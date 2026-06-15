Luces y sombras en la ladera del río Vinalopó en Elche

El cauce del río Vinalopó a su paso por el casco urbano de Elche es uno de los grandes pulmones verdes de Elche. Hasta el extremo de que incluso en el Plan Estratégico 2025-2035, presentado hace ahora justo un año y denominado +por Elche, y con el que el bipartito de PP y Vox aspiraba a diseñar la hoja de ruta de la ciudad en la próxima década, destacaba una propuesta que estaba llamada a marcar el futuro de la ciudad desde el punto de vista de la vertebración de norte a sur: el proyecto Elche Río de Vida, con actuaciones en los dos márgenes de ladera. Para ello, la idea era convocar un concurso internacional de ideas que, centrado en el tramo urbano, tuviera un efecto catalizador para la transformación del municipio, de manera que no solo fuera el pulmón, también el corazón de Elche. Incluso el alcalde, Pablo Ruz, señalaba hace unas semanas, en una entrevista a este periódico, que la clave de ese proyecto es el Mercado Central. “Cuando se traslade de Comunidad Valenciana a su sitio -el Mercado-, empezamos la gran transformación del río en Comunidad Valenciana, que es la mejor calle en el sentido panorámico y visual de la ciudad. Ese es el comienzo del plan Elche Río de Vida, aparte de las mejoras que estamos haciendo”, señaló, para añadir que “vamos a sacar un concurso, pero queremos mirador, espacio cultural, pequeños espacios para hostelería, aunque no hablamos de un macropaseo para hostelería, porque el ámbito público debe ser público”. Sin embargo, mientras eso llega, la ladera sigue teniendo luces y sombras.

La ladera del río Vinalopó, con varias personas paseando y haciendo deporte por la zona, en el tramo más céntrico. / ÁXEL ÁLVAREZ

Problemas de iluminación recurrentes

De hecho, los problemas de iluminación han sido recurrentes tradicionalmente en la ladera. Sobre todo en la zona que hay entre el puente de la Generalitat y el puente de Barrachina, y en el tramo del Valle Trenzado, justo las últimas fases urbanizadas de la rambla, y las que en los últimos años han tenido menos intervenciones por parte de la Administración local, color del equipo de gobierno al margen. La prueba es que las actuaciones de la escuela taller se han venido centrando siempre en los espacios que colindan con el centro, entre los puentes de la Generalitat y el del Ferrocarril, y en esos espacios no sólo no se ha hecho nada, sino que son más evidentes los deterioros. Por ejemplo, es verdad que se limpió el vertedero improvisado que algunas personas por su incivismo habían “creado” junto al Acueducto de Riegos de Levante, pero en la bajada a la altura del Jardín de los Franciscanos hay un bache considerable desde unas semanas.

“Apagones”

La situación es tal que son recurrentes las deficiencias de iluminación o los “apagones” directamente a partir del acueducto de Riegos de Levante o en el margen que da al barrio Porfirio Pascual, como precisamente ocurrió este domingo por la noche, donde directamente las farolas estaban apagadas, creando una sensación de inseguridad palpable en un espacio concurrido por deportistas o por personas que pasean a sus mascotas y que ahora, cuando ya aprieta el calor, aprovechan las últimas horas del día para cumplir con esas rutinas.

Revisión inminente

No obstante, desde el Ejecutivo local, pusieron el acento en que se iban a revisar las instalaciones eléctricas, porque creen que la falta de luz pudo deberse a que saltó una fase por una sobrecarga, y descartaron que se tratara de una avería mayor. De hecho, sostuvieron que a lo largo de la jornada del lunes se iba a revisar el servicio con el objetivo de recuperarlo lo antes posible.

Los restos de los pinos que quedaban a mediodía de este jueves junto al puente de la Virgen. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Puente de la Virgen

Por otra parte, en los últimos días, las brigadas han estado trabajando en el vallado de la ladera en la zona del Paseo de la Juventud, casi en la intersección con el puente de Santa Teresa, también conocido como puente de la Virgen. Allí precisamente es donde en los últimos meses se han venido retirando pinos de grandes dimensiones después de que los informes avalaran su tala bajo el argumento de que tenían riesgo de caída. Desde el bipartito de PP y Vox en Elche explicaron que lo que se está haciendo ahora es reparar el verjado.