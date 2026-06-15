El PSOE exige al alcalde de Elche que reclame al Consell mejoras urgentes en la residencia de mayores de Altabix

El Grupo Municipal Socialista exigía este lunes al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y a la concejala de Mayores, Aurora Rodil, que reclamen de forma urgente a la Generalitat las mejoras pendientes en la residencia pública de mayores de Altabix, cuyo contrato de gestión continúa caducado desde octubre de 2022. La concejala socialista María José Martínez pedía al gobierno municipal que “descuelgue el teléfono” y llame a la Conselleria para exigir una solución a un conflicto que afecta a residentes, familias y trabajadores.

La petición llega después de las últimas protestas protagonizadas por la plantilla del centro, que volvía a salir a la calle para reclamar la licitación urgente del servicio, mejores condiciones laborales y avances en la atención a los usuarios. Martínez criticaba que ni el alcalde ni la edil de Mayores se hayan pronunciado públicamente sobre la situación actual de la residencia pese a que el problema se arrastra desde hace más de tres años.

Las trabajadoras exigían en una protesta a la Conselleria que se renueve el contrato cuanto antes ya que llevan esperando desde 2022 / Áxel Álvarez

Silencio del gobierno local

La concejala socialista vinculaba su denuncia con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora este 15 de junio. A su juicio, esta fecha debería servir para exigir una mayor implicación institucional ante las deficiencias que denuncian los trabajadores del centro.

“Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y ante la situación que atraviesa la residencia ni Ruz ni Rodil han dicho nada, cuando es una situación muy deficiente. Solo hablaban cuando estaban en la oposición”, señalaba Martínez.

La edil lamentaba que el equipo de gobierno no haya adoptado una posición pública tras las recientes movilizaciones de la plantilla. Los trabajadores reclaman desde hace años que se resuelva la nueva adjudicación del servicio y que se actualicen las condiciones de una residencia de titularidad pública, pero gestionada de forma privada.

Martínez acusaba al gobierno municipal de actuar de forma distinta a como lo hacía cuando estaba en la oposición. “En la oposición decían una cosa y ahora en el gobierno hacen otra”, reprochaba la concejala socialista.

Una moción pendiente desde 2024

El PSOE recordaba que este asunto ya llegó al pleno municipal en noviembre de 2024, cuando el Grupo Socialista presentó una moción que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos. La iniciativa instaba a la Conselleria de Servicios Sociales a licitar de forma urgente el servicio para renovar el contrato de la residencia de mayores de Altabix, caducado desde octubre de 2022.

El contrato de la residencia de Altabix en Elche finalizó en octubre de 2022 / Áxel Álvarez

La moción también reclamaba estudiar la reversión pública del servicio y crear una mesa de trabajo y seguimiento con representantes de la Corporación Municipal, de los trabajadores, de los residentes y de sus familias. Según Martínez, casi dos años después de aquella aprobación, los acuerdos siguen sin ejecutarse.

La concejala consideraba especialmente grave que los trabajadores hayan tenido que volver a concentrarse para denunciar la falta de avances. Para el PSOE, la nueva protesta evidencia que la situación continúa sin resolverse y que los compromisos aprobados por toda la Corporación no han tenido una traducción práctica.

Martínez insistía en que la creación de la mesa de seguimiento era uno de los puntos centrales del acuerdo plenario. Sin embargo, criticaba que “no se haya materializado ninguna iniciativa en esta dirección, pese al respaldo unánime que obtuvo la propuesta en el Pleno”.

Implicación ante el conflicto

El PSOE sostiene que el Ayuntamiento no puede permanecer al margen de un problema que afecta directamente al bienestar de los mayores residentes, a sus familias y a la plantilla del centro. Martínez reclamaba al gobierno local una implicación activa para presionar a la Generalitat y exigir una solución definitiva.

La edil socialista subrayaba que la residencia de Altabix presta un servicio público y que, por tanto, el Ayuntamiento debe defender los intereses de los usuarios aunque la competencia directa corresponda a la Administración autonómica.

La formación socialista considera que el gobierno municipal debe activar todos los mecanismos políticos a su alcance para hacer seguimiento del conflicto, trasladar las reivindicaciones de trabajadores y familias y reclamar que la Conselleria desbloquee cuanto antes la nueva licitación.

“Los mayores de Elche, sus familias y los trabajadores de la residencia merecen algo más que silencio”, señalaba Martínez, quien insistía en la necesidad de que el Ayuntamiento ejerza un papel activo y cumpla los compromisos que fueron respaldados por unanimidad por toda la Corporación municipal.

La residencia de Altabix acumula desde octubre de 2022 un contrato caducado y ha sido escenario de distintas protestas por la falta de avances en la nueva adjudicación. El PSOE reclama ahora que Ruz y Rodil pasen de las declaraciones generales a la presión directa ante Valencia para resolver una situación que, según la formación, se prolonga ya demasiado tiempo.