Ruz fija en agosto el inicio de las obras para aliviar el tráfico en la rotonda de L’Aljub en Elche

Las obras para aliviar el tráfico en el entorno de la rotonda de L’Aljub y mejorar la salida de Elche hacia Crevillent y Murcia podrían comenzar este verano, previsiblemente en agosto, una vez el Ayuntamiento confirme la financiación mediante préstamo y complete el proceso de licitación. El alcalde, Pablo Ruz, actualizaba este martes el calendario de una actuación que el gobierno municipal considera clave para descongestionar uno de los puntos más tensionados de la movilidad urbana.

El proyecto, aprobado en marzo por la Junta de Gobierno Local, prevé una inversión de 800.000 euros y un plazo de ejecución de unos seis meses. La intervención incluye un nuevo vial alternativo por detrás del Parque de Bomberos, nuevos accesos al aparcamiento del centro comercial, semáforos de corta duración en la rotonda de L'Aljub y diversas mejoras en calles del entorno.

La rotonda de l’Aljub, que es uno de los puntos más saturados de tráfico de Elche, en una imagen reciente / Áxel Álvarez

Pendientes del préstamo

Ruz explicaba que el Ayuntamiento está actualmente a la espera de cerrar la confirmación del préstamo para poder sacar a licitación las obras. “Tenemos que esperar a la confirmación del préstamo para empezar”, señalaba. Según añadía, el proceso de licitación se prolongará en torno a dos meses. Por ello, el alcalde confiaba en que los trabajos puedan arrancar en verano. “A ver si podemos empezar las obras para agosto, para este verano”, apuntaba. La previsión municipal cumple de este modo con el calendario inicial planteado en marzo, cuando el gobierno local confiaba en que los trabajos pudieran comenzar durante el verano.

La actuación forma parte de una intervención de adaptación viaria diseñada para resolver los problemas recurrentes de tráfico en el entorno de L’Aljub, la avenida de la Libertad, la salida hacia Crevillent, la redonda de El Corte Inglés y el área del nuevo pabellón inclusivo. El enclave funciona como una de las principales puertas de entrada y salida de la ciudad, además de concentrar desplazamientos hacia los centros comerciales, instalaciones deportivas, centros educativos y vías de comunicación interurbanas.

El proyecto no se limita a la glorieta, sino que reordena varios puntos anexos con el objetivo de repartir mejor los flujos de circulación y reducir las retenciones que se producen en horas punta y en momentos de alta afluencia comercial o deportiva.

Un vial alternativo por Bomberos

La actuación más destacada será la apertura de un nuevo vial desde la calle Chile, junto a la rotonda de El Corte Inglés, que permitirá conectar esta zona con una vía paralela a las vías del tren, situada entre el Parque de Bomberos y el IES Tirant Lo Blanc.

Este trazado está pensado para canalizar parte del tráfico que se dirige hacia Crevillent y Murcia, evitando que todos los vehículos tengan que concentrarse en la rotonda de L’Aljub. Ruz lo definía este martes como “el vial alternativo de la rotonda de L’Aljub” y destacaba también la importancia de los nuevos accesos al aparcamiento del área comercial L'Aljub desde la CV-84. Ruz recordaba este martes que el parking del área comercial es de titularidad municipal.

El proyecto incluye además una labor de ajardinamiento en ese nuevo itinerario, actualmente en mal estado. Ruz reconocía que la zona situada por detrás de Bomberos presentaba una imagen muy deteriorada. La intervención busca por tanto combinar una mejora funcional del tráfico con una adecuación estética y ambiental de un entorno que actúa como acceso a la ciudad, pero que hasta ahora no respondía a esa condición.

El proyecto aprobado por el Ayuntamiento incorpora también la instalación de semáforos de corta duración en la rotonda de L’Aljub para ordenar mejor los flujos de tráfico en momentos de máxima intensidad. La medida pretende reducir los puntos de conflicto y facilitar las incorporaciones hacia la avenida de la Libertad. Otro elemento clave será la mejora de los accesos al aparcamiento del centro comercial. El Ayuntamiento prevé habilitar dos nuevas entradas al parking, una por la zona suroeste y otra por la zona norte, que se sumarán a los accesos ya existentes. El objetivo es evitar acumulaciones en los puntos actuales y repartir mejor los movimientos de entrada y salida.

Aparcamiento tras la apertura del nuevo pabellón

El alcalde destacaba la respuesta en cuanto a aparcamientos del entorno del centro comercial, que ya ha sido puesto a prueba con la inauguración del nuevo pabellón Sara Marín y María Díez y con los primeros eventos celebrados en la zona. Ruz aseguraba que, hasta el momento, no se habían detectado problemas graves de tráfico. “La respuesta ha sido mejor de lo que nos esperábamos todos. Ni el día de la inauguración ni los eventos posteriores han causado problemas para aparcar”, afirmaba.

El nuevo pabellón en Elche cuenta con capacidad para más de 3.000 espectadores / Áxel Álvarez

Para afrontar el posible problema, el Ayuntamiento había habilitado un aparcamiento frente a la rotonda de la calle Rojales y dispone de otro solar público utilizado en momentos de evento. “No ha habido ningún problema. Pero de cualquier manera esto requiere una pensada, como todos sabemos”, añadía Ruz. De hecho, la intervención de ahora también afecta a la calle Jacarilla, donde se prevé desplazar la mediana para crear plazas de aparcamiento en batería a ambos lados. Estas plazas están pensadas especialmente para dar servicio a la nueva instalación deportiva. A ello se suma la reordenación de las calles Redován y Rojales, así como la mejora de intersecciones y pasos peatonales en el entorno de la avenida de la Libertad.

En conjunto, el gobierno local calcula que se crearán más de 250 nuevas plazas entre la calle Jacarilla, la reorganización del aparcamiento del centro comercial y el solar habilitado entre Redován y Rojales. Esa cifra podría crecer en el futuro si se incorporan nuevos terrenos ahora sin uso. Ruz explicó también que los terrenos situados hacia el barrio del Toscar y frente al instituto forman parte de un sector pendiente de desarrollo urbanístico. “Todo eso se tiene que desarrollar. Dentro de unos años se tiene que desarrollar para hacer en esta zona una urbanización adecuada y en ella habrá parking y dotaciones”, apuntaba.

Mientras ese desarrollo llega, el Ayuntamiento defiende que los solares municipales ya se han puesto a disposición de las necesidades de aparcamiento de los vecinos. La obra de L’Aljub aparece así como una primera intervención urgente para ordenar el tráfico, mejorar las salidas hacia Crevillent y Murcia y reforzar la capacidad de estacionamiento en una zona que seguirá creciendo en los próximos años.