El alcalde de Elche y el rector de la basílica respaldan a Sabuco como presidente del Misteri d’Elx

En poco más de dos semanas, el próximo 6 de julio, se cerrará el plazo establecido por la ley para proponer a los nuevos patronos del Misteri a propuesta del Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana y el Obispado, y, en este contexto, tanto el alcalde, Pablo Ruz, como el rector de la basílica de Santa María, Vicente Martínez, no sólo confirmaron que los nombres de las instituciones a las que representan ya están, a expensas de que el Consell de Juanfran Pérez Llorca dé los suyos. También respaldaron que el expresidente de la Sociedad Venida de la Virgen José Manuel Sabuco sea el relevo del empresario Francisco Borja como presidente ejecutivo de la junta rectora del Misteri. Un apoyo que no es banal si se tiene en cuenta, además, que, con la ley de 2005 en la mano, el regidor y el rector de la basílica, junto a la persona titular de la dirección general competente en materia de patrimonio cultural, son los presidentes efectivos de esa junta rectora.

José Manuel Sabuco durante una de sus intervenciones en la Casa de la Festa / Matias Segarra

“Un hombre bueno”

El propio Ruz incidió en que “tienen que decirlo los patronos”. Sin embargo, hubo un pero, en este caso, sin las connotaciones peyorativas que suelen acompañar a esta conjución adversativa, al menos para Sabuco. “Ahora, diría que es un extraordinario patrono y un hombre bueno, que seguro que si los patronos así lo deciden podrá hacerlo bien, pero, de momento, vamos a esperar al nombramiento de los patronos y luego ya valoraremos todo”, añadió. Una designación que está a expensas de la Administración autonómica pero, aún así, Ruz puso el foco en que se está dentro de los plazos, aprovechando, además, para poner en valor la labor de Borja, que, por cierto, no asistió a la presentación del cartel del Misteri de este año. “Francisco Borja va a pasar la historia por su implicación, por su labor, y por el amor por Elche y por la Virgen que ha demostrado en cada una de las decisiones que ha tomado”, defendió el alcalde.

Los patronos del Misteri d'Elx elegidos hace ahora cuatro años. / JOAQUIN DE HARO RODRIGUEZ

“Una persona muy entregada”

El rector del templo, mientras, señaló de Sabuco que “es una persona muy entregada, y muy vinculada a Elche y a las tradiciones marianas, pero, como ha dicho el señor alcalde, estamos todavía esperando la configuración de los patronos, y hasta que no se estén todos bien nombrados y bien determinados, no podemos hacer la elección”. Lo hizo apostillando que, en cualquier caso, el nombre que hay encima de la mesa le parece “estupendo”.

Rehabilitación

Precisamente Vicente Martínez, preguntado por la fundación que se está impulsando desde el Obispado para captar fondos para la rehabilitación de la basílica, dijo que la idea es que el 13 de agosto, cuando se celebra la Nit de l’Albà, pero también el Patronato del Misteri, se pueda anunciar la puesta en marcha de la entidad. El alcalde de Elche, al respecto, se comprometió en que el Ayuntamiento irá de la mano en esta labor, aunque falta por ver la fórmula.