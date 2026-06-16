El Dátil’26 de la UMH de Elche apunta al podio europeo de vehículos eficientes

Un grupo de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche presentaba este martes en el campus ilicitano el Dátil’26, el prototipo con el que el Equipo UMH competirá en la Shell Eco-Marathon Europe and Africa 2026, una de las pruebas internacionales de referencia en automovilismo eficiente. La cita reunirá entre el 24 y el 29 de junio en el circuito polaco de Silesia Ring a más de 2.000 estudiantes de 120 equipos procedentes de universidades e institutos de distintos países. El vehículo, desarrollado por alumnado de los grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, llega a la competición con el objetivo de mejorar el tercer puesto conseguido el año pasado. Entonces, el equipo ilicitano alcanzaba una marca de 1.473 kilómetros por litro de combustible, lo que consolidaba a la UMH entre los equipos más competitivos de su categoría.

El bólido de bajo consumo creado en la UMH de Elche aspira al podio en el campeonato europeo / Áxel Álvarez

Ocho años entre los mejores

En la presentación estaban presentes el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López; el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía y coordinador del proyecto, David Abellán López; y el director del IES Cavanilles de Alicante, Rafael Herrero. Abellán explicaba que el equipo repetía en Polonia con expectativas altas por la trayectoria acumulada en los últimos años. “Llevamos unos ocho años en el top 10, los últimos cuatro años ya en el top 5 y el año pasado terceros”, señalaba el coordinador. Por eso, admitía que el listón estaba especialmente alto para esta edición: “Todo lo que no sea estar en el podio para nosotros es una decepción. Esperamos estar segundos, terceros o incluso primeros”.

La UMH vuelve a participar en la categoría de prototipo impulsado por motor de combustión interna, donde ya es uno de los equipos más consolidados. El Dátil’26 utiliza etanol como combustible y compite frente a otros vehículos diseñados para consumir la menor cantidad posible durante las pruebas en pista. "La competición consiste en hacer un vehículo que consuma el mínimo combustible posible”, resumía Abellán. El procedimiento es exigente: el coche sale a un circuito convencional de automovilismo, completa unas diez vueltas y, antes y después de rodar, la organización mide el combustible y el consumo eléctrico. Con esos datos se calcula el rendimiento equivalente en kilómetros recorridos. “Con eso calculan el consumo equivalente a 1.000 kilómetros recorridos”, indicaba el profesor. Después, la organización elabora una clasificación por categorías, en la que gana el vehículo que consigue el menor consumo.

El Dátil’26 utiliza etanol como combustible y compite frente a otros vehículos diseñados para consumir la menor cantidad posible durante las pruebas en pista / Áxel Álvarez

Fibra de carbono y forma de gota

El Dátil’26 es una evolución de los modelos empleados por la UMH en ediciones anteriores. El chasis está fabricado íntegramente en fibra de carbono y mantiene una forma aerodinámica de gota de agua, pensada para reducir al máximo la resistencia al avance. El prototipo mide tres metros de largo, 60 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Su peso se sitúa en torno a los 30 kilos, una cifra clave para reducir el gasto energético y mejorar la eficiencia durante la competición.

Este año, buena parte del trabajo se ha centrado en los neumáticos y en la resistencia a la rodadura. El equipo tenía que adaptarse además a los cambios introducidos en el reglamento. “Han prohibido neumáticos. Entonces, hemos tenido que hacer una búsqueda de neumáticos para reducir la resistencia a rodadura y buscar los parámetros óptimos”, explicaba Abellán. El grupo también trabaja en la optimización del consumo eléctrico. Para ello, ha variado voltajes en la gestión del motor y en el arranque, con el fin de ajustar el comportamiento del vehículo y reducir el gasto energético asociado a cada intento.

Buena parte del trabajo se ha centrado en los neumáticos y en la resistencia a la rodadura / Áxel Álvarez

“También hemos buscado optimizar el consumo eléctrico, hemos variado voltajes en la gestión del motor y en el arranque para optimizar el consumo”, apuntaba el coordinador del proyecto. A estas mejoras se suma una evolución en la telemetría, destinada a controlar mejor la velocidad del coche durante la prueba. “Además, hemos mejorado la telemetría para tener mejor control de la velocidad del vehículo durante la competición”, añadía Abellán.

Un año de trabajo para Polonia

El equipo está formado este año por 16 alumnos y alumnas de la UMH. Ocho de ellos viajaban a la competición internacional, capitaneados por la estudiante Lucía Muñoz Bordera y coordinados por David Abellán. En el proyecto también participaban profesores de la universidad, docentes del IES Cavanilles de Alicante y estudiantes de ingeniería. Abellán señalaba que el Dátil era un proyecto de continuidad, en el que cada curso se deciden las mejoras que se van a introducir sobre el vehículo. “Este proyecto lleva ya muchos años y cada año planteamos las actuaciones que vamos a hacer sobre el vehículo. Ha sido el trabajo de un año lo que vamos a probar ahora en Polonia”, indicaba.

La competición se desarrolla durante varios días. Primero llegan las pruebas en circuito y las inspecciones técnicas. Después, el equipo espera completar entre cuatro y cinco intentos oficiales, que se acumulan dentro del sistema de clasificación de la Shell Eco-Marathon. La UMH confía en aprovechar el conocimiento del circuito polaco, donde ya había competido el año pasado, y la experiencia de la piloto Eva Guerrero, estudiante de Ingeniería Mecánica que repite a los mandos del vehículo. Esa continuidad es uno de los factores que el equipo considera importante para intentar mejorar el resultado anterior.

El equipo de la UMH de Elche cuenta con la experiencia de la piloto Eva Guerrero, estudiante de Ingeniería Mecánica que repite a los mandos del vehículo / Áxel Álvarez

El récord del equipo estaba situado en torno a los 2.000 kilómetros, aunque Abellán matizaba que el rendimiento varía mucho según el circuito. En Polonia, la marca alcanzada el año pasado era de 1.470 kilómetros por litro, por lo que el objetivo de esta edición pasaba por superar ese dato. “Esperamos ir a más con las mejoras de este año”, explicaba. Aun así, reconocía que existe cierta incertidumbre por las condiciones de la prueba y por el comportamiento de los nuevos neumáticos. “Estimamos sobre los 1.500 o 1.600 kilómetros”, apuntaba.

El proyecto cuenta con el apoyo de los Vicerrectorados de Infraestructuras y de Estudiantes y Coordinación de la UMH, de la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) y de los patrocinadores Grupo Volund y Gráficas Elull. Con el Dátil’26, la UMH de Elche vuelve a situarse en una competición internacional que combina ingeniería, eficiencia energética, trabajo en equipo y transferencia práctica de conocimiento. El reto para los estudiantes está claro: mantener el prototipo ilicitano entre los mejores de Europa y África y volver de Polonia con un nuevo podio.