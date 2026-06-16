El expresidente de la Venida de Virgen José Manuel Sabuco gana fuerza como persona de consenso para presidir el Misteri en Elche

Con las representaciones de agosto a la vuelta de la esquina, parece que La Festa d’Elx afrontará, como ocurrió hace ahora ocho años, un mes de julio de renovaciones. Entre otras cosas, porque parece que será en unas semanas cuando no sólo se renueve una parte de los vocales designados por el Obispado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche en la Junta Rectora del Misteri, sino que también se procederá a la elección del presidente ejecutivo, en sustitución del empresario Francisco Borja, que ha cumplido el ciclo de ocho años. Un cargo para el que en los últimos meses habían venido sonando con fuerza nombres como el del actual presidente de la Comisión de Comunicación de la junta, Juan Molina. A él se ha sumado ahora el del expresidente de la Sociedad Venida de la Virgen José Manuel Sabuco, que parece que es quien ha ido ganando fuerza en los últimos días, al ser una persona de consenso que, además, es vista con buenos ojos por la práctica totalidad de las partes implicadas, y que, paradójicamente, no asistió a la junta rectora de este martes, en la que hubo tirón de orejas porque el tema trascendió. Además, la reciente pregonera de la Mayordomía del Corpus Christi de Elche, Gema Leal Clavel, ha empezado a sonar con fuerza para entrar como patrona y asumir la vicepresidencia. En cualquier caso, una vez elegidos los nuevos vocales, será la junta rectora la que elija a la persona definitiva de entre todos los representantes de las tres instituciones implicadas para dirigir el Misteri.

Sabuco, en la procesión del día 29 de diciembre de 2023. / Áxel Álvarez

Quinielas

La proximidad de las representaciones había llevado a que, desde hacía semanas, cada cual tuviera sus quinielas. Sin embargo, las cosas se precipitaron este martes, cuando Radio Elche Cadena Ser dio por hecho que el próximo presidente sería Sabuco. Una noticia que tomó por sorpresa a algunos de los patronos, no por el nombre en cuestión, que hizo que incluso alguno lanzara un suspiro de alivio, sino por la rotundidad de la afirmación y porque, desde ese momento, la noticia también comenzó a darse por hecha en los diferentes grupos de WhatsApp del Misteri, incluido el de la Capella de cantores. “Oficial no es, pero está hecho”, comentaban desde determinados sectores, aunque reconocían que el Patronato puede dar un giro de guion y hacer buena esa máxima que tan bien conoce la Iglesia de que “quien entra papa sale cardenal”, porque son los vocales los que votan. Un extremo, en este caso, que, no obstante, no parece probable.

Los patronos del Misteri d'Elx elegidos en 2022, hace ahora cuatro años. / JOAQUIN DE HARO RODRIGUEZ

Globo sonda

Es más, había quien incluso apuntaba a que, más allá de que hubiera confirmación oficial o no -que no la hubo-, se estaba aprovechando la situación a modo de globo sonda, para ver qué feedback llegaba, algo que podría reforzar el nombre de Sabuco como presidente ejecutivo del Misteri. “Los comentarios a favor y creo que pocos en contra le estarán llegando a las diferentes instituciones”, aseguraba una de las personas de la familia del Misteri que precisamente había recibido un mensaje en su móvil dando por hecho el nombramiento del expresidente de la Venida. Sus defensores, de hecho, ponían en valor su paso por la sociedad que organiza las fiestas patronales de invierno, pero también su trayectoria en Cáritas, o incluso su vinculación al Cristo de Zalamea o con la basílica de Santa María, con el matiz, de que lo describen como una persona comedida, dialogante, y que siempre se ha caracterizado por mantener un perfil bastante discreto, lo que puede jugar a su favor.

