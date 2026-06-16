Después de la PAU: diez caminos para empezar la universidad en el CEU de Elche

Después de la PAU, la pregunta cambia. Durante meses, el esfuerzo se ha concentrado en aprobar Bachillerato, preparar exámenes y llegar a una decisión que casi siempre parece demasiado grande para tomarse con 17 o 18 años. Pero, cuando llega el momento de elegir universidad, el debate ya no es solo qué grado estudiar. También importa cómo se aprende, con quién se hace ese recorrido, qué contacto tendrá el estudiante con la profesión y qué tipo de vida universitaria empieza a construir, como subraya Álvaro Antón, vicerrector del CEU.

La oferta educativa del CEU de Elche reúne Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Educación Infantil, Educación Primaria, Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Psicología y, desde el curso 2026-2027, Inteligencia de los Negocios —Business Intelligence—. “Diez caminos distintos para perfiles que no siempre llegan con una vocación cerrada, pero sí con intereses reconocibles: la justicia, la empresa, la comunicación, la docencia, el cuidado de la salud, el bienestar emocional o el análisis de datos”, apunta Cristina Orts, adjunta al vicerrector.

La clave, añade Antón, no está solo en el listado de grados, sino en lo que acompaña a esa formación: prácticas, laboratorios, simulación clínica, clínica odontológica universitaria, contacto con profesionales, acompañamiento, becas, deporte, voluntariado y un modelo de campus urbano conectado con Elche y la provincia.

Elegir grado no es solo elegir profesión

Para la vicedecana de Derecho y Empresa, Ana Isabel Mateos, muchos estudiantes llegan a la universidad identificándose antes con una inquietud que con una profesión cerrada. Algunos se reconocen en la palabra justicia antes que en la palabra Derecho; otros se interesan por cómo funcionan las organizaciones, cómo se toman decisiones o por qué unas marcas conectan mejor que otras con la sociedad.

El CEU refuerza su modelo formativo con prácticas, laboratorios, simulación clínica, becas, deporte y acompañamiento académico. / INFORMACIÓN

El Grado en Derecho se dirige a quienes quieren formarse en normas, instituciones y resolución de conflictos, pero incorpora una lectura actual de la profesión: dimensión internacional, Derecho europeo, transformación digital del sector jurídico, inteligencia artificial, ciberseguridad o Legal Tech. “Es una forma de estudiar Derecho que no se queda únicamente en los códigos, sino que mira también a los nuevos escenarios en los que se ejercerá la profesión”, argumenta Mateos.

Dirección de Empresas y Marketing comparten una preocupación común: comprender cómo se crea valor en organizaciones que cambian con rapidez. Empresa se centra en la gestión, la estrategia, el liderazgo y la toma de decisiones. Marketing añade el análisis del consumidor, la comunicación, la marca, la investigación de mercados y el entorno digital. En ambos casos, el método del caso, las simulaciones, las visitas a empresas y las presentaciones ante profesionales ayudan a aplicar conceptos.

El dato entra en la conversación universitaria

La novedad del curso 2026-2027 será el grado en Inteligencia de los Negocios, una titulación que responde a una transformación evidente: las empresas necesitan perfiles capaces de convertir datos en decisiones. “Business Intelligence combina análisis de datos, programación, inteligencia artificial, gestión empresarial, estadística, finanzas, visualización de información y comunicación estratégica”, destacan sus coordinadores, Francisco Sogorb y Gabriel Ravello.

No se trata solo de formar perfiles técnicos, sino profesionales capaces de entender un negocio, interpretar grandes volúmenes de información y traducirlos en decisiones útiles. Herramientas como Python, Power BI, SQL, Tableau o Spark forman parte de un lenguaje cada vez más presente en la gestión empresarial.

Este nuevo grado se impartirá en Campus Cámara CEU, ubicado en la Cámara de Comercio de Alicante. Para Antón, el espacio conecta la formación universitaria con el tejido empresarial de la provincia. Así, el CEU refuerza su presencia en Alicante sin perder su implantación histórica en Elche, donde desarrolla desde hace 32 años un modelo de campus urbano.

Educación y salud: aprender desde la práctica

La oferta del CEU de Elche tiene otro eje claro en las profesiones centradas en las personas. Educación Infantil y Educación Primaria se dirigen a estudiantes con vocación docente, aunque su planteamiento va más allá de “querer ser maestro”. “Formarse para enseñar implica aprender a observar, diseñar actividades, gestionar un aula, detectar necesidades, acompañar procesos de aprendizaje y trabajar con familias y equipos educativos”, asevera María Pascual, vicedecana de Educación.

En estos grados, uno de los elementos diferenciales es el contacto temprano con centros escolares y el Plan de Empleabilidad Integral del Maestro, que incorpora herramientas profesionales, preparación lingüística, metodologías activas, pedagogía digital, primeros auxilios en la escuela y formación complementaria en valenciano.

En Ciencias de la Salud, Enfermería, Fisioterapia, Odontología y Psicología responden a formas distintas de cuidado. Enfermería forma para la atención directa al paciente y la promoción de la salud. Fisioterapia se centra en la prevención, la recuperación funcional, el movimiento y la calidad de vida. Odontología combina precisión técnica, diagnóstico y contacto clínico progresivo. Psicología aborda la conducta humana, la salud mental, la educación, las organizaciones y los procesos emocionales.

La práctica es aquí decisiva. Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería, destaca la simulación clínica avanzada y las prácticas externas en entornos sanitarios. Cristina Salar, vicedecana de Fisioterapia, pone en valor la amplitud de su prácticum y el peso de profesionales en activo en la docencia. Desde Odontología, Ana Martínez resalta la Clínica Odontológica Universitaria en funcionamiento en Elche, en la sede Capitolio, donde los estudiantes avanzan hacia la práctica clínica con pacientes bajo supervisión. Y Nuria Javaloyes, vicedecana de Psicología, subraya las menciones que permiten orientar el itinerario hacia la clínica y la salud, la educación o el trabajo y las organizaciones.

Acompañamiento, becas y vida universitaria

Para un estudiante que acaba de superar la EBAU, el grado es solo una parte de la decisión. También importan las condiciones que rodean el inicio de la vida universitaria: el acompañamiento académico, las oportunidades para ampliar la formación, el acceso a becas, la relación con otros estudiantes y la posibilidad de construir una experiencia que no se limite al horario de clase.

En ese marco se sitúa el Plan de Excelencia, dirigido a estudiantes con inquietud académica, cultural y profesional. La iniciativa busca ofrecer una formación más intensa a quienes desean ampliar su recorrido universitario mediante actividades complementarias, encuentros con expertos, espacios de reflexión y propuestas vinculadas a la investigación, los idiomas, la digitalización, el desarrollo profesional y el crecimiento personal. No se plantea como un itinerario paralelo al grado, sino como una forma de abrir la universidad a preguntas y experiencias que ayudan al alumnado a mirar más allá de cada asignatura.

Mapa de la Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche Edificio Reyes Católicos.

La política de becas añade otra dimensión relevante. La Universidad CEU Cardenal Herrera ha superado los 9,6 millones de euros destinados a becas y ayudas al estudio, una cifra significativa en un momento en el que muchas familias valoran no solo la oferta académica, sino también las posibilidades reales de acceso y continuidad.