Elche estrena jardines en la ronda oeste y visualiza el modelo de accesos que quiere para la ciudad

Elche ya tiene definido el modelo de imagen que quiere para sus principales entradas a la ciudad. El alcalde, Pablo Ruz, presentaba este martes el ajardinamiento de las isletas de la ronda oeste, en el entorno de la actual CV-84 y futura avenida Ciudad de Guadix, una actuación que convertía un acceso hasta ahora degradado en un espacio verde de más de 10.000 metros cuadrados, con unos 2.000 metros de césped, palmeras replantadas, especies mediterráneas, grava, albero compactado y un sistema de riego pensado para optimizar el consumo de agua.

La intervención, ejecutada durante dos meses, contaba con una inversión de 212.000 euros y formaba parte de una estrategia municipal más amplia para adecentar las entradas al casco urbano. El primer edil aseguraba que el objetivo no era solo mejorar esta zona concreta, sino convertirla en referencia para otros accesos. “Queremos exportar este modelo al resto de entradas de la ciudad”, afirmaba Ruz, quien vinculaba la actuación con la necesidad de recuperar los jardines como una de las señas de identidad ilicitanas.

La intervención en la entrada a Elche por la ronda oeste ha contado con una inversión de 212.000 euros / V. L. Deltell

La futura avenida de Guadix

El entorno intervenido se sitúa en la ronda oeste, frente al centro comercial L'Aljub, en una vía que el Ayuntamiento quiere renombrar como avenida Ciudad de Guadix. "Dentro de unas semanas estrenaremos aquí la denominación de la avenida Ciudad de Guadix, en ese homenaje a tanta gente de Guadix y de Granada que llegó a Elche, inmigrantes que vinieron para hacer la ciudad grande”, señalaba el alcalde.

Ruz se mostraba satisfecho con el resultado de los trabajos. La actuación no elimina palmeras. “No solamente no se han eliminado palmeras, sino que se han replantado palmeras para adecentar un acceso que era fundamental”, explicaba.

El nuevo diseño combinaba césped, grava, albero, corcho desmenuzado, palmeras y especies vegetales propias del entorno mediterráneo. Entre ellas, el alcalde citaba el baladre, el cercis y la paulonia, además de otras plantaciones ya incorporadas en distintos puntos de entrada a la ciudad. “Hemos trabajado ya en la carretera de Santa Pola, en la entrada desde El Altet. Aquí, en esta bajada frente a la salida hacia la 332, también hemos plantado baladre y jacarandas, igual que aquí”, detallaba Ruz. El alcalde insistía en que la adecuación de los accesos era una “asignatura pendiente” y defendía que el Ayuntamiento avanzaba “en la buena dirección”.

Vista aérea de la zona de entrada a Elche desde la ronda oeste, junto al centro comercial L'Aljub / INFORMACIÓN

Riego eficiente y especies mediterráneas

Uno de los elementos destacados del proyecto es el sistema de riego. Ruz explicaba que el césped no se regará a cualquier hora, sino en los momentos adecuados para evitar desperdicios. El alcalde detallaba que la empresa responsable ha instalado sensores y una estación en las raquetas norte para determinar el momento idóneo de riego “para aprovechar mejor el agua”, indicaba.

El diseño incorporaba también cunas de acero, pensadas para contener el agua y evitar acumulaciones descontroladas. “No solamente no sale el agua de las cunas de acero, sino que tampoco se acumula agua de manera irresponsable en todo el entorno”, explicaba el regidor.

La actuación se extendía a las dos raquetas que confluyen en torno a la CV-84, además de la parte central. En ellas se combinaban superficies verdes, elementos minerales y zonas con palmeras, corcho desmenuzado y especies arbustivas. Ruz defendía que el objetivo era “adecuar los espacios y adecentar las entradas, que ya tocaba”.

El césped está recién plantado en los nuevos jardines en la entrada a Elche por la ronda oeste / V. L. Deltell

El alcalde advertía, no obstante, de que el resultado definitivo se apreciará con el paso del tiempo. Según trasladaba el responsable de la empresa, los árboles necesitarán meses e incluso más de un año "para que adquieran un porte adecuado”, señalaba. Entre las novedades, destacaba la presencia de baladres con forma de árbol, una solución que el alcalde consideraba especialmente singular. "Tenemos baladres hechos de macroarbustos, pero no árboles de baladre”, explicaba.

Una imagen para las entradas

El Ayuntamiento quiere que este modelo se replique en otras puertas de entrada al casco urbano. Ruz vinculaba la intervención a la imagen que debe proyectar una ciudad como Elche desde sus accesos, especialmente en la entrada desde la Vega Baja y Murcia. “Va a quedar precioso y va a dar mucha sombra a esta entrada con estos macizos de vegetación que, junto con las palmeras, van a dejar la entrada de Elche desde la Vega Baja y desde Murcia como tiene que estar la entrada de una gran ciudad como la nuestra”, afirmaba.

En la zona de acceso a Elche por la ronda oeste se han replantado palmeras / V. L. Deltell

El alcalde explicaba también que se han instalado las letras de "Elche" en este espacio, así como un panel digital en la puerta principal del pabellón. A ello se suman actuaciones de jardinería realizadas en la zona norte del cementerio, frente al recinto deportivo. "Vamos avanzando en lo que tiene que ser la imagen de una ciudad en el siglo XXI, que favorece la biodiversidad, que favorece la estética de una manera clara y que hace, como siempre ha sido Elche, de los jardines una seña de identidad indiscutible”, señalaba.

Ruz defendía que este tipo de actuaciones no deben leerse en clave partidista, sino como una cuestión de ciudad. “Esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de PP, ni de PSOE, ni de Compromís. Esto es amor por tu pueblo, amor por tu ciudad, y así debe ser y así tiene que promoverlo el Ayuntamiento”, afirmaba.

El alcalde agradecía el trabajo de la empresa adjudicataria y de su responsable, por adaptar el proyecto a las exigencias municipales. “Gracias por haber entendido nuestro mensaje y por haberse sabido adaptar a las exigencias de este gobierno, que cree que en los parques y jardines hay mucho por mejorar”, indicaba.

Vista de dron de la zona ajardinada en la entrada a Elche desde Crevillent / INFORMACIÓN

La actuación de la ronda oeste se suma así a otras intervenciones verdes en marcha o ya ejecutadas en entradas y rotondas. Ruz citaba también la rotonda de L’Aljub, donde el Ayuntamiento intervenía tras años sin actuaciones de fondo. “Después de 20 años sin haber entrado en la rotonda, no había ni riego en ella”, señalaba.

Con el nuevo ajardinamiento, la futura avenida Ciudad de Guadix se convierte en el primer ejemplo visible de la imagen que el Ayuntamiento quiere extender al resto de accesos: más vegetación mediterránea, sombra, orden, riego eficiente y una estética homogénea para reforzar la entrada a Elche desde sus principales vías.