Francisco Borja, en una imagen de hace unos meses. / Áxel Álvarez

Los integrantes

La Junta Rectora está compuesta por el alcalde de Elche, en este caso Pablo Ruz; el rector de la basílica de Santa María, Vicente Martínez; y la titular de la dirección general competente en materia de patrimonio cultural, como presidentes efectivos. Además, hay nueve vocales designados por el presidente la Generalitat, ahora Juanfran Pérez Llorca, ocho de los cuales lo son por un período de ocho años y el noveno, que, según la ley de 2005, lo es, en representación de la Conselleria de Cultura, por un período de cuatro años; nueve vocales designados por el regidor ilicitano, ocho de los cuales lo son por un período de ocho años y el noveno es, en función de su cargo, quien ocupa la concejalía competente en materia de patrimonio cultural del Ayuntamiento, que es Irene Ruiz, como responsable municipal de Cultura en la actualidad; y nueve vocales designados por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ocho de los cuales lo son por un período de ocho años y el noveno que es, en función de su cargo, el vicario episcopal de Elche del Obispado de Orihuela-Alicante. A ellos se suma el delegado de cantores de la Capella del Misteri, cargo en el que, precisamente, también se ha producido un relevo. Carlos Javier Sánchez Moreno ha sucedido a Alberto Vilella, que accedió al puesto en 2022.

Un momento de la representación del Misteri. / Áxel Álvarez

Por mayoría entre los vocales

De hecho, el presidente o la presidenta y el vicepresidente o la vicepresidenta ejecutivos son elegidos, en primera votación, por mayoría absoluta de los miembros de la Junta Rectora. En segunda votación, bastará la mayoría simple para ser elegidos. No obstante, el hecho de que los vocales estén elegidos por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Obispado, y más cuando la sintonía es total y absoluta como en estos momentos entre las tres partes, hace que, cuando suena un nombre con fuerza como es el caso, acabe saliendo. Los vocales de la junta en pocas ocasiones se han caracterizado por salirse del redil, por más que, sobre el papel, puedan tener libertad de voto.

Los nombres actuales

En la actualidad, más allá de Francisco Borja como presidente ejecutivo, están María Teresa Botella Quirant como vicepresidenta; Luis Alfonso Martínez Giner como secretario; Aida Martínez Pomares como tesorera; y Joan Castaño como archivero; y como vocales María Teresa Agulló Baeza, Cristian Agulló Rodes, Hèctor Càmara i Sempere, Ramón Vicente Cano Montoya, Remedios de la Hoz Soria, Vicente M. Díaz Boix, Esther Díez Valero, María Gertrudis Jaén Sánchez, Lucas Galvañ Ruso, Àngela Girona Martínez, Luis Gómez Gutiérrez, José Guilabert Antón, Diego Maciá Antón, Gaspar Maciá Vicente, Carolina Martínez Corbí, Juan Molina Pascual, María Dolores Mulá Hernández, Gala Navarro Campello, Josefa María Román Torres, Irene Ruiz, José Manuel Sabuco y Jerónimo Tripiana Gonzálvez, junto a Carlos Javier Sánchez Moreno, como delegado de los cantores, representación esta última que cambia ahora también, porque acaba de relevar a Alberto Vilella. Eso lleva en que, con los nuevos nombramientos que están por venir, se vaya a una junta más conservadora, porque, hasta la fecha, los representantes del Consell y de la Administración local habían sido nombrados por ejecutivos de izquierda, y ahora serán los ejecutivos de Pérez Llorca y de Ruz los que hagan las designaciones.

Especulaciones que arrecian

Las especulaciones en torno al relevo al frente de la presidencia ejecutiva del Misteri han sido una constante en los últimos meses. Sin embargo, durante el concierto de Marco Frisina, que actualmente es maestro de capilla de la Catedral de Roma y rector de la basílica de Santa Cecilia en Trastevere, hace ahora una semana, en la conmemoración del XXV aniversario del Misteri como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y en la mujolada en El Hondo organizada por Riegos de Levante el fin de semana arreciaron. Hasta que este martes todas las miradas se dirigieron hasta José Manuel Sabuco como posible relevo de Francisco Borja. Todo, además, a las puertas de la reunión de la junta gestora prevista para este martes por la tarde en Elche, a la que no asistió Sabuco, y hubo reprimenda por airear estos temas fuera de las reuniones del Patronato.