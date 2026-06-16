Del aula al primer empleo: las competencias que no siempre aparecen en el expediente

Acceder al primer empleo después de la universidad no depende solo del expediente académico. Cada vez más ofertas laborales incorporan requisitos que van más allá de los conocimientos técnicos: capacidad para comunicar, trabajar en equipo, liderar, adaptarse a entornos cambiantes, manejar herramientas digitales o afrontar una entrevista con seguridad. Son competencias que no siempre aparecen reflejadas en una calificación, pero que pueden marcar la diferencia cuando un estudiante empieza a construir su trayectoria profesional.

Con esa idea de fondo, el CEU de Elche ha graduado este curso académico 2025-2026 a la primera promoción en el campus ilicitano del Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad. Se trata de un título propio complementario, gratuito e integrado en el horario académico durante los dos primeros cursos de grado, con el objetivo de que los estudiantes empiecen a trabajar su perfil profesional desde el inicio de la universidad.

El vicerrector del CEU en Elche, Álvaro Antón, sitúa el programa en una realidad que afecta a buena parte de los jóvenes titulados: la dificultad de incorporarse al mercado laboral sin experiencia previa. Según explica, la universidad debe ayudar al estudiante a adquirir conocimientos, pero también a hacer visibles otras capacidades. “La empleabilidad no puede empezar a trabajarse en el último curso. Debe formar parte del recorrido universitario desde primero”, señala.

Empezar antes de llegar al último curso

El Diploma responde a una pregunta habitual entre los estudiantes: cómo prepararse para el mundo profesional cuando todavía se está comenzando la carrera. Su planteamiento no consiste en añadir una formación externa al grado, sino en integrar competencias personales, profesionales y digitales dentro de la propia experiencia universitaria.

Para el coordinador del título, el profesor Jesús Martínez Gandía, la clave está en que el alumnado aprenda a reconocer y ordenar habilidades que muchas veces quedan dispersas. En su opinión, “un estudiante puede tener talento, iniciativa o capacidad de liderazgo, pero necesita aprender a identificar esas competencias, desarrollarlas y comunicarlas con rigor cuando llegue el momento de buscar prácticas o empleo”.

Alumnos en la graduación de la primera promoción del Diploma de Empleabilidad / INFORMACIÓN

Por eso, el programa trabaja contenidos como organización del tiempo, técnicas de estudio, comunicación oral, liderazgo, trabajo en equipo, elaboración del currículum, preparación de entrevistas, marca personal y emprendimiento. “No son aprendizajes ajenos a la vida universitaria, sino herramientas que pueden acompañar al estudiante durante toda la carrera y ayudarle a afrontar con mayor seguridad los primeros contactos con el entorno laboral”, recalca Antón.

Idiomas, digitalización y compromiso

El Diploma se estructura en distintas áreas formativas que combinan desarrollo personal, preparación profesional y dimensión humanista. Uno de los bloques se centra en la competencia comunicativa en inglés aplicada a contextos profesionales, con presentaciones, simulaciones de entrevistas y vocabulario específico vinculado a cada titulación.

Otro de los módulos aborda la digitalización y la inteligencia artificial. El objetivo no es solo familiarizar al alumnado con herramientas tecnológicas, sino enseñar a utilizarlas con criterio en función de su futuro ámbito profesional. En un mercado en el que la IA empieza a formar parte de numerosos sectores, esta formación permite que los estudiantes incorporen nuevas herramientas sin perder capacidad crítica.

Junto a esa vertiente técnica, el título incluye también formación cultural y social. La lectura y el debate de grandes obras conviven con el módulo de Acción Socio-Caritativa, Voluntariado y Solidaridad, orientado a que los estudiantes conozcan otras realidades y reflexionen sobre el impacto social de su futura profesión. Antón subraya que esta parte es esencial porque “la empleabilidad no puede reducirse a saber superar procesos de selección; también tiene que ver con la madurez, la responsabilidad y la forma de situarse ante los demás”.

Martínez Gandía coincide en esa lectura y destaca que el programa no busca únicamente preparar candidatos más competitivos, sino universitarios capaces de comprender mejor el entorno en el que van a trabajar. “Por eso, el Diploma combina competencias útiles para el empleo con experiencias que invitan al compromiso, al servicio y a la reflexión personal”, afirma.

Acreditar lo que también se aprende

Uno de los elementos diferenciales del Diploma es el sistema de microcredenciales digitales. A través de insignias verificables, los estudiantes pueden acreditar competencias concretas e incorporarlas a su currículum, a LinkedIn o a un porfolio profesional. La idea es sencilla: no basta con afirmar que se sabe comunicar, liderar o trabajar en equipo; conviene poder mostrar qué formación se ha recibido y qué habilidades se han desarrollado.

Estas microcredenciales ayudan a hacer visibles aprendizajes que tradicionalmente quedaban diluidos dentro de la experiencia universitaria. También permiten al estudiante construir de forma progresiva una identidad profesional más completa, en la que el grado se complementa con competencias transversales, digitales, lingüísticas y sociales.

Mapa de la Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche - Edificio Capitolio.

Tras completar los dos años del Diploma, los alumnos pueden acceder además a un programa de mentoría profesional en la última etapa de sus estudios. Este acompañamiento les ayuda a definir su estrategia de inserción laboral, preparar entrevistas, revisar su perfil y establecer contacto con el entorno profesional.

Para Antón, la graduación de la primera promoción en Elche “permite comprobar el primer recorrido completo de una iniciativa pensada para anticipar una pregunta que muchos estudiantes se hacen demasiado tarde: cómo empezar a construir un perfil profesional sólido antes de terminar la carrera”.