El PSOE denuncia la “opacidad” del Gobierno de Ruz en Elche tras una nueva investigación del Síndic

La concejala del grupo municipal socialista, Patricia Maciá, ha denunciado que el Síndic de Greuges ha abierto una nueva investigación al Gobierno municipal de PP y Vox por vulnerar el derecho de acceso a la información pública, después de admitir una queja presentada por el PSOE ante la falta de respuesta a varias solicitudes de información registradas en el Ayuntamiento. Maciá ha criticado la “opacidad” con la que actúa el equipo de gobierno y ha recordado que, con esta, ya son seis las investigaciones abiertas durante el mandato de Pablo Ruz relacionadas con el acceso a la información pública y el derecho de la oposición a ejercer su labor de fiscalización.

Ocho veces

La edil socialista ha explicado que, durante estos tres años de mandato, el PSOE se ha visto obligado a acudir en ocho ocasiones al Síndic de Greuges para denunciar tanto la falta de acceso a información pública como el uso partidista de medios municipales y públicos por parte del equipo de gobierno. En seis ocasiones, el defensor del pueblo valenciano ha dado la razón a los socialistas. En las otras dos, el Síndic no emitió nuevas resoluciones al tratarse de cuestiones sobre las que ya se había pronunciado con anterioridad, sin que el Gobierno municipal hubiera corregido las prácticas cuestionadas. “El problema es que, pese a las resoluciones y recomendaciones emitidas, el gobierno municipal ha seguido actuando de la misma manera”, ha explicado.

La edil socialista Patricia Maciá, en un pleno. / ÁXEL ÁLVAREZ

Falta de respuesta

En esta ocasión, la queja presentada por el grupo municipal socialista está relacionada con la falta de respuesta a seis escritos y solicitudes de información registradas en el Ayuntamiento. Patricia Maciá ha denunciado que, pese a haber transcurrido hasta cuatro meses desde su presentacantifraudeión y haber reiterado algunas de estas peticiones hasta en tres ocasiones, el gobierno municipal continúa sin facilitar la documentación solicitada.

Varios temas

Según ha explicado la edil, entre la información reclamada por el grupo municipal se encuentran cuestiones relacionadas con las transferencias de la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento en distintas áreas, la situación de San Antón, en qué centros educativos se han desarrollado las actividades del Año Jubilar, “no el municipio de los coelgios, sino en cuáles se han desarrollado las actividades”, el informe de tráfico de las obras anunciadas para la rotonda de l’Aljub, los informes sobre las ayudas al IBI o la posible afección patrimonial de las obras de la plaza de Santa María sobre la basílica.

Plazos

En este sentido, Maciá ha recordado que la normativa establece plazos concretos para facilitar esta información y ha señalado que “lo que no es de recibo es que estén meses sin contestarnos”. La concejala socialista considera que esta forma de actuar dificulta el trabajo de fiscalización de la oposición al impedir el acceso a información pública necesaria para ejercer su labor de control al gobierno municipal.

Criterios

La edil ha cuestionado además los criterios que sigue el equipo de gobierno a la hora de responder las solicitudes de información de la oposición. Según ha explicado, existen escritos que reciben contestación tras semanas de espera, mientras que otros directamente quedan sin respuesta y obligan al grupo socialista a acudir al Síndic de Greuges para obtener la documentación requerida.

"Filtro"

Maciá ha advertido de que existe “un filtro en Alcaldía” a la hora de decidir qué solicitudes de información se responden y cuáles quedan bloqueadas. La concejala socialista ha señalado que, cuando se trata de cuestiones sencillas, las respuestas llegan tras semanas de espera, pero cuando la información resulta incómoda para el gobierno municipal, la única vía para obtenerla acaba siendo acudir al Síndic de Greuges. “Siempre dicen que van a poner medidas para que no vuelva a ocurrir, pero cuando se cierra el expediente vuelven a las andadas”, ha criticado Maciá, quien ha recordado que esta situación se ha repetido hasta en seis ocasiones durante este mandato.

Información

La edil socialista también ha denunciado que “en torno al 80% de los escritos dirigidos a las distintas áreas municipales son respondidos por asesores de Alcaldía en lugar de por los concejales responsables o por los técnicos”, algo que considera una muestra más de la falta de transparencia y de la ausencia de una respuesta institucional adecuada. Para Maciá, la opacidad, la falta de voluntad para facilitar información incómoda y el uso partidista de los medios municipales reflejan “una forma de gobernar en la que PP y Vox actúan como si el Ayuntamiento fuera suyo”. Por ello, ha exigido al Gobierno de Pablo Ruz en Elche que respete los derechos de la oposición y garantice el acceso a la información pública.