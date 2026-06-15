Cruz Roja gradúa a su primera promoción de celadores en Elche

Cruz Roja Elche ha celebrado este lunes la graduación de su primera promoción de celadores, un curso dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años que no habían podido superar sus estudios en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión social. El acto tenía lugar en los jardines de la sede de la Asamblea Local, bajo las carpas de la entidad, y contaba con la asistencia de familiares, personal de Cruz Roja y responsables del programa formativo.

La iniciativa pretende ofrecer una salida laboral y formativa a jóvenes que han quedado fuera del itinerario educativo ordinario, facilitándoles una cualificación con posibilidades reales de inserción laboral. Tras completar el curso y realizar prácticas en el Hospital General Universitario de Elche, varios de los alumnos podrán incorporarse ya este mismo verano a puestos de sustitución por vacaciones.

Una oportunidad de futuro

La primera promoción ha estado formada por jóvenes que, pese a no haber superado la ESO, han completado una formación orientada al ámbito sanitario y sociosanitario. Desde Cruz Roja subrayan que se trata de un colectivo especialmente vulnerable, al que este tipo de títulos puede abrir nuevas oportunidades laborales y personales.

El curso ha combinado la formación teórica con una parte práctica en el Hospital General de Elche. La experiencia, según la Asamblea Local, ha tenido un resultado positivo tanto para los alumnos como para las entidades implicadas, hasta el punto de que algunos de ellos podrán trabajar durante los próximos meses cubriendo sustituciones estivales.

El presidente de la Cruz Roja en Elche, Antonio Ramón Guilabert, destacó el esfuerzo realizado por los jóvenes que han obtenido su título de celador / INFORMACIÓN

La graduación se ha celebrado en un ambiente familiar, con los alumnos acompañados por sus allegados y por el equipo de Cruz Roja que ha seguido su evolución durante el proceso. En el acto se ha reconocido el esfuerzo realizado por los participantes y el valor de una formación que puede ayudarles a incorporarse al mercado laboral.

El perfil de celador desempeña tareas de apoyo fundamentales dentro de hospitales y centros sanitarios, desde el acompañamiento de pacientes hasta la colaboración en traslados internos y el apoyo al funcionamiento ordinario de los servicios. La formación recibida ofrece así una vía concreta para jóvenes que necesitan una primera oportunidad laboral.

Un curso que tendrá continuidad

La Asamblea Local de Cruz Roja Elche ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta primera edición. La entidad considera que el programa ha cumplido su objetivo al ofrecer una alternativa real a jóvenes con dificultades educativas y sociales. Tras el éxito de la primera promoción, Cruz Roja prevé volver a ofertar la formación el próximo curso. La intención es consolidar esta línea formativa y seguir acompañando a jóvenes que necesitan apoyo para construir un itinerario laboral y vital más estable.

Los jóvenes recibieron su título de manos del presidente de la Asamblea Local de Elche de Cruz Roja / INFORMACIÓN

La graduación celebrada en los jardines de la sede ilicitana ha servido para cerrar una primera etapa y, al mismo tiempo, abrir una nueva puerta para los alumnos. Para algunos, el título supondrá la posibilidad de acceder a sus primeros empleos en el ámbito sanitario; para otros, un punto de partida para continuar formándose.

Cruz Roja Elche enmarca esta iniciativa dentro de su trabajo con colectivos vulnerables y de sus programas de capacitación e inserción. La primera promoción de celadores deja así un balance positivo y confirma que la formación práctica, ligada a necesidades reales del mercado laboral, puede convertirse en una herramienta decisiva para jóvenes en riesgo de exclusión.