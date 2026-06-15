Un remedio "made in UMH Elche" contra las piernas cansadas

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) evaluará en personas la eficacia de VASCUFLEX®, un complemento alimenticio desarrollado por la empresa Bechinatural Nutrition y orientado al mantenimiento de una adecuada salud vascular. El estudio se centrará especialmente en el bienestar de personas que experimentan sensación de piernas cansadas, pesadez o fatiga asociada a molestias circulatorias.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMH, Ángel Carbonell, y el administrador de Bechinatural Nutrition, Francisco Javier Galdeano, han firmado un contrato de investigación para poner en marcha este trabajo, que será desarrollado por investigadores del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria (IDiBE) de la universidad ilicitana.

Un estudio con voluntarios

La investigación consistirá en un estudio de intervención en humanos para analizar la eficacia del complemento alimenticio. El objetivo será comprobar si su consumo regular puede contribuir a mejorar distintos parámetros relacionados con el confort vascular, la función circulatoria y la calidad de vida de las personas participantes.

El proyecto estará liderado por el grupo de investigación de Diseño y Desarrollo de Moléculas Bioactivas del IDiBE, bajo la coordinación de la investigadora María Herranz López, que cuenta con una amplia trayectoria en el estudio de compuestos bioactivos y en la realización de ensayos de intervención nutricional en personas.

Durante el estudio se analizará la evolución de diferentes indicadores vinculados al bienestar vascular. La finalidad es determinar si el complemento alimenticio puede ayudar a reducir las molestias asociadas a la sensación de pesadez o fatiga en las piernas, una situación frecuente que afecta al bienestar cotidiano de muchas personas.

La investigación se desarrollará con personas voluntarias y permitirá generar datos sobre el impacto del producto en parámetros relacionados con el mantenimiento de una adecuada salud vascular. La UMH y Bechinatural Nutrition buscan así obtener información científica que permita valorar los beneficios potenciales del complemento.

Desde la UMH destacan que este impulso consolida al IDiBE como uno de los centros de referencia en investigación biomédica de la provincia / INFORMACIÓN

Evidencia para soluciones naturales

El contrato de investigación tiene como objetivo principal aportar una base científica sólida sobre VASCUFLEX®. La compañía pretende respaldar con evidencia los posibles efectos del producto en un contexto en el que los consumidores demandan cada vez más soluciones naturales avaladas por la investigación.

La colaboración permitirá generar conocimiento de calidad sobre un complemento alimenticio diseñado para favorecer el bienestar vascular. Este tipo de estudios resulta relevante para diferenciar productos basados únicamente en una propuesta comercial de aquellos que aspiran a contar con una evaluación científica desarrollada por grupos especializados.

La UMH subraya que la investigación se enmarca en un área de creciente interés, vinculada a la nutrición, los compuestos bioactivos y la salud vascular. El envejecimiento de la población y la elevada prevalencia de problemas circulatorios han incrementado la atención sobre soluciones capaces de contribuir al bienestar y a la calidad de vida.

El estudio permitirá comprobar la evolución de los participantes durante la intervención y valorar si el consumo regular del complemento se relaciona con mejoras en indicadores de confort vascular. Entre los aspectos a observar figuran las molestias asociadas a la pesadez de piernas y la percepción de bienestar de las personas incluidas en el ensayo.

Transferencia entre universidad y empresa

El proyecto representa un ejemplo de transferencia de conocimiento entre la universidad y el sector empresarial. La colaboración entre la UMH y Bechinatural Nutrition combina la experiencia científica y tecnológica del entorno académico con la capacidad de innovación y desarrollo de la compañía.

Este tipo de acuerdos permite que productos impulsados por empresas puedan someterse a evaluación científica en grupos de investigación especializados. Al mismo tiempo, facilita que el conocimiento generado en la universidad tenga una aplicación directa en ámbitos vinculados a la salud, la nutrición y el bienestar de la población.

La iniciativa refuerza también el compromiso de la UMH con la investigación aplicada y con el desarrollo de soluciones innovadoras capaces de responder a necesidades reales de la sociedad. En este caso, el estudio se orienta a un problema común relacionado con la circulación y con la sensación de piernas cansadas.

El trabajo del IDiBE contribuirá a avanzar en el conocimiento sobre la relación entre determinados compuestos bioactivos, los complementos alimenticios y la salud vascular. Los resultados permitirán valorar de forma más precisa el potencial de VASCUFLEX® y su posible utilidad para personas que buscan mejorar su bienestar circulatorio.

La colaboración entre la universidad ilicitana y Bechinatural Nutrition se suma a las líneas de investigación orientadas a conectar ciencia, empresa y salud. Con este estudio, la UMH vuelve a situar sus capacidades investigadoras al servicio de un proyecto con aplicación práctica y con impacto potencial en la calidad de vida de la población.