche, Pablo Ruz, en las instalaciones deportivas donde se descubrió la placa que da nombre al recinto. Además, la familia recibió una reproducción de la placa conmemorativa.
Una persona muy querida
Nacido en 1962, Juan Carlos Cano Peñalver estuvo estrechamente vinculado al deporte local y participó en la creación y consolidación del equipo de fútbol de la Asociación Cultural y Deportiva de La Hoya. Además, colaboró en numerosas iniciativas sociales y vecinales, convirtiéndose en una persona muy querida dentro de la pedanía.
Desgraciadamente, en 1985 falleció en un accidente de tráfico, lo que supuso un duro golpe para familiares, amigos y vecinos. Cuatro décadas después, su recuerdo sigue muy presente gracias a diferentes iniciativas impulsadas en su memoria, entre ellas el Memorial Juan Carlos Cano, un torneo de fútbol que mantiene vivo su legado entre generaciones de deportistas.
Compromiso, participación y servicio
Con esta designación, el nombre de Juan Carlos Cano quedará ligado de forma permanente a uno de los principales espacios deportivos de La Hoya. Asimismo, el Ayuntamiento de Elche reconoce públicamente la huella que dejó en pedanía y pone en valor los principios de "compromiso, participación y servicio a la comunidad" que marcaron su trayectoria personal y deportiva.
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