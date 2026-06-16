Competir, convivir y hacer universidad a través del deporte

La Súper Final interuniversitaria celebrada el pasado jueves en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) reunió a estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universidad de Alicante (UA) y la UMH en una jornada de competición, convivencia y deporte universitario. La cita, organizada por el Servicio de Deportes de la CEU UCH, que dirige Pedro Miralles, y coordinada por Carlos Durán, reunió a participantes de las ligas internas de las tres instituciones del sur de la Comunidad Valenciana.

El campeonato fue la parte más visible de la jornada: partidos, pruebas, marcadores y entrega de trofeos. Pero su sentido iba más allá del resultado deportivo. Como explica Pedro Miralles, la iniciativa nació para reconocer una forma de vivir la universidad que no siempre ocupa el primer plano: la de los estudiantes que compaginan clases, prácticas, trabajos y exámenes con la actividad física durante el curso.

“Queríamos poner en valor al estudiante que hace deporte en su día a día, no solo al deportista de alto rendimiento”, señala Miralles. En su opinión, este tipo de encuentros ayudan a recordar que la universidad no se construye únicamente en el aula, sino también en los espacios donde los alumnos conviven, hacen equipo y adquieren hábitos saludables.

El deporte cotidiano también forma parte de la universidad

Durante la jornada se celebraron competiciones relámpago en disciplinas como fútbol, tenis, pádel y vóley playa, entre otras modalidades. Sin embargo, el planteamiento de la Súper Final no se centró solo en quién ganaba cada prueba, sino en visibilizar el esfuerzo de quienes mantienen una práctica deportiva regular mientras desarrollan su vida académica.

Miralles defiende que el deporte universitario tiene un valor formativo que va más allá de la condición física. Permite trabajar la constancia, el compromiso, la gestión del tiempo, el respeto a los compañeros y la pertenencia a un grupo. En ese sentido, competir también puede ser una forma de aprender a convivir y de incorporar rutinas que acompañan al estudiante dentro y fuera del campus.

La jornada combinó competición, convivencia y reconocimiento al alumnado que practica deporte durante el curso universitario. / INFORMACIÓN

“El deporte ayuda a ordenar la vida universitaria. Obliga a organizarse, a compartir con otros y a encontrar un equilibrio entre la exigencia académica y el cuidado personal”, apunta el director del Servicio de Deportes de la CEU UCH. Esa fue, precisamente, una de las ideas centrales de la jornada: reconocer a quienes encuentran en la actividad física una forma de equilibrio durante su etapa universitaria.

Tres universidades, una misma idea de convivencia

La participación conjunta de la CEU UCH, la Universidad de Alicante y la UMH permitió reunir en un mismo espacio a estudiantes que habitualmente compiten en sus respectivas ligas internas. La Súper Final abrió así una vía de encuentro entre jóvenes de distintos campus, titulaciones y trayectorias académicas, unidos por una misma práctica deportiva.

Además de la competición, la jornada se planteó como un espacio de convivencia e intercambio entre universidades. Los estudiantes compartieron pista, rivalidad deportiva y también momentos de conversación fuera del juego. Para Miralles, ese componente social era uno de los objetivos principales: “La competición es una excusa magnífica para encontrarse. Al final, lo importante es que los alumnos conozcan a otros estudiantes, compartan experiencias y vivan la universidad de una manera más completa”.

La clausura y el posterior encuentro de socialización contaron con la presencia de responsables de los servicios deportivos de las tres universidades. Tras la entrega de trofeos, la jornada continuó en la sede de Carmelitas de la Universidad CEU, donde participantes y organizadores compartieron un tercer tiempo más distendido.

Una forma de entender la vida universitaria

La Súper Final dejó una lectura que trasciende el calendario deportivo. En una etapa marcada por la exigencia académica, el deporte puede convertirse en una herramienta para mejorar la salud, ordenar rutinas, generar relaciones y reforzar el sentido de pertenencia a la universidad.

Ese es el valor que subraya Miralles al situar el deporte universitario no como una actividad secundaria, sino como una parte de la formación integral del estudiante. Según explica, el objetivo del Servicio de Deportes es ofrecer propuestas que permitan a los alumnos mantenerse activos, participar en la vida del campus y encontrar espacios de encuentro más allá de su titulación.

Mapa de la Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche - Edificio Carmelitas.

“Queremos que el deporte sea una puerta de entrada a la vida universitaria”, resume Miralles. La jornada celebrada entre la CEU UCH, la UA y la UMH mostró esa dimensión del deporte como lugar de convivencia. Hubo competición, pero también reconocimiento a quienes sostienen durante el curso una práctica regular. Y hubo trofeos, pero también una idea más amplia: la universidad se construye en clase, en los laboratorios, en las prácticas y también en la pista.