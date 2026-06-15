Compromís y colectivos LGTBIAQ+ quieren que el Hospital del Vinalopó sea Unidad de Género de Referencia de la provincia

La vulneración de los derechos de las personas trans en el sistema sanitario público valenciano, problemática que se ha visto agravada tras el desmantelamiento de la Ley Trans valenciana y la eliminación de los derechos LGTBIAQ+ que, según subrayaron, ha llevado a cabo el Gobierno autonómico, por el impulso de PP y Vox. Eso es lo que denunciaron este lunes el portavoz de Igualdad LGTBIAQ+ de Compromís en las Cortes Valencianas, Francesc Roig; la portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez; la presidenta de la asociación LGTBIAQ+ Temis, Tania Monén; y la presidenta de la asociación para personas trans del País Valencià Transfem PV, Zara Reyes. Una denuncia que, además, vino acompañada de una demanda clara a la conselleria: que el Hospital del Vinalopó se convierta en Unidad de Género de Referencia de la provincia de Alicante. Además, la formación valencianista abrirá un portal de incidencias para señalar la transfobia y casos por negligencia médica en los centros sanitarios, y ha registrado ya una batería de preguntas en la Cámara autonómica para esclarecer todos los casos que, como resaltan, “atentan contra las vidas trans, y por supuesto, para que también se haga justicia”.

Un momento de la lectura del manifiesto del Orgullo en la Plaça de Baix el año pasado. / Matías Segarra

Problemas en las intervenciones médicas

Esther Díez explicó que “la violencia y la discriminación contra las personas trans sigue manifestándose de forma muy clara en nuestra sociedad, también en ámbitos públicos como es el sanitario”, y señaló que, según las denuncias que les han llegado de Transfem PV y Temis, las mujeres trans en particular están enfrentando dificultades en el acceso a la cartera de servicios básicos, pero también graves problemas en las intervenciones médicas, como ocurre con las vaginoplastias, el aumento de senos o los procedimientos faciales, en la red de hospitales públicos valencianos”.

La manifestación del Orgullo LGTBI en Elche, el pasado año. / Matías Segarra

Moción

Por eso mismo, este mes, coincidiendo, además, con el Orgullo LGTBIAQ+, desde Compromís per Elx van a elevar al pleno una moción para “exigirle al Consell que garantice a las personas trans el acceso a una sanidad pública segura, digna y de calidad, tal y como recoge la Ley Trans impulsada por el anterior Govern del Botànic, y que ahora PP y Vox quieren eliminar del mapa político, como bien ha reiterado en numerosas ocasiones la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, y quien, recordemos, cuenta con el respaldo del alcalde, Pablo Ruz”, resaltó Díez.

“Inacción”

Mientras, la presidenta de la asociación de Temis, Tania Monén, puso el foco en que “es intolerable la inacción por parte del Consell para defender los derechos de las personas trans, y lo que en definitiva es la defensa de los derechos humanos”. En esta línea, afirmó que “esta realidad se hace especialmente patente aquí en Elche, y en particular en el Hospital del Vinalopó, pues hablamos del único centro sanitario de la provincia de Alicante que cuenta con todos los recursos para poder consolidarse como Unidad de Género de Referencia, reivindicación que queremos aprovechar para trasladar a la conselleria”.

Atención sanitaria integral

También señaló que “estamos hablando de una desatención estructural que, a día de hoy, están atravesando las personas trans en el sistema sanitario público valenciano”, a lo que agregó en la comparecencia en la Glorieta de Elche que, “pese a que la Ley Trans Valenciana garantice el derecho a una atención sanitaria integral, despatologizada y de proximidad, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, está permitiendo que se vulneren nuestros derechos a diario, y contra uno de los colectivos históricamente más vulnerables, dejándonos desamparadas y expuestas a una continua violencia institucional”.