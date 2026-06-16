La Fisioterapia refuerza el papel del ejercicio en la salud de la mujer

Durante años, muchas disfunciones relacionadas con la salud femenina se han vivido en silencio o se han asumido como consecuencias inevitables del embarazo, el posparto, la menopausia, el envejecimiento o incluso la práctica deportiva. Sin embargo, la Fisioterapia ha ido ganando espacio en este ámbito con una mirada cada vez más precisa: valorar, prevenir, adaptar el movimiento y acompañar a cada mujer según su etapa vital, su contexto clínico y sus necesidades concretas.

Con este enfoque, el Experto en Reeducación del Suelo Pélvico de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche cerró su edición con una formación especializada impartida por Crys Dyaz y el equipo de Salud Fem. La sesión permitió a las alumnas profundizar en la programación y adaptación del ejercicio terapéutico desde una perspectiva práctica, actualizada y basada en la evidencia científica.

Para Cristina Salar, codirectora del Experto y vicedecana de Fisioterapia de la CEU UCH en Elche, esta formación responde a una evolución clara de la profesión. “El ejercicio terapéutico ya no puede entenderse como un recurso accesorio. Hoy es una herramienta fundamental para prevenir, tratar y mejorar la calidad de vida de muchas mujeres”, señala.

Una intervención adaptada a cada etapa

El seminario abordó cómo diseñar programas individualizados en momentos especialmente relevantes para la salud femenina, como el embarazo, el posparto, la menopausia o el envejecimiento. También se trabajaron situaciones clínicas específicas relacionadas con las disfunciones del suelo pélvico, en las que resulta esencial ajustar la intervención a la historia, la capacidad funcional, los objetivos y la evolución de cada paciente.

Cristina Orts, codirectora del Experto y adjunta al vicerrector del CEU de Elche, subraya que la clave está en formar fisioterapeutas capaces de tomar decisiones clínicas, no solo de aplicar protocolos. En su opinión, la salud femenina exige “una mirada individualizada, interdisciplinar y muy conectada con la realidad de cada paciente”.

Durante la sesión, las alumnas profundizaron en variables como la intensidad, la progresión, la respiración, el control motor, la fuerza, la estabilidad, el trabajo del core y la tolerancia al esfuerzo. Todo ello desde una idea de fondo: la intervención debe adaptarse a la mujer, y no al revés. En este ámbito, la precisión resulta especialmente importante porque muchas disfunciones afectan a dimensiones íntimas de la vida diaria y requieren un abordaje respetuoso, riguroso y sostenido en el tiempo.

De la evidencia al caso clínico

La participación de Crys Dyaz y del equipo de Salud Fem aportó al cierre del Experto una metodología centrada en la práctica real. A través de casos clínicos y ejemplos concretos, las alumnas pudieron analizar cómo se integran el entrenamiento, la Fisioterapia y la salud de la mujer en situaciones muy diversas, desde la recuperación funcional hasta la prevención de problemas frecuentes.

Uno de los aspectos abordados fue el trabajo del core y del suelo pélvico en mujeres con altas demandas físicas, incluidas deportistas de élite como Ana Peleteiro. Este enfoque permitió mostrar que el suelo pélvico no se relaciona únicamente con el embarazo o el posparto, sino también con el rendimiento, la prevención de lesiones, la estabilidad corporal y la adaptación del entrenamiento a exigencias físicas muy elevadas.

Salar destaca que incorporar profesionales referentes en este campo permite a las alumnas “ver cómo se traslada la evidencia científica a la práctica real, con pacientes concretas y objetivos muy diferentes”. Orts añade que ese contacto con profesionales en activo ayuda a comprender “la complejidad de una especialidad que exige conocimiento técnico, sensibilidad clínica y capacidad de trabajo coordinado con otros ámbitos sanitarios”.

Una especialización con impacto en la calidad de vida

El cierre del Experto refuerza una idea cada vez más presente en la Fisioterapia: la salud del suelo pélvico tiene un impacto directo en la calidad de vida de muchas mujeres. Incontinencia, dolor pélvico, recuperación posparto, debilidad abdominal, disfunciones asociadas a la menopausia o alteraciones funcionales requieren abordajes personalizados y alejados de soluciones genéricas.

Mapa de la Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche Edificio Reyes Católicos.

Desde la codirección del título se insiste en que la formación en este ámbito debe combinar evidencia científica, práctica clínica y una mirada amplia sobre la salud femenina. No se trata solo de intervenir cuando aparece una disfunción, sino también de prevenir, educar, acompañar y favorecer una recuperación funcional que mejore la autonomía, la seguridad y el bienestar de las pacientes.

La sesión con Crys Dyaz y Salud Fem sirvió como cierre práctico de una formación que sitúa la prescripción terapéutica en el centro del abordaje fisioterápico. Como resume Cristina Salar, “prescribir ejercicio en salud femenina exige saber valorar, adaptar y progresar”. Y, como apunta Cristina Orts, ese aprendizaje permite que la Fisioterapia tenga “un papel cada vez más relevante en la vida de las mujeres, en todas sus etapas”.