El PP se la devuelve a la izquierda y trata de poner en un brete al PSOE con una moción sobre la corrupción en Elche

El Ayuntamiento, en febrero de 2016, con un tripartito de PSOE, Compromís y, tras la salida de Ilicitanos por Elche, con el Partido de Elche de Jesús Ruiz Pareja, aprobaba una declaración institucional contra la corrupción, poniendo así en un brete al PP, en cuyas filas estaba el hoy alcalde, Pablo Ruz, y al que no le quedó otra que votar a favor, tras meses y meses de escándalos golpeando a las filas populares. Ahora, el grupo municipal del PP le quiere devolver la mano a la izquierda y, en particular, a los socialistas. Hasta el punto de que ha presentado una moción al próximo pleno municipal para condenar toda forma de corrupción y reafirmar el compromiso de la Corporación ilicitana con la transparencia, la legalidad y la defensa de las instituciones democráticas. De fondo, como es obvio, planea el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el escándalo que le está salpicando.

Un pleno en el Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Posición firme

La iniciativa, firmada por el portavoz popular, Juan de Dios Navarro, plantea, según explicó el propio concejal, que “el Ayuntamiento renueve la declaración institucional contra la corrupción aprobada por unanimidad en febrero de 2016 y adopte una posición firme ante los graves casos que actualmente afectan al entorno del presidente del Gobierno y al Partido Socialista”. Desde el PP, consideran que “la situación actual no tiene precedentes en la democracia española y está provocando un profundo deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”. Por ello, defienden desde esta formacuón que “los ayuntamientos no pueden permanecer al margen y deben manifestar de forma clara su rechazo a cualquier conducta corrupta, independientemente de quién la protagonice”. Juan de Dios Navarro hasta puso el foco en que "los ciudadanos exigen ejemplaridad a sus representantes públicos”, y añadió que “la corrupción no puede tener justificación ni amparo político alguno y quienes estén implicados deben asumir responsabilidades".

Con la de hace una década en la memoria

La moción, fiel al objetivo que persigue hasta las últimas consecuencias, recuerda que la declaración aprobada por el Ayuntamiento hace una década defendía la obligación de las instituciones de promover el rechazo social a la corrupción, garantizar una gestión responsable sometida a la ley y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de la gestión pública, tratando de poner en un brete así al portavoz municipal socialista, Héctor Díez. Entre otras cosas, porque hace ahora diez años el PP sí apoyó la moción contra la corrupción.

La bancada de la derecha, con Juan de Dios Navarro y el alcalde, Pablo Ruz. / Áxel Álvarez

Los acuerdos

El Partido Popular, en ese texto, propone que el pleno del Ayuntamiento de Elche condene la trama de corrupción que, según recoge la moción, afecta actualmente al presidente del Gobierno y al Partido Socialista; exija la separación inmediata de responsabilidades públicas de las personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción; reclame el cumplimiento riguroso de la legalidad en todas las administraciones públicas; y reafirme el compromiso de la ciudad con la defensa de la ética pública, la dignidad institucional y el Estado de Derecho.

Mensaje claro

Los populares, finalmente, defienden que la lucha contra la corrupción debe situarse por encima de cualquier interés partidista y recuerdan que la calidad democrática de un país se mide también por la capacidad de sus instituciones para exigir responsabilidades y actuar con transparencia. “Con esta iniciativa, el Partido Popular de Elche busca que la Corporación municipal envíe un mensaje claro en defensa de la honestidad, la ejemplaridad y el respeto a la ley, renovando el compromiso adquirido hace diez años por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento”, indican desde las filas de la formación de Pablo Ruz.