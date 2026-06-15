Así estafaron más de 24.000 euros a un hombre en Elche con dos transferencias bancarias que él no había hecho

Cómo lo hicieron no ha acabado trascendiendo, pero el desenlace final sí. Todo después de que un hombre denunciara en la Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía en Elche que le habían sustraído más de 24.000 euros a través de dos transferencias bancarias que él no había hecho, y en el que aparecían conceptos como “muebles” o “trabajadores”. En concreto, le desaparecieron 24.130 euros, al sumar una transferencia de 12.230 euros y una segunda de 11.900 euros. Unos envíos que la víctima aseguró que no había realizado, y que tampoco sabía el destino ni cómo se habían hecho y por los que los agentes acabaron deteniendo a cinco personas por los delitos de estafa y algunos de ellos también por pertenencia a grupo criminal. Los apresados son cuatro varones y una mujer de entre 23 y 54 años.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación / INFORMACIÓN

Sin autorizados

La investigación, a cargo del Grupo II de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de Elche, se inició después de que el hombre denunciara que se habían hecho dos operaciones desde su cuenta bancaria, y que él no tenía a ninguna persona autorizada que pudiera hacer este tipo de envíos en su nombre, por lo que entendía que eran fraudulentas. Como justificante de las transferencias, además, señaló que aparecían unos beneficiarios que no conocía ni tenían relación alguna con el denunciante, al menos que él supiera. Como concepto, en uno de los casos, aparecía “pago muebles”, y en otro, “trabajadores finc.”, con lo que probablemente se quería apuntar a “finca”, sin vínculo alguno, aseguró, con la actividad desarrollada por la víctima en esas fechas.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

El rastreo

Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores hasta una persona que era la titular de la cuenta donde se había recibido una de las transferencias, y que se convirtió en el principal investigado. Descubrieron también que los importes los había enviado luego a otras cuentas relacionadas con los otros detenidos. Asimismo, había realizado extracciones de efectivo en el cajero. La investigación, en este sentido, sitúa como los “cabecillas” a los titulares de las cuentas donde se hicieron las transferencias iniciales, con el matiz, además, de que lo normal es que no haya movimientos bancarios distintos a los fraudulentos, pero en esta había gastos normales, como, por ejemplo, de compras en otros sitios, y lo mismo sucedía en las denominadas “cuentas mula”, que no suelen tener gastos que reflejan un uso activo como la de cualquier otro usuario.

Dos agentes de la Policía Nacional por el centro de Elche. / INFORMACIÓN

Hasta 200 euros

Por eso mismo, todo apunta a que estos hombres podrían ser los que recibían el dinero y lo pasaban a otros como “mulas”, que, en casos como estos, lo que suelen hacer es o sacar el dinero y dárselo al “jefe” o “jefes” a cambio de una cantidad o volverlo a transferir para que esos importes se puedan blanquear, lo que sería constitutivo de un delito de blanqueo de capitales. En este supuesto, uno de los apresados confesó haber recibido 200 euros por “mover” el dinero, y había ulteriores trasferencias hechas por las “mulas” con conceptos como “reforma” o “préstamo”, para que no llamaran la atención.

Dos agentes, junto al Palacio de Altamira de Elche. / INFORMACIÓN

Una aplicación instalada, aparentemente sin relación

Sea como fuere, fue con las cuentas como los agentes llegaron a los supuestos “cabecillas” y a las otras personas, que habían sacado dinero, y volvieron a llamar a la víctima, para tratar de esclarecer cómo se hicieron esas transferencias, por qué desde de su cuenta, si había hablado con alguno de los implicados o si había habido algún tipo de manipulación informática. Sin embargo, a lo más que se llegó es a encontrar instalada en su teléfono móvil una aplicación, Anydesk, que permite compartir el control del teléfono móvil con una tercera persona, sin necesidad de autorización alguna. No obstante, el denunciante afirmó que esta aplicación no la usaba nunca y que solo la tenía porque un amigo suyo de total confianza le ayudaba a hacer la declaración de la renta, pero que ninguno de los investigados tenía relación ni con este amigo ni con él.

Con vínculos entre sí

Otra cosa es que los agentes sí pudieron constatar, según reveló la investigación, que todos los implicados tenían algún vínculo entre sí. Por ejemplo, algunos residían en Orihuela, hasta en el mismo barrio, e incluso la mujer y uno de los investigados eran hermanos. Además, todos, salvo la arrestada, tenían antecedentes anteriores y uno de los varones estaba en la prisión de Fontcalent por otros hechos. El factor de que los supuestos partícipes de este entramado estuvieran localizados en una misma zona es precisamente lo que llevó a los investigadores a partir de la base desde el principio de que tenían algún tipo de relación entre ellos, lo que permitió acotar a las personas que presuntamente participaron en la estafa. Tanto es así que había operaciones realizadas en cajeros de Benejúzar, donde uno de los investigados tenían familia, aunque todos fueron detenidos en Elche, porque se les citó en Comisaría y ahí quedaron arrestados.

Precauciones

Situaciones como estas, como siempre destacan desde la Policía Nacional, ponen en evidencia la necesidad de extremar las precauciones en caso de que se registren movimientos bancarios sospechosos, y, en particular, de revisar con frecuencia las cuentas y comunicar de inmediato cualquier cargo o transferencia no autorizada. Más que nada porque, en este tipo de fraudes, la rapidez en la denuncia puede resultar clave para bloquear fondos, identificar cuentas receptoras y limitar el perjuicio económico sufrido por las víctimas.