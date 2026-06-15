El departamento del General de Elche estrena un ‘escape room’ para innovar en sanidad

El Departamento de Salud Elche-Hospital General ha sido el primero en acoger una experiencia formativa pionera de Fisabio (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana) que utiliza la metodología del escape room para acercar la Compra Pública de Innovación al sector sanitario. La iniciativa, denominada CPI-ESCaPe, busca formar de manera práctica e inmersiva a profesionales, empresas y agentes vinculados al ecosistema de salud para favorecer nuevas soluciones ante retos reales del sistema. La actividad ha comenzado a desplegarse durante el primer semestre del año en los departamentos de salud de la provincia de Alicante y el Hospital General de Elche, uno de los centros con mayor trayectoria en innovación, ha sido el primer espacio en ponerla en práctica. En esta experiencia ya han participado tanto su Comité de Dirección como su Comité de Innovación.

Un juego para entender la innovación

CPI-ESCaPe es una experiencia portátil basada en la gamificación y en las dinámicas propias de los juegos de escape. Su objetivo es capacitar al personal de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana y al resto de entidades relacionadas con la innovación sanitaria mediante una fórmula participativa, alejada de los modelos tradicionales de formación.

La propuesta pretende explicar de forma práctica qué es la Compra Pública de Innovación y cómo puede utilizarse para conectar las necesidades del sistema sanitario con la capacidad de respuesta de empresas, investigadores y administraciones. Esta herramienta permite a las administraciones identificar problemas todavía no resueltos y promover el desarrollo de soluciones innovadoras adaptadas a esas demandas.

De este modo, Fisabio busca reforzar la relación entre la demanda pública y la oferta tecnológica en salud. La iniciativa se dirige tanto a quienes detectan necesidades dentro de los servicios sanitarios como a quienes pueden aportar soluciones desde el ámbito empresarial, científico o tecnológico.

La Compra Pública de Innovación es una de las líneas estratégicas en las que Fisabio trabaja desde 2023. En este periodo, la fundación ha definido una estrategia propia para promover este modelo e impulsar su implantación en los centros incluidos en su ámbito de actuación.

Patricia Martínez, integrante de la Unidad de Ciencia Abierta de Fisabio, señalaba que “entre los pilares fundamentales de nuestra estrategia de CPI destaca la sensibilización y capacitación de personas clave que pueden actuar como motores del cambio cultural necesario para adoptar nuevas formas de impulsar la innovación en el sistema sanitario”.

El Hospital General de Elche, en una imagen de este invierno / Áxel Álvarez

De Elche al resto de la Comunidad

La experiencia no se limitará al ámbito hospitalario. A lo largo de 2026, CPI-ESCaPe recorrerá departamentos de salud, fundaciones e institutos de investigación sanitaria, universidades, parques científicos y asociaciones empresariales de la Comunidad Valenciana.

El despliegue busca que los distintos agentes del ecosistema comprendan mejor el papel de la Compra Pública de Innovación y las posibilidades que ofrece para transformar necesidades asistenciales en proyectos concretos. Fisabio pretende que esta dinámica sirva para generar un lenguaje común entre profesionales sanitarios, investigadores, compañías tecnológicas y administraciones.

La iniciativa también se implementará en asociaciones empresariales, instituciones de investigación, parques científicos y universidades. Uno de los objetivos es que las empresas de los sectores biotecnológico, sanitario y de tecnologías transversales puedan conocer con mayor precisión las necesidades reales del sistema de salud.

A partir de ese conocimiento, las compañías podrán desarrollar y ofrecer soluciones más ajustadas a los retos que plantean los centros sanitarios. La experiencia pretende, por tanto, actuar como puente entre quienes trabajan directamente con los problemas asistenciales y quienes pueden contribuir a resolverlos mediante innovación. El juego fue diseñado y testado por personas expertas en Compra Pública de Innovación durante el VII Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta, celebrado en noviembre de 2025. Tras esa fase de validación, el equipo de Compra Pública de Innovación de Fisabio incorporó las aportaciones recogidas y comenzó su despliegue durante 2026.

El Hospital General de Elche ha inaugurado ahora esta fase práctica de implantación en la provincia de Alicante. La elección del centro se enmarca en su trayectoria en materia de innovación y en la existencia de estructuras internas orientadas a detectar, valorar e impulsar nuevas propuestas dentro del departamento.

Demanda pública y oferta tecnológica

La Compra Pública de Innovación se plantea como una herramienta estratégica para transformar la forma en que el sistema sanitario aborda determinados problemas. En lugar de limitarse a adquirir soluciones ya existentes, permite plantear retos concretos al mercado y estimular el desarrollo de productos, servicios o tecnologías que todavía no están disponibles o que requieren adaptación.

Desde Fisabio se subraya que esta aproximación puede resultar especialmente útil en salud, un ámbito en el que los profesionales detectan de forma directa necesidades no cubiertas y en el que la colaboración con empresas, universidades e institutos de investigación puede acelerar la llegada de nuevas respuestas.

Andrea Carbonell, técnico de la Oficina CPI en Fisabio, ha asegurado que el objetivo final es “consolidar una cultura de innovación abierta en todo el ecosistema de innovación en salud y sensibilizar y dar a conocer los beneficios de la Compra Pública de Innovación tanto a quienes plantean necesidades como a quienes pueden aportar soluciones, desde una aproximación diferente y participativa”.

La experiencia CPI-ESCaPe forma parte de una estrategia más amplia. En paralelo, la Oficina Técnica de CPI de Fisabio continúa desarrollando el resto de líneas de acción previstas, entre ellas la creación del “Mapa de Demanda Temprana de Fisabio y de los centros de su ámbito de actuación”.

Este mapa permitirá identificar necesidades futuras y facilitar la planificación de procesos de Compra Pública de Innovación. La finalidad es anticipar retos, ordenar prioridades y abrir vías de colaboración con el tejido investigador y empresarial antes de que las soluciones sean necesarias de forma inmediata.

Las entidades, departamentos de salud y empresas interesadas en participar en esta dinámica de aprendizaje gamificado pueden ponerse en contacto con el equipo de CPI de Fisabio a través del correo electrónico cpi@fisabio.es. El proyecto CPI-ESCaPe nace gracias al apoyo de IVACE+i a través de la convocatoria de Impulso a la CPI. Con esta iniciativa, Fisabio busca que la Compra Pública de Innovación deje de percibirse como un procedimiento complejo y pase a entenderse como una herramienta útil para resolver problemas reales del sistema sanitario mediante colaboración, formación y participación activa de todos los agentes implicados.