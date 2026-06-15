El futuro centro sociocultural de Torrellano será el mayor de Elche y apuesta por la polivalencia de sus salas

El futuro centro sociocultural Maestro José Toro de Torrellano avanza ya entre el 20 % y el 30 % de ejecución y se perfila como la mayor infraestructura cultural de este tipo en todo el municipio de Elche hasta la fecha -el centro sociocultural de Jayton lo superará-. El alcalde, Pablo Ruz, visitaba este viernes las obras junto a representantes municipales, técnicos y vecinales, y destacaba que el edificio se está adecuando con el objetivo de convertirse en un espacio polivalente, capaz de acoger desde actividades culturales hasta actos sociales, música, biblioteca y servicios de atención directa. La actuación cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros y una superficie construida de unos 2.000 metros cuadrados, según explicaba el arquitecto del proyecto. El edificio se levanta sobre una manzana completa que pudo desarrollarse gracias a la cesión gratuita de buena parte del terreno por parte de la Asociación de Familias de Torrellano, ya que inicialmente el Ayuntamiento solo disponía de una tercera parte del solar.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, visitaba este lunes las obras junto al concejal de Pedanías, Pedro José Sáez; la edil de Acción Social, Celia Lastra; el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler; y el gerente de Pimesa, Antonio Martínez.

El futuro centro sociocultural de Torrellano tendrá dos plantas y 2.000 metros cuadrados de espacios construidos / Héctor Fuentes

Una sala para casi 470 personas

El elemento principal del nuevo centro será un salón de actos con capacidad para casi 470 personas, una cifra que, según el alcalde, lo convertirá en la sala cultural y de eventos más grande del municipio hasta el momento. La previsión es que las butacas no sean fijas para permitir distintos usos del espacio. “Nuestra idea es que las butacas luego sean móviles para poder convertir esa sala en una sala polivalente, en una sala versátil”, señalaba Ruz. El alcalde subrayaba que se trata de “la sala más grande cultural y de eventos de todo el municipio” y añadía que “esto es algo que la pedanía necesita, esto es algo que Torrellano necesita y esto es algo que por justicia ya tocaba”.

El espacio contará con anfiteatro, escena a doble cota, luminarias y ventanales que permitirán la entrada de luz natural, aunque también dispondrá de sistemas para oscurecer la sala cuando sea necesario. Ruz defendía que el diseño responde a las necesidades trasladadas por el propio pueblo de Torrellano. El alcalde felicitaba al arquitecto por “haber sabido plasmar lo que este pueblo de Torrellano necesita con respecto a una infraestructura tan impresionante”. También señalaba que el edificio no solo destaca por sus dimensiones, sino “por el propio diseño, por capacidad y por concepción”.

El elemento principal del nuevo centro sociocultural de Torrellano será un salón de actos con capacidad para casi 470 personas / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Biblioteca, música y servicios sociales

El centro incluirá aulas de música, espacios para acción social, ocho despachos y una biblioteca de doble altura. Ruz destacaba que Torrellano cuenta con una entidad de referencia, la Unión Musical, que dispondrá de espacios propios dentro del edificio, además de la posibilidad de hacer uso del auditorio. La nueva infraestructura permitirá además trasladar servicios que actualmente se prestan en otros espacios de la pedanía, lo que facilitará una reorganización posterior de edificios municipales.

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, destacaba que el nuevo centro dará “un impulso grandísimo” a Torrellano e incidía en la mejora de la atención social. “Es una inversión muy importante, pero sobre todo el centro sociocultural va a dar la posibilidad de tener en la parte social, por ejemplo, una mejor atención social".

El arquitecto confirmaba que la polivalencia ha sido una de las ideas principales del proyecto desde su concepción. “La polivalencia está totalmente pensada en el edificio. Los espacios están pensados para que puedan reconvertirse, la biblioteca que pueda funcionar para recibir una presentación de un libro o el salón principal que pueda recoger otro tipo de funciones”, explicaba. El técnico agradecía al Ayuntamiento y a Pimesa “el buen trabajo” y la posibilidad de debatir el programa del edificio. También ponía en valor la ejecución material de la obra.

El alcalde de Elche y varios concejales del gobierno municipal visitaban este lunes las obras del centro sociocultural de Torrellano / Héctor Fuentes

Apertura prevista para 2027

El alcalde indicaba que quedan en torno a diez meses de ejecución, ya que todavía falta un forjado en la planta superior. La previsión municipal es que el centro pueda abrir sus puertas entre mayo y junio del próximo año, una vez finalizada la obra y licitadas las dotaciones necesarias de mobiliario, iluminación y equipamiento. El regidor ha defendido que la infraestructura contribuirá a vertebrar el municipio y a reforzar el papel de Torrellano, una pedanía con cerca de 9.000 habitantes empadronados. “Hay que hacer cultura desde todos los rincones del término municipal. En definitiva, hay que hacer que Torrellano siga contando”, afirmaba.

Por su parte, el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez destacaba que “desde que entramos al gobierno fijamos las pedanías como una de nuestras apuestas más importantes y a Torrellano, por ser la más poblada, había que traer inversión y se ha traído una de las más importantes que este equipo de gobierno ha hecho en el municipio”.