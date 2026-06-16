El Gobierno crea un título de Formación Profesional como palmerero que incluye poda, recolección y la artesanía que Elche protege

El Gobierno de España ha aprobado este martes la creación del certificado profesional de "Cultivo y trabajos en palmeras", una nueva titulación oficial de Formación Profesional que tendrá especial vinculación con territorios como Elche, donde el Palmeral, la palma blanca, los dátiles y los oficios tradicionales asociados a la palmera forman parte del paisaje, la economía y el patrimonio cultural. El certificado, validado por el Consejo de Ministros junto a otros dos nuevos títulos profesionales, pertenece a la familia Agraria, es de nivel 2 y consta de 530 horas lectivas de formación, según informaban a este periódico desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La nueva acreditación permitirá ejercer en todos los sectores económicos que desarrollen tareas de cultivo, cuidado y poda en altura de palmeras, además de actividades vinculadas a la recolección de dátiles y otros subproductos, la producción de palma blanca y la confección artesanal de composiciones en el subsector agrario. El certificado incorpora también un periodo de formación en empresa, de acuerdo con la ordenación general del Sistema de Formación Profesional.

Palmereros de Elche durante una de las podas que se realizan habitualmente / Antonio Amorós

Un oficio con acreditación oficial

El certificado profesional tiene como competencia general realizar operaciones de cultivo, mantenimiento y aprovechamiento de palmeras, así como elaborar composiciones con palma blanca. La formación incluye el control de la sanidad vegetal, el manejo de equipos y herramientas específicos y la aplicación de buenas prácticas agrícolas, forestales y de arboricultura. El título incluye además criterios de rentabilidad económica y cumplimiento de normativa en ámbitos como protección medioambiental, control de calidad, seguridad alimentaria, protección de datos, prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. De este modo, la formación no se limita al trabajo tradicional sobre la palmera, sino que incorpora exigencias técnicas, de seguridad y de calidad adaptadas al marco actual.

El nuevo certificado se suma a otros dos aprobados por el Consejo de Ministros: el de Procedimientos y Técnicas de Micropigmentación, de la familia de Imagen Personal; y el de Asistencia Clínica en Centros Veterinarios. Con estas nuevas actuaciones, el Ministerio consolida su apuesta por una Formación Profesional de calidad, flexible, centrada en las personas y adaptada a las necesidades del tejido productivo del país. Próximamente estos certificados serán publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según las citadas fuentes.

En el caso de las palmeras, el certificado reconoce profesionalmente al palmerero y un conjunto de tareas muy específicas que en Elche tienen una especial relevancia por la existencia del Palmeral histórico, los huertos tradicionales y la producción de palma blanca vinculada al Domingo de Ramos.

Los palmereros municipales subiendo a unas palmeras con cuerda en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Cultivo, poda y seguridad

Entre las competencias que recoge la nueva formación figura la evaluación del suelo, el clima y el agua de riego destinados a la plantación de palmeras y plantas leñosas, teniendo en cuenta la variedad que se vaya a implantar y la finalidad del cultivo. El certificado también capacita para preparar el terreno en explotaciones de cultivos leñosos y palmeras, plantar y mantener estos cultivos, y tener en cuenta el tipo de aprovechamiento para optimizar la producción. Otro de los puntos destacados es el mantenimiento de la estructura patrimonial de los huertos tradicionales de palmeras, conservando la biodiversidad mediante su reproducción.

La formación incluye además la evaluación del estado de las palmeras y la preparación de las actividades de trepa, con planificación de las medidas de seguridad del personal y del entorno. En este apartado se integra una de las tareas más características del oficio: la poda en altura. El certificado recoge expresamente la competencia para podar palmeras ascendiendo hasta la corona foliar, con el objetivo de conseguir plantas bien formadas y equilibradas, siempre cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

La seguridad ocupa un papel relevante dentro de la titulación. Entre las competencias aparece también la capacidad de rescatar al operario en situación de accidente, ascendiendo por el estípite y activando la conducta de emergencia PAS, es decir, proteger, avisar y socorrer.

Palma blanca, dátiles y guarapo

La nueva acreditación profesional incluye igualmente los aprovechamientos tradicionales y productivos de la palmera. Una de las competencias previstas es seleccionar las palmeras y encaperuzar las palmas para la producción de palma blanca, realizando las operaciones necesarias para asegurar la mayor calidad del producto. El certificado permite también realizar las labores de acondicionamiento necesarias para la cosecha y postcosecha de los distintos productos obtenidos de las plantaciones de palmeras. Entre ellos figuran los dátiles, el guarapo (savia de palma extraída de la palmera canaria con la que se elabora una bebida típica de la Gomera) y otros subproductos.

La formación contempla la recogida y procesado de palma, con aplicación de los productos adecuados para su conservación, almacenamiento, envasado y distribución. También incluye la recogida de dátiles, su transporte mediante vehículos homologados y las tareas posteriores de clasificación, almacenamiento y procesado. Otra competencia relevante es la confección de composiciones con palma blanca y elaboraciones con otros subproductos de la palmera, con objetivos de rentabilidad en su venta. Este apartado conecta directamente con la vertiente artesanal de un oficio que en Elche mantiene una fuerte relación con la Semana Santa, la tradición palmerera y la actividad de talleres especializados. El certificado incluye asimismo el transporte de palmeras para su aprovechamiento o eliminación, según la determinación de su estado sanitario, siguiendo las especificaciones de las Normas Técnicas de Jardinería.

Así son las palmas blancas a concurso en Elche /

La creación de este certificado supone un reconocimiento formal a una actividad muy especializada y con fuerte presencia en zonas palmereras. En el caso de Elche, la nueva titulación puede servir para reforzar la profesionalización de oficios ligados al Palmeral, facilitar el relevo generacional y acreditar con formación oficial tareas que combinan agricultura, patrimonio, seguridad en altura, artesanía y aprovechamiento económico de la palmera.