Seis alumnos del Princesa de Asturias siguen pendientes de su matriculación en el IES Victoria Kent de Elche

El conflicto por las plazas de Secundaria para el alumnado del CEIP Princesa de Asturias, que reclama incorporarse al IES Victoria Kent, sigue pendiente de cerrarse por completo. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, aseguraba este martes que ya hay 42 alumnos confirmados y que quedan seis o siete casos por resolver, una cifra que el Ayuntamiento espera encajar esta misma semana dentro del proceso de reubicación y los baremos posteriores, según explicaba Ruz.

El regidor explicaba que la concejala de Educación, María Bonmatí, volverá a reunirse este viernes con las familias para despejar las dudas que todavía podrían permanecer abiertas tras la publicación de las listas provisionales. “Ahora mismo tenemos seis jóvenes a la espera y 42 ya confirmados con su plaza. Y este viernes la concejala tiene reunión con ellos”, señalaba este martes a mediodía Ruz, quien se mostraba optimista sobre la solución final.

El alcalde rechazó que la respuesta se haya logrado solo porque los padres acudieran a la Plaça de Baix / Áxel Álvarez

Pendientes de seis o siete casos

El alcalde indicaba que el Ayuntamiento manejaba información trasladada directamente por las familias, ya que la protección de datos impide a la Administración local acceder a todos los detalles personales del proceso de admisión. Por ese motivo, el gobierno municipal necesitaba reunirse con los padres y madres para conocer caso por caso la situación real de cada alumno. “Toda esta información con la que hemos trabajado hoy es información a la que no podemos acceder nosotros. Hemos tenido que reunir a los padres por la protección de datos, para que ellos nos cuenten cuál es la situación de todos los alumnos que han querido ir al Victoria Kent”, explicaba Ruz.

El alcalde situaba la cifra total en torno a los 48 o 49 alumnos. Según sus palabras, 42 ya tendrían plaza confirmada y quedarían pendientes los últimos casos, que podrían resolverse en una segunda fase del procedimiento.

“Somos muy optimistas porque dentro del margen de la reubicación y de los baremos posteriores es más que probable que todo se pueda solucionar atendiendo todas las demandas”, afirmaba Ruz. El alcalde evitaba dar por cerrada la solución hasta la reunión prevista con las familias, pero trasladaba confianza en que Educación pueda terminar de encajar a los alumnos que todavía no tienen confirmada la plaza solicitada.

Un conflicto por la adscripción

La reivindicación de las familias comenzó después de que se comunicara el cambio de adscripción del CEIP Princesa de Asturias al IES Pedro Ibarra, en lugar del IES Victoria Kent, centro al que venían vinculados durante los últimos años. Los padres denunciaban que la modificación se trasladó el 12 de febrero, con muy poco margen para reorganizar la transición de sus hijos de sexto de Primaria a primero de ESO. La preocupación de las familias no se limitaba a la distancia, aunque la cercanía al Victoria Kent era uno de los principales argumentos. También insistían en que durante el curso se había preparado emocional y organizativamente a los alumnos para incorporarse a ese instituto, con actividades de convivencia y visitas andando para conocer el camino y el entorno.

Antes de la primera solución anunciada por el Ayuntamiento, las familias habían advertido de que 42 no habían confirmado plaza en el Pedro Ibarra y que 29 de ellas tenían hermanos ya escolarizados en el Victoria Kent. Para los padres, mantener a los hermanos en el mismo centro y respetar el trabajo de transición realizado durante el curso era clave para evitar una incorporación brusca a Secundaria.

El Ayuntamiento anunció en mayo que la Conselleria de Educación había habilitado 49 plazas en el Victoria Kent para atender las demandas del alumnado del Princesa de Asturias. Aquella decisión abría una primera salida al conflicto, aunque quedaba pendiente de la publicación de las listas provisionales y de comprobar si todas las familias afectadas obtenían finalmente la plaza.

Ruz y Bonmatí se reunieron entonces con los padres y madres para trasladarles la respuesta de la Administración autonómica. El alcalde defendía que la mediación municipal no había sido improvisada, sino resultado de conversaciones mantenidas durante semanas con las familias y con la Conselleria.

Reunión esta semana

El nuevo escenario deja ahora el conflicto en una fase técnica, pendiente de la reubicación definitiva de los últimos alumnos. Ruz insistía en que la concejala de Educación volverá a reunirse este viernes con las familias para revisar los datos y aclarar qué margen existe para resolver los casos pendientes. El alcalde reconocía que había llegado tarde a la reunión, pero explicaba que el Ayuntamiento había mantenido el contacto con los padres y madres para recabar toda la información necesaria. “Este viernes vuelve la concejala a tener reunión con ellos y yo creo que ahí se solventarán todas las dudas”, señalaba.

La clave estará en comprobar si los seis o siete alumnos que todavía no tienen plaza confirmada pueden entrar finalmente en el Victoria Kent mediante los ajustes previstos en el proceso de admisión. El Ayuntamiento confía en que los baremos posteriores y la reubicación permitan absorber la demanda restante.

Las familias, por su parte, han insistido desde el inicio en que su objetivo no era abrir un enfrentamiento con la Administración, sino evitar que sus hijos fueran derivados a un instituto distinto al que habían trabajado durante el curso y al que muchos acudían por proximidad o por tener hermanos ya matriculados.

Con 42 alumnos ya confirmados, el conflicto se acerca a una posible resolución, aunque el cierre definitivo dependerá de los últimos movimientos de admisión. La reunión del viernes será decisiva para comprobar si ningún estudiante del Princesa de Asturias queda fuera del Victoria Kent, como habían reclamado las familias desde el inicio de la movilización.