Pimesa denuncia en Comisaría de Elche sabotajes en bicis públicas que ponen en riesgo al usuario

La empresa pública municipal Pimesa ha denunciado ante la Comisaría de la Policía Nacional de Elche nuevos actos vandálicos contra varias bicicletas del servicio público BiciElx, después de detectar la manipulación intencionada de elementos esenciales para la seguridad de los usuarios. El último episodio afectó a cinco vehículos estacionados en el paseo de la Juventud, junto al puente de Santa Teresa, donde una o varias personas cortaron los cables de los frenos y de los cambios durante la madrugada del pasado 8 de junio.

La sociedad municipal considera especialmente grave este ataque porque no se limita a provocar desperfectos materiales o a dejar temporalmente fuera de servicio varias bicicletas. La inutilización de los frenos puede generar un riesgo directo para quienes retiren uno de estos vehículos sin advertir previamente que el sistema ha sido manipulado y comiencen a circular por la ciudad.

La estación situada junto al Puente de Santa Teresa en Elche sufría el sabotaje de cinco de sus bicicletas / Áxel Álvarez

Frenos inutilizados

Los hechos se produjeron en la estación número 96 de BiciElx, situada en el paseo de la Juventud, en las proximidades del puente de Santa Teresa. Según la información trasladada a la Policía Nacional, una o varias personas todavía sin identificar cortaron los cables de los frenos y de los cambios de cinco bicicletas estacionadas en este punto de la red municipal.

Pimesa ha comunicado lo sucedido para que se investigue su autoría. El valor económico de los daños todavía está pendiente de cuantificación, pero la preocupación principal se sitúa en la seguridad. El corte de los frenos puede no resultar evidente a simple vista y el usuario podría descubrir el problema cuando ya ha iniciado el trayecto, circula por la calzada o necesita detenerse ante un cruce, un semáforo o una pendiente.

La empresa pública entiende que la actuación incorpora un riesgo añadido respecto a otros desperfectos detectados anteriormente. Una bicicleta con un neumático pinchado puede quedar inutilizada antes de ser retirada de la estación. Sin embargo, un vehículo con los cables de frenado cortados puede aparentar estar disponible hasta que la persona intenta utilizarlo.

Las cinco bicicletas afectadas han tenido que ser apartadas del servicio para su revisión y reparación antes de volver a ponerse a disposición de los usuarios. La empresa municipal insiste en que los vehículos deberán pasar los controles correspondientes para garantizar que todos sus componentes funcionan correctamente.

Bicielx es un servicio público municipal de alquiler de bicicletas / Áxel Álvarez

Reiteración

El incidente del paseo de la Juventud no constituye un hecho aislado. Pimesa ya había presentado una primera denuncia relacionada con una sucesión de daños intencionados registrados en diferentes estaciones de la red. La empresa sostiene que desde julio de 2025 y hasta mayo de 2026 se ha detectado un número elevado y reiterado de bicicletas saboteadas.

Entre los desperfectos registrados durante esos meses figuran cortes y deterioros provocados en neumáticos y cámaras de aire. La nueva denuncia amplía ahora el alcance de los actos vandálicos al constatar que los ataques han llegado también a los frenos y los cambios, dos componentes especialmente sensibles para un desplazamiento seguro.

La sociedad municipal considera que la repetición de estos episodios no responde al desgaste derivado del uso habitual ni a averías ocasionales. La continuidad de los daños y la forma en la que se producen apuntan, según la denuncia, a actuaciones deliberadas contra las dotaciones del servicio público.

Cada bicicleta dañada debe retirarse temporalmente de la red, trasladarse para su reparación y quedar inmovilizada hasta completar las comprobaciones necesarias. Esta situación reduce la disponibilidad del sistema en determinados puntos de la ciudad y perjudica a quienes recurren a BiciElx para sus desplazamientos cotidianos.

La investigación deberá determinar ahora si los ataques detectados durante los últimos meses responden a una misma autoría o si se trata de episodios independientes. Pimesa ha trasladado la información disponible a la Policía Nacional y mantiene pendiente la valoración completa de los desperfectos.

La investigación deberá determinar ahora si los ataques detectados durante los últimos meses responden a una misma autoría o si se trata de episodios independientes / Áxel Álvarez

Más allá del coste económico

BiciElx dispone de estaciones repartidas por distintos barrios de Elche y permite retirar y devolver bicicletas en numerosos puntos de la ciudad. La red forma parte de los servicios municipales destinados a facilitar una movilidad urbana alternativa y exige que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas antes de ser utilizados.

La manipulación intencionada de una bicicleta perjudica al servicio en dos planos. Por un lado, obliga a inmovilizar unidades y asumir reparaciones. Por otro, puede comprometer la seguridad de quienes utilizan el sistema si el daño afecta a componentes que no resultan visibles antes de iniciar el trayecto.

El último sabotaje se produjo además en un punto próximo al centro urbano y de tránsito habitual. Las cinco bicicletas se encontraban estacionadas en la vía pública y preparadas para su utilización cuando se detectaron los daños. Según consta en la denuncia, en el momento de comunicar los hechos no se disponía de grabaciones de cámaras de seguridad ni existían sospechas concretas sobre una persona determinada.

Pimesa pide que se esclarezcan los ataques y se identifique a sus responsables. La empresa pública considera que la cadena de daños ha aumentado su gravedad durante los últimos meses: de los cortes en neumáticos y cámaras de aire se ha pasado a la manipulación de frenos y cambios, con un riesgo potencialmente mayor para los usuarios.

La denuncia pretende poner freno a unos sabotajes que se prolongan desde hace casi un año y que afectan a un servicio utilizado diariamente por la ciudadanía. El último episodio eleva la preocupación porque ya no se trata únicamente de bicicletas inutilizadas o del coste de las reparaciones, sino de vehículos que podrían poner en peligro a quien los retiren sin advertir previamente la manipulación